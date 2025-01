Le cri d’ouverture de Trump à la Russie tombe à plat (MoA)

Il a publié sur Truth-Social :

Donald J. Trump @realDonaldTrump - 22 janvier 2025, 15:46 UTC

Je ne cherche pas à blesser la Russie. J’aime le peuple russe, et ai toujours eu une très bonne relation avec le président Poutine - et cela malgré la Russie de la gauche radicale, la Russie, la Russie HOAX. Il ne faut jamais oublier que la Russie nous a aidés à gagner la Seconde Guerre mondiale, en perdant près de 60 millions de vies. Tout cela étant dit, je vais faire à la Russie, dont l’économie est en baisse, et au président Poutine, une très grande FAVEUR. Réglez maintenant, et ARRÊTEZ cette guerre ridicule! CELA VA SEULEMENT EMPIRER. Si nous ne concluons pas un « accord », et bientôt, je n’aurai d’autre choix que de mettre des niveaux élevés de taxes, de tarifs et de sanctions sur tout ce qui est vendu par la Russie aux États-Unis et à divers autres pays participants. Mettons fin à cette guerre qui n’aurait jamais commencé si j’étais président ! Nous pouvons le faire de la manière facile ou de la manière difficile - et la façon facile est toujours meilleure. IL EST TEMPS de « CONCLURE UNE ENTENTE ». PLUS DE VIES NE DEVRAIENT ÊTRE PERDUES !

On se demande ce que les gens en costume noir pensaient quand ils ont donné de telles conneries à Donald Trump.

La Russie n’a pas « aidé » à gagner la Seconde Guerre mondiale. Elle l’a gagnée. C’est les États-Unis et d’autres qui ont simplement aidé.