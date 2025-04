La montée des unités d’Azov en Ukraine suit le chemin de la Waffen-SS

Article originel : Growth Of Ukraine's Azov Units Follow Path Of The Waffen-SS

Moon of Alabama, 16.04.25

Note de SLT : Le chapô est de SLT et est en lien avec le contenu de l'article La montée du nazisme en Allemagne s’est accompagnée de la montée de ses militants armés. Ces armes ont été utilisées pour combattre les partis politiques et les milices d’opposition. Elles étaient impitoyables.

Les unités ont été plus tard connues sous le nom de Waffen-SS : Après sa libération, Hitler a décidé qu’il avait besoin d’un groupe paramilitaire pour le protéger personnellement. Ce groupe devrait être fidèle et loyal à lui seul; pas moins pour le protéger des intrigues possibles des SA. C’est pourquoi Hitler a établi des gardes du corps personnel dans sa ville natale de München (Munich). Initialement, ce groupe ne comptait que dix hommes avec un officier. Il a d’abord été appelé "Stoßtruppe Hitler" (Troupes de choc Hitler). Encore une fois le titre dérivé des groupes d’assauts divisionnaires de la Première Guerre mondiale. Plus tard, il a été renommé "Schutz Staffel" (SS ou Protection Squad).

...

En 1932, les SS comptaient environ 30.000 hommes...

...

En mars 1935, Hitler renonce au traité de Versailles et annonce l’expansion de l’armée allemande et la formation des SS Verfügungstruppen (SS VT ou troupes spéciales SS) comme noyau d’une division militaire complète. Cette unité a été financée par le budget de la police pour contrer les craintes de l’armée.

Après le début de la guerre, la 'mal armée' s’est encore développée : En 1939, quatre régiments (Standarten) avaient été organisés.

...

Au cours de l’hiver et du printemps suivants, les régiments qui avaient combattu en Pologne ont été divisés en brigades et divisions ultérieures. ... Ces trois divisions devaient être le noyau de la Waffen-SS dans son expansion rapide ultérieure.

...

À la fin de 1940, les Waffen-SS comptaient un peu plus de 150000 hommes. En juin 1944, ils étaient passés à 594000. Conçue comme une force d’élite, la Waffen-SS a évolué en raison des exigences de la guerre du concept original de la SS d’une organisation militaire imprégnée de l’idéologie nazie et de la loyauté envers Hitler à une force polyglotte d’efficacité de combat décroissante.



La Waffen-SS ne faisait pas partie de l’armée régulière. Elle avait ses propres ressources financières. Elle recrutait et formait ses propres officiers par le biais d’organisations de jeunes nazis. Ces derniers étaient des 'vrais croyants'.

Il y a beaucoup de parallèles entre la montée des Waffen SS et la formation nazie ukrainienne connue sous le nom d’Azov. Azov a commencé comme un violent gang de hooligans à Kharkov. Il mélangeait le mythe nordique et l’idéologie nazie. Il a trouvé des oligarques riches comme sponsors et en échange leur a fourni les muscles nécessaires pour résoudre les 'conflits d’affaires'. Il a sa propre organisation de jeunesse et son réseau international.

Déjà en 2014, après que les États‐Unis ont organisé un coup d’état contre le gouvernement élu de l’Ukraine, le contexte fasciste du nouveau gouvernement s’est manifesté. Le premier ministre Yatsenyuk, choisi par Victoria Nuland du département d’État étatsunien, a désigné les russophones de l’est de l’Ukraine qui s’opposaient à lui comme des "sous-humains", c’est-à-dire des Untermenschen en langue nazie.

En décembre 2014, la BBC (!) a averti de la menace nazie croissante en Ukraine : Les ultra-nationalistes se sont révélés des combattants efficaces et dévoués dans la guerre brutale à l’est contre les séparatistes soutenus par la Russie et les forces russes, dont le nombre comprend également un grand contingent de l’extrême droite russe. Par conséquent, ils ont atteint un certain niveau d’acceptation, même si la plupart des Ukrainiens ne connaissent pas leurs croyances réelles. Le bataillon volontaire d’Azov en est un bon exemple. Dirigé par l’organisation extrémiste Patriotes d’Ukraine, qui considère les Juifs et autres minorités comme "sous-humaines", externes et appelle à une croisade blanche et chrétienne contre eux, il arbore trois symboles nazis, externes sur son insigne : un crochet de loup modifié, un soleil noir (ou « Hakensonne ») et le titre Black Corps, qui a été utilisé par les Waffen SS. Azov n’est qu’un des plus de 50 groupes de volontaires qui se battent dans l’Est, dont la grande majorité ne sont pas extrémistes, mais il semble bénéficier d’un soutien particulier de certains hauts fonctionnaires : Le ministre de l’Intérieur Arsen Avakov et son adjoint Anton Gerashchenko ont activement soutenu la candidature au parlement d’Andriy Biletsky, le commandant Azov et Patriotes de l’Ukraine

Vadim Troyan, un autre haut fonctionnaire d’Azov et membre des Patriotes de l’Ukraine, a été récemment nommé chef de la police pour la région de Kiev

Korotkykh est également membre d’Azov Les médias ukrainiens ont été remarquablement silencieux sur ce sujet.

...

[A] Bien que l’Ukraine ne soit pas dirigée par des fascistes, les extrémistes d’extrême droite semblent faire des percées par d’autres moyens, comme dans le département de police du pays. Le public ukrainien est très mal informé à ce sujet. La question est pourquoi personne ne veut l'informer ?

Un an après le coup d’état de 2014, la CIA a commencé à entraîner secrètement des groupes paramilitaires ukrainiens pour une insurrection contre une éventuelle invasion russe : La CIA supervise un programme secret de formation intensive aux États-Unis pour les forces d’opérations spéciales ukrainiennes d’élite et d’autres membres du personnel des services de renseignement, selon cinq anciens responsables du renseignement et de la sécurité nationale familiers avec l’initiative. Le programme, qui a commencé en 2015, est basé dans un établissement non divulgué dans le sud des États-Unis, selon certains de ces fonctionnaires.

Les stagiaires comprenaient des unités d’Azov : Malgré une reconnaissance parfois ouverte de son nazisme — son ancien commandant a dit un jour que la « mission historique » de l’Ukraine est de « mener les races blanches du monde dans une dernière croisade pour leur survie » dans « une croisade contre les Untermenschen dirigés par des sémites » — Azov a été incorporé à la Garde nationale du pays en 2014, en raison de son efficacité dans la lutte contre les séparatistes russes. Des armes étatsuniennes ont été acheminées à la milice, des officiels de l’OTAN et de l’armée étatsuneinne ont été représentés lors de réunions avec eux, et les membres de la milice ont parlé de leur travail avec les formateurs étatsuniens et du manque de vérification des antécédents pour éliminer les suprémacistes blancs. Compte tenu de tout cela, il serait plus surprenant que les néonazis d’Azov n’aient pas été formés dans le programme clandestin d’insurrection de la CIA. Et nous voyons déjà les premiers signes d’un retour de flamme.

En 2022, trois jours après le lancement de l’opération militaire russe en Ukraine, j’ai prévenu que ces unités viendraient hanter l’occident : Le soutien de la CIA aux nazis ukrainiens a une longue histoire. Op-Ed: The CIA has backed Ukrainian insurgents before. Let’s learn from those mistakes ("Op-Ed : La CIA a déjà soutenu des insurgés ukrainiens. Tirons les leçons de ces erreurs") - LA Times Une nouvelle insurrection nazie en Europe de l’Est est une très mauvaise idée. Des groupes fascistes de partout se joindraient à nous. Dans quelques années, il pourrait bien conduire à la terreur nazie dans de nombreux pays européens. La guerre contre la Syrie et la campagne de l’EIIS (Etat Islamique) ne nous ont-elles vraiment rien appris ?

Pendant ce temps, les médias 'occidentaux' qui avaient déjà condamné les unités nazies en Ukraine ont commencé à les blanchir : Récemment, le New York Times, comme beaucoup d’autres médias 'occidentaux', a changé de langage lorsqu’il s’agit du bataillon fasciste ukrainien Azov. Ce qui était autrefois « une organisation paramilitaire néo-nazie ukrainienne » que même le FBI a déclaré être notoire pour son « association avec l’idéologie néo-nazie » a d’abord été étiquetée comme étant simplement « d’extrême droite » avant de devenir une « unité normale dans les forces armées ukrainiennes ».

Les médias, tout en faisant de la propagande pour les unités nazies, n’ont pas réussi à souligner les dangers de leur croissance : Au cours de la guerre, Azov a grandi grâce à un recrutement actif du "bataillon d’Azov, une organisation paramilitaire néo-nazie ukrainienne" dans le régiment d’Azov et, après avoir perdu à Marioupol, dans une unité de taille de brigade.

Comme les Waffen-SS auparavant, elle n’a cessé de croître et a maintenant atteint la taille d’un corps : La toute première formation de corps au sein de la Garde nationale est maintenant une réalité. Le 15 avril 2025, la brigade d’Azov et plusieurs autres unités de la Garde nationale ont officiellement annoncé la création du 1er corps « Azov » de la Garde nationale ukrainienne, marquant ainsi la création du premier corps opérationnel de la Garde. La formation d’un corps basé sur la 12e brigade spéciale « Azov » est prévue depuis de nombreux mois.

La 12ème brigade, aujourd’hui le 1er corps d’Azov, est la principale unité fasciste de la Garde nationale. Elle a les ressources et le temps de célébrer son nouveau statut avec une vidéo de propagande de 3:48 minutes.

Une autre unité d’Azov, la 3e brigade, fait partie de l’armée régulière ukrainienne. Elle est également désignée pour se développer en un corps : Selon Yuriy Butusov, la 3e brigade d’assaut sera restructurée en 3e corps d’armée. La nouvelle formation sera dirigée par nul autre que Andriy Biletsky, le fondateur de la brigade et du mouvement d’Azov.

Dans les formations de l’OTAN, un corps compte entre 20000 et 45000 soldats. Alors que les nouveaux corps formés en Ukraine sont actuellement encore plus petits, leur désignation comme corps indique une nouvelle croissance. Les deux corps d’Azov sont déjà la plus grande formation néo-nazie armée au monde. Elles continuent de croître grâce à leurs propres structures de recrutement et d’organisations de jeunes ainsi qu’en absorbant d’autres unités nationalistes.

Ces forces deviendront un grave danger pour l’Europe: Thomas Fazi @battleforeurope - 9:45 UTC 16 avril 2025 Une armée fortement nazifiée à la frontière de l’UE qui se retournera contre les pays européens pour « les poignarder dans le dos » dès que la guerre sera terminée. L’Ukraine est la véritable menace pour la sécurité de l’Europe, pas la Russie.