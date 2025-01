La société écran du poste de contrôle de Gaza se présente comme étant dirigée par un ancien chef paramilitaire de la CIA Article originel : Gaza checkpoint shell company outs itself as led by former CIA paramilitary chief Par Jack Poulson Substack, 27.01.25

En plus de son rôle de dirigeant de Safe Reach Solutions, M. Philip F. Reilly était également chef de la station de la CIA en Afghanistan entre 2008 et 2009, ainsi que chef des opérations du Centre de mission antiterroriste de l’agence, qui a mené le programme très controversé de l’agence de frappes de drones pendant la guerre mondiale contre le terrorisme.

Plus récemment, cette publication a révélé plusieurs accords de courtage de données publiés accidentellement entre le produit Orbis Discovery de la société de renseignement privée Orbis Operations - une société que M. Reilly a rejoint en tant que vice-président principal en janvier 2020 - et des sociétés de surveillance telles que la société commerciale de localisation de téléphones cellulaires Anomaly Six, la plateforme secrète de collecte de renseignements humains Premise Data et la société de surveillance des médias sociaux Fivecast, dont l'accord de licence impliquait la création de comptes « sockpuppet ». Après la publication de l'enquête, Orbis a demandé à la Wayback Machine, l'archive standard de facto à but non lucratif des pages web, de supprimer rétroactivement toutes les copies de la page web de leurs accords de licence et d'exclure tout cache futur.

M. Reilly a également été cité comme membre du conseil d'administration de la société de surveillance des médias sociaux Circinus en 2016. L'entreprise a été achetée par Elliott B. Broidy, agent étranger condamné, non déclaré et associé du président Trump, environ deux ans auparavant et, selon l'article du New York Times en 2018, a signé des contrats avec le gouvernement des Émirats arabes unis « d'une valeur de plusieurs centaines de millions de dollars ».