La Grande-Bretagne veut aussi les minerais de l’Ukraine (Declassified UK)

La Grande-Bretagne veut aussi les minerais de l’Ukraine

Article originel : Britain wants Ukraine’s minerals too

Par Mark Curtis

Declassified UK, 15.03.25

Ce n’est pas seulement Trump. Le Royaume-Uni considère les minerais comme une priorité du gouvernement et veut ouvrir les vastes ressources de l’Ukraine aux entreprises britanniques.

Lorsque les représentants du Royaume-Uni ont signé un partenariat de 100 ans avec l’Ukraine à la mi-janvier, ils ont affirmé être le « partenaire privilégié » de l’Ukraine dans l’élaboration de la « stratégie des minérais essentiels » du pays. Pourtant, moins d’un mois plus tard, le président étatsunien Donald Trump avait présenté une proposition au président ukrainien Volodymr Zelensky pour accéder aux vastes ressources minérales du pays en guise de « compensation » pour le soutien des États-Unis à l’Ukraine dans la guerre contre la Russie. Whitehall n’était pas trop content de voir Washington s’en mêler. Lorsque le ministre des Affaires étrangères, David Lammy, a rencontré Zelensky à Kiev le mois dernier, il aurait soulevé la question des minerais, « un signe que le gouvernement de [Keir] Starmer est toujours désireux d’avoir accès aux richesses de l’Ukraine », rapporte iPaper.

Lammy a dit plus tôt, dans un discours l’an dernier : « Regardez autour du monde. Les pays se démènent pour s’assurer des minerais essentiels, tout comme les grandes puissances qui ont couru une fois pour contrôler le pétrole. » Le ministre des Affaires étrangères du Royaume-Uni avait raison, mais la Grande-Bretagne elle-même est l’une de ces puissances et l’Ukraine est l’un des principaux pays sur lesquels les fonctionnaires du Royaume-Uni — ainsi que l’administration Trump — ont les yeux rivés. Cela n’est pas surprenant. L’Ukraine compte environ 20000 dépôts de minerais couvrant 116 types de minéraux tels que le béryllium, le manganèse, le gallium, l’uranium, le zirconium, les métaux des terres rares et le nickel. Le pays, dont l’économie a été dévastée par la guerre brutale de la Russie, possède également l’une des plus grandes réserves mondiales de graphite, les plus grandes réserves de titane en Europe et un tiers des gisements de lithium du continent. Ces ressources sont essentielles pour des industries telles que la production militaire, la haute technologie, l’aérospatiale et l’énergie verte.

Au cours des dernières années, le gouvernement ukrainien a cherché à attirer les investissements étrangers pour développer ses ressources minérales essentielles et a signé des partenariats stratégiques et tenu des forums d’investissement pour présenter ses possibilités minières. Le pays a également commencé à mettre aux enchères des permis d’exploration pour des minéraux tels que le lithium, le cuivre, le cobalt et le nickel, ce qui offre des possibilités d’investissement lucratives. Les récits des médias décrivent en grande partie les intérêts du gouvernement du Royaume-Uni en Ukraine comme étant de résister à l’agression. Mais ces dernières années, Whitehall a accru son intérêt pour l’accès aux minerais essentiels dans le monde, notamment en Ukraine.

"Travaux sur les minerais essentiels" Nusrat Ghani, ministre du commerce dans le gouvernement de Rishi Sunak, a tenu au moins 10 réunions sur le sujet des minerais rares en 2023 et le premier semestre de 2024, selon les données de transparence du gouvernement. Parmi les entreprises qu’elle a rencontrées, on compte les sociétés minières britanniques géantes Rio Tinto et Anglo American, l’exportateur d’armes BAE Systems et les lobbyistes de l’aérospatiale militaire ADS. Il n’est pas clair si l’Ukraine a fait l’objet de ces discussions, mais une autre entreprise importante que Ghani a rencontrée pour discuter des « chaînes d’approvisionnement en minerais » était les Rothschild, qui ont de vastes intérêts en Ukraine. Ghani a eu une discussion avec le cabinet de conseil mondial dont le siège est à Paris en avril 2023, tandis que son successeur Alan Mak l’a fait l’année suivante en mai. Mak a rencontré la société « pour discuter du travail essentiel de Rothschild sur les minerais », selon les données. La société a été invitée à la Conférence sur le redressement de l’Ukraine en 2023, qui s’est tenue à Londres. Elle est membre du Partenariat financier entre le Royaume-Uni et l’Ukraine et est également le principal conseiller du ministère ukrainien des Finances depuis 2017. Les Rothschild, dont le conseil d’administration comprend l’ancien conseiller à la sécurité nationale britannique Lord Mark Sedwill, ont investi pas moins de 53 milliards de dollars en Ukraine.

‘Partenariat entre la Grande-Bretagne et l’Ukraine’ Dans un récent article publié dans Unherd, le chercheur Sang-Haw Lee cite une figure de haut rang du parti travailliste selon laquelle le Royaume-Uni a participé à des négociations intensives pendant toute l’année dernière pour obtenir un accès exclusif aux minerais ukrainiens, mais que le gouvernement n’a pas fourni le soutien nécessaire. D’autres réunions sont devenues publiques. En avril dernier, deux éminents parlementaires britanniques ont rencontré à Londres l’une des plus grandes sociétés d’investissement minier de l’Ukraine pour discuter du « partenariat entre la Grande-Bretagne et l’Ukraine dans le domaine de l’exploitation minière des minéraux essentiels ». Le groupe BGV, qui a investi 100 millions de dollars dans des projets miniers ukrainiens, a eu des discussions avec lord Martin Callanan, alors ministre de l’Énergie, et Bob Seely, un député conservateur qui siégeait au comité parlementaire des affaires étrangères. La société recherche des investisseurs pour ses projets de graphite et de béryllium et a déclaré dans un communiqué de presse que « l’Ukraine possède toutes les conditions nécessaires pour devenir l’un des principaux fournisseurs britanniques de minerais essentiels aux technologies avancées et à la transition énergétique verte ».

« En tant qu’allié ultime de l’Ukraine en Europe, le Royaume-Uni pourrait tirer parti de sa position forte au sein de l’OTAN pour aider à sécuriser les sites miniers et les routes de transport », écrit Andriy Dovbenko, fondateur du TechExchange UK-Ukraine.

"Vastes ressources" Le « Ukraine Business Guide » du gouvernement britannique note que « l’Ukraine possède de vastes ressources » et « une base minérale riche en minerai de fer, manganèse, charbon et titane ». Il est certain que l’amélioration de l’accès aux minerais essentiels a été une grande priorité à Whitehall au cours des trois dernières années. Le Royaume-Uni a produit sa toute première stratégie sur les minerais critiques en 2022 et l’a mise à jour avec une « actualisation » l’année suivante. Il identifie 18 minéraux à « haute criticité » pour le Royaume-Uni, dont plusieurs sont présents en Ukraine, tels que le graphite, le lithium et les éléments de terres rares. La stratégie du Royaume-Uni vise, entre autres choses, à « soutenir les entreprises britanniques pour qu’elles participent aux chaînes d’approvisionnement de ces minéraux à l’étranger » et à « promouvoir Londres comme capitale mondiale du financement responsable des minéraux essentiels ». Dans le cadre de sa stratégie sur les minerais essentiels, le gouvernement a mis en place un groupe appelé Task & Finish, qui analyse les risques pour l’industrie britannique et compte des participants de BAE, Rio Tinto et ADS. Le groupe met en évidence le titane, les éléments des terres rares, le cobalt et le gallium parmi les minéraux présentant un risque d’approvisionnement pour le secteur militaire britannique.

Le Royaume-Uni a également lancé un centre de renseignement sur les minerais rares et créé un comité d’experts sur les minerais critiques pour conseiller le gouvernement. Un rapport du comité des affaires étrangères sur les minerais essentiels, publié en décembre 2023, conclut que « le Royaume-Uni ne peut pas se permettre de se laisser vulnérable dans les chaînes d’approvisionnement qui sont d’une telle importance stratégique ». Le fait que le gouvernement dise qu’il « veillera à ce que les minerais essentiels soient pris en compte » dans les accords de libre-échange qu’il négocie avec divers pays témoigne du sérieux dont il fait preuve.

« Structures réglementaires » L’accès aux minerais à l’étranger dépend souvent de l’assouplissement des réglementations gouvernementales pour permettre aux sociétés étrangères de conclure des accords favorables. La déclaration du partenariat 100 ans engage le Royaume-Uni et l’Ukraine à « soutenir l’élaboration d’une stratégie ukrainienne en matière de minerais essentiels et des structures réglementaires nécessaires pour maximiser les avantages tirés des ressources naturelles de l’Ukraine, par la création éventuelle d’un groupe de travail conjoint ». L’objectif du partenariat est de « soutenir un environnement plus favorable à la participation du secteur privé dans la transition énergétique propre » et d’« attirer les investissements des entreprises britanniques dans le développement des sources d’énergie renouvelables ». De façon plus générale, les deux parties travailleront « ensemble pour stimuler et moderniser l’économie ukrainienne en faisant progresser les réformes visant à attirer le financement privé » et « renforcer la confiance des investisseurs ». Comme l’a récemment montré le site Declassified UK, l’aide britannique à l’Ukraine est axée sur la promotion de ces réformes favorables au secteur privé et sur la pression exercée sur le gouvernement de Kiev pour qu’il ouvre son économie aux investisseurs étrangers. Les documents du ministère des Affaires étrangères sur son projet phare d’aide en Ukraine, qui soutient la privatisation, font remarquer que la guerre offre des « opportunités » pour l’Ukraine de réaliser « des réformes extrêmement importantes ». Le Royaume-Uni soutient un projet appelé SOERA (activité de réforme des entreprises d’État en Ukraine), qui est financé par l’USAID avec le ministère britannique des Affaires étrangères comme partenaire junior.

La SOERA travaille à « faire progresser la privatisation de certaines entreprises d’État [entreprises appartenant à l’État] et à élaborer un modèle de gestion stratégique pour les entreprises d’État qui restent propriété de l’État ». Les documents du Royaume-Uni indiquent que le programme a déjà « préparé le terrain » pour la privatisation, dont un élément clé est de modifier la législation ukrainienne. « SOERA a travaillé main dans la main avec le GoU et a proposé 25 mesures législatives dont 13 ont été adoptées et mises en œuvre », selon les documents les plus récents.





Rivalités géostratégiques Une grande partie de la politique étrangère et des guerres du Royaume-Uni peut être expliquée par le fait que Whitehall veut que les sociétés britanniques mettent la main sur les ressources d’autres pays. L’invasion de l’Irak en 2003 concernait principalement le pétrole, alors que des décennies plus tôt la guerre brutale du Royaume-Uni en Malaisie dans les années 1950 était essentiellement liée au caoutchouc. Le soutien de la Grande-Bretagne à l’apartheid en Afrique du Sud s’explique de manière significative par le fait que le Royaume-Uni souhaite un accès continu aux ressources minérales massives de l’Afrique du Sud. Mais la principale préoccupation est actuellement la Chine, qui est le plus grand producteur de 12 des 18 minéraux jugés critiques par le Royaume-Uni.