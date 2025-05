Génocide soutenu par les pays du Golfe : Comment les monarchies arabes alimentent la machine de guerre d’Israël

Article originel : Gulf-backed genocide: How Arab monarchies fuel Israel’s war machine

Par Mawadda Iskandar

The Cradle, 10.04.25

Des armes au commerce, en passant par la logistique et l’espionnage, les monarchies du Golfe persique cautionnent discrètement la guerre d’occupation de l’État sur Gaza et ses agressions régionales plus larges.

Le silence des États du golfe Persique – et, dans de nombreux cas, la complicité – pendant la guerre en cours d’Israël contre Gaza n’a pas été un choc. Ces gouvernements, longtemps détachés de la lutte palestinienne, ont depuis des années cultivé des liens chaleureux, bien que discrets, avec Tel-Aviv. Alors que le Bahreïn et les Émirats arabes unis ont officialisé la normalisation des liens avec Tel-Aviv par l’intermédiaire des accords d’Abraham de 2020 négociés par les États-Unis, d’autres États comme l’Arabie saoudite et le Qatar ont joué un rôle plus silencieux mais tout aussi crucial. Riyad, souvent décrit comme l’architecte de la normalisation, et Doha, se cachant derrière son label de "médiateur", ont tous deux aidé l’État d’occupation de manière cruciale. Bien qu’une grande partie de cette aide reste dans les coulisses, elle a été reconnue à plusieurs reprises par des responsables étatsuniens et israéliens. Au cours de son premier mandat, le président étatsunien Donald Trump a un jour averti qu’Israël serait en grande difficulté sans l’Arabie saoudite, tandis que le premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a déclaré que les dirigeants arabes considèrent maintenant Israël « non pas comme leur ennemi, mais comme leur plus grand allié », ajoutant qu’ils « veulent nous voir vaincre le Hamas ». De telles déclarations offrent un aperçu du vaste et opaque réseau de collaboration régionale qui soutient la machine de guerre de l’État d’occupation.

Complicité économique Malgré le soutien populaire massif de la Palestine dans tout le monde arabe et les appels croissants à des boycotts populaires, le commerce entre les pays du golfe persique et d’Israël n’a fait qu’augmenter. Les Émirats arabes unis sont désormais le premier partenaire commercial arabe d’Israël, tandis que le commerce de Bahreïn avec Tel-Aviv a grimpé de 950% au cours des 10 premiers mois de la guerre de Gaza. Malgré les efforts de guerre et de boycott, des marchandises « certifiées kasher » en provenance des pays arabes continuent d’entrer sur les marchés israéliens. Les marques basées aux Émirats arabes unis comme Al Barakah Dates et Hunter Foods, ainsi que Durra (un fournisseur de sucre) en Arabie saoudite, ont maintenu des canaux commerciaux. Le Qatar a exporté des matières brutes destinées aux plastiques utilisés dans les industries israéliennes. Bahreïn est allé jusqu’à reconnaître officiellement que les marchandises produites dans les colonies illégales de la Cisjordanie étaient d’origine israélienne. Plus insidieusement, les investissements dans le golfe Persique alimentent directement l’expansion des colonies israéliennes. L’Arabie saoudite, les Émirats arabes unis et le Qatar ont versé de l’argent à Avenue Partners, une entreprise présidée par le gendre de Trump, Jared Kushner, qui continue de conseiller l’administration Trump de loin.

Cet argent est versé à Phoenix Holdings, qui finance des banques clés impliquées dans la construction de logements – Leumi, Hapoalim et Discount Bank – ainsi que des entreprises de télécommunications comme Cellcom et Partner, et des sociétés de construction comme Electra et Shapir, Toutes ces opérations se déroulent dans les territoires palestiniens occupés. Lorsque le blocus du Yémen a perturbé les voies de navigation pour les cargaisons liées à Israël dans la mer Rouge, coupant 70% des importations alimentaires de Tel-Aviv, ce sont les États du golfe Persique qui se sont précipités pour réparer la brèche. Les EAU ont créé un corridor logistique terrestre de Dubaï à Tel-Aviv en passant par l’Arabie saoudite et la Jordanie, et le Bahreïn a réaménagé ses ports pour servir de plaque tournante d’expédition alternative pour les marchandises israéliennes arrivant d’Inde et de Chine.

Liens militaires sous la surface Dès les premiers jours de l’assaut d’Israël sur Gaza, les EAU ont doublé leurs relations militaires stratégiques avec l’État d’occupation. En 2024, Balkan Insight a révélé qu’une entreprise liée aux Émirats arabes unis, Yugoimport-SDPR, avait exporté pour 17,1 millions de dollars d’armes vers Israël via des avions militaires directement impliqués dans le bombardement de Gaza. Mais le commerce des armes n’est qu’une partie de cette image perfide. Le géant étatique de la défense des EAU, EDGE, détient des actions dans des entreprises militaires israéliennes telles que Rafael et Israel Aerospace Industries (IAI), sociétés qui transforment les avions émiratis en cargos militaires. Abu Dhabi a également accueilli des bureaux de fabricants d’armes israéliens tels que Bayt Systems et Third Eye Systems, et a fièrement accueilli 34 entreprises israéliennes de défense à l’IDEX 2025 – un grand salon des armes utilisé pour obtenir des accords avec l’armée d’occupation.

Bien qu’elle ne soit pas officiellement normalisée, l’Arabie saoudite militarise ses liens avec Israël par des voies indirectes. Une méthode : acheter des systèmes israéliens comme le missile TOW par l’intermédiaire de filiales étatsuniennes d’Elbit Systems. Un autre : l’acquisition de drones de surveillance en provenance d’Afrique du Sud, qui sont démontés et remontés dans le royaume pour masquer leurs origines israéliennes. Un récent système anti-drone – soupçonné d’être conçu par la société israélienne RADA – a été repéré à la base de défense aérienne royale saoudienne de Tabuk, près de la base aérienne du roi Faisal. Pendant ce temps, le Qatar a tranquillement renforcé sa coordination militaire avec Tel-Aviv. Doha continue de se procurer des pièces détachées pour chars, véhicules blindés et avions-citernes auprès de fournisseurs israéliens, et ses militaires ont participé à des exercices conjoints impliquant Israël et d’autres États du golfe Persique – y compris des exercices en Grèce qui ont eu lieu il y a tout juste une semaine.

Liaisons logistiques vers Tel Aviv Au-delà des liens militaires et économiques, les États du golfe Persique ont facilité le flux d’armes vers Israël par le biais de canaux de soutien logistique. Alors que les États-Unis intensifiaient leur « transport aérien sans précédent » de dizaines de milliers de missiles, de munitions et de composants du dôme de fer, l’espace aérien et les bases du golfe sont devenus critiques. Les expéditions d’armes étatsuniennes ont transité par l’Arabie saoudite, le Bahreïn, la Jordanie et surtout le Qatar, où la base aérienne d’Al-Udeid – siège du commandement central étatsunien – a servi de plaque tournante pour au moins 18 transferts documentés. Plusieurs ont été acheminés à travers Chypre pour éviter le suivi direct des vols.

Aux Émirats arabes unis, l’aéroport international de Dubaï est devenu un point de passage pour les réservistes israéliens en provenance d’Asie. Coordonnés par le consulat israélien à Dubaï, ces vols ont entraîné des soldats dans la guerre de Gaza. Les autorités émiriennes ont également organisé des retraites de loisirs pour les troupes israéliennes entre les déploiements et autorisé les organisations juives à Dubaï à envoyer des colis de soins aux militaires d’occupation.

Diplomatie des pipelines et normalisation de l’énergie Plus tôt ce mois-ci, alors que Trump se préparait à visiter l’Arabie saoudite afin de rechercher des investissements dans les infrastructures étatsuniennes, le ministre israélien de l’Énergie, Eli Cohen, a dévoilé les plans d’un oléoduc régional allant d’Ashkelon à l’Arabie saoudite via Eilat. Le projet s’inscrit dans le cadre du corridor économique Inde-Moyen-Orient-Europe (IMEC), une alternative soutenue par les États-Unis à l’initiative chinoise Belt and Road (BRI), avec des liaisons traversant les Émirats arabes unis, la Jordanie et les terres palestiniennes occupées. Dans un mouvement connexe, Nasser bin Hamad Al Khalifa – fils du roi de Bahraini et président de Bapco Energy – a annoncé la vente d’une participation au pipeline à BlackRock, le géant étatsunien des investissements notoire pour ses liens financiers avec les colonies israéliennes. Cet accord ne peut être séparé du programme de normalisation plus large.

Espionnage et surveillance Dans un des signes les plus clairs d’approfondissement de la coopération en matière de sécurité, Axios a révélé une réunion secrète de 2024 à Bahreïn entre le chef de l’armée israélienne Herzi Halevi et des hauts responsables militaires de Bahreïn, d’Arabie saoudite, des Émirats arabes unis, de Jordanie et d’Égypte. Supervisé par le commandement central des États-Unis, le sommet était axé sur la lutte contre les représailles iraniennes et la perturbation du flux d’armes à destination de Gaza provenant des forces de résistance en Irak et au Yémen – opérations qui transitent souvent par l’espace aérien contrôlé par le golfe Persique. Le rôle de Bahreïn était particulièrement évident : Nasser bin Hamad a ouvertement déclaré l’engagement de son pays à perturber les opérations de réponse iraniennes en coordination avec la cinquième flotte étatsunienne stationnée à Manama. Les analystes spéculent maintenant que Tel-Aviv pourrait se voir accorder un accès naval permanent aux eaux stratégiques du golfe. Cette convergence croissante en matière de sécurité a également ouvert la porte aux technologies israéliennes pour pénétrer les infrastructures du golfe Persique. Le Bahreïn s’appuie maintenant sur des entreprises israéliennes pour les systèmes anti-drones, la surveillance par satellite et la cybersécurité. Une collaboration notable implique la société bahreïnie Crescent Technologies et le centre de cyberdéfense israélien CyberArk.