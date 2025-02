Les États-Unis et le Royaume-Uni étaient informés du plan secret israélien de transférer des Palestiniens de Gaza en Égypte il y a plus de 50 ans, selon des documents britanniques (MEM)

Les États-Unis et le Royaume-Uni étaient informés du plan secret israélien de transférer des Palestiniens de Gaza en Égypte il y a plus de 50 ans, selon des documents britanniques

Article originel : US, UK informed of Israel’s secret plan to transfer Palestinians from Gaza to Egypt more than 50 years ago, British documents reveal

Middle East Monitor, 02.02.25

Des dizaines de milliers de Palestiniens, déplacés par les forces israéliennes, retournent dans leurs maisons par la rue Al-Rashid sur la bande côtière après l’accord de cessez-le-feu à Gaza City, Gaza, le 27 janvier 2025. [Stringer – Anadolu Agency]

Les préoccupations des Égyptiens à propos d’un éventuel plan de transfert de Palestiniens de Gaza vers l’Égypte, soutenu par Trump – en particulier le Sinaï – après la guerre génocidaire d’Israël contre Gaza sont-elles justifiées ? La réponse est simple : oui, comme le révèlent des documents britanniques. Les fichiers découverts des Archives nationales britanniques confirment qu’Israël a élaboré un plan secret il y a plus de cinq décennies pour déporter des milliers de réfugiés palestiniens de Gaza vers le nord du Sinaï, dans le nord-est de l’Égypte. Les documents indiquent également que les États-Unis et le Royaume-Uni étaient conscients du plan d’Israël mais ont choisi de ne pas intervenir.pere Après l’occupation de la bande de Gaza par l’armée israélienne, ainsi que de la Cisjordanie, de Jérusalem-Est et du plateau syrien du Golan, lors de la guerre de juin 1967, cette petite enclave est devenue un grand problème de sécurité pour Israël. Ses camps de réfugiés surpeuplés sont devenus des foyers de résistance armée à l’occupation. De là, des opérations de résistance ont été lancées contre les forces d’occupation et leurs collaborateurs.

Le Royaume-Uni a estimé que lorsque Israël a occupé Gaza, il y avait 200.000 réfugiés dans l’enclave provenant d’autres régions de la Palestine, pris en charge par l’Office de secours et de travaux des Nations unies pour les réfugiés de Palestine (UNRWA), et 150000 autres qui étaient des habitants autochtones palestiniens de la bande. Les rapports britanniques ont déclaré que Gaza n’était pas « économiquement viable en raison des problèmes de sécurité et sociaux créés par la vie dans les camps et les activités de guérilla qui ont causé un nombre croissant de victimes ».

En outre, ces rapports estiment que pendant la période 1968-1971,240 combattants arabes et palestiniens ont été tués et 878 autres blessés, tandis que 43 soldats israéliens ont été tués et 336 blessés à Gaza. La Ligue arabe a alors annoncé son insistance à mettre fin aux activités israéliennes contre les réfugiés palestiniens de Gaza et a décidé d’« adopter des mesures arabes conjointes pour soutenir la résistance dans la bande ». La Grande-Bretagne s’était inquiétée de la situation dans les territoires palestiniens occupés, en particulier à Gaza. En réponse à des questions parlementaires, le gouvernement britannique a déclaré à la Chambre des communes qu’il suivait de très près les développements dans la bande de Gaza, ajoutant : « Nous suivons avec un intérêt particulier les récentes actions israéliennes et nous sommes naturellement préoccupés par toute action des autorités israéliennes qui pourrait nuire au bien-être et au moral de la population arabe [palestinienne] réfugiée dans la région. » Pendant ce temps, l’ambassade britannique à Tel-Aviv a surveillé les mouvements israéliens pour déplacer des milliers de Palestiniens vers El-Arish, situé au nord de la péninsule égyptienne du Sinaï, à environ 54 kilomètres de la frontière entre Gaza et l’Égypte. Selon les rapports des ambassades, le plan prévoyait le « transfert forcé » de Palestiniens vers l’Égypte ou d’autres territoires israéliens, dans le but de réduire l’intensité des opérations de résistance contre l’occupation et les problèmes de sécurité auxquels sont confrontées les autorités d’occupation dans la bande.

En janvier 1971, Ernest John Ward Barnes, l’ambassadeur britannique à Tel-Aviv, a informé son gouvernement des actions israéliennes visant à transférer les Palestiniens de Gaza à El-Arish. « La seule action israélienne douteuse du point de vue du droit international semble être la réinstallation de certains réfugiés de Gaza sur le territoire égyptien à El Arish », a déclaré Barnes dans un dépêche à son patron au Foreign, Commonwealth and Development Office (FCDO). Dans le même dépêche, l’ambassadeur a indiqué que les Etatsuniens étaient au courant des actions israéliennes mais qu’ils n’étaient pas disposés à soulever la question avec les Israéliens. « Nous comprenons que l’ambassade étatsunienne partage largement l’analyse ci-dessus et a recommandé à Washington de ne pas reprendre les actions israéliennes à Gaza avec le gouvernement israélien de quelque manière officielle », a déclaré M. Barnes. Huit mois plus tard, dans un rapport spécial sur Gaza, l’ambassadeur a informé son ministre de la question du transfert, estimant que les Israéliens « s’exposent à des critiques qu’ils bafouent les lois et créent des faits ». Il a considéré la réinstallation des réfugiés de Gaza dans le camp d’El-Arish en Égypte comme « un exemple typique d’insensibilité à l’opinion internationale ».

Un document illustrant le plan de déportation israélien

Au début de septembre 1971, le gouvernement israélien confiait aux Britanniques qu’il existait un plan secret pour déporter les Palestiniens de Gaza vers d’autres régions, notamment El-Arish. Shimon Pères, alors ministre israélien des transports et des communications, qui deviendra par la suite chef du parti travailliste, ministre de la défense et des affaires étrangères, premier ministre et président d’Israël, a déclaré au conseiller politique de l’ambassade britannique à Tel-Aviv que « il est temps qu’Israël fasse plus dans la bande de Gaza et moins en Cisjordanie ». Dans un compte rendu de la réunion, l’ambassade a déclaré que Pères, qui était responsable des territoires occupés, avait révélé qu’il existait un comité ministériel chargé d’examiner la situation à Gaza. Il a ajouté que les recommandations du comité « ne seront pas publiées et qu’il n’y aura pas d’annonce dramatique de nouvelle politique », confirmant qu’il y avait « accord au sein du cabinet sur une approche fraîche et à long terme du problème des réfugiés » à Gaza. Le rapport ajoute que Peres « croit que cette approche conduira à un changement de la situation dans un an ou deux ». Justifiant le secret entourant la nouvelle politique, Peres a déclaré que l’annonce de cette dernière « ne ferait qu’alimenter en munitions les ennemis d’Israël ». Interrogé sur la question de savoir si « beaucoup de personnes seront transférées pour rétablir la paix et la viabilité à Gaza », MPères a déclaré qu’« environ un tiers de la population du camp sera réinstallé ailleurs dans la bande ou en dehors de celle-ci ». Il a souligné la conviction d’Israël selon laquelle « il est peut-être nécessaire de réduire la population totale d’environ 100 000 personnes ».

Pères a exprimé « l’espoir de transférer environ 10 000 familles en Cisjordanie et un nombre moindre en Israël », mais il a informé les Britanniques que le déplacement vers la Cisjordanie et les terres d’Israël « comporte des problèmes pratiques tels que des coûts élevés ». Le diplomate britannique a déclaré à ses patrons à Londres que « la plupart des personnes touchées sont en fait satisfaites de trouver un meilleur logement alternatif avec une compensation qu’elles ont reçue lorsqu’on a enlevé leurs huttes ».

El-Arish faisait partie de la « nouvelle politique » d’Israël. Pères a souligné que les réfugiés touchés se sont également contentés d’« accepter des appartements de qualité construits par les Égyptiens à El Arish, où ils peuvent avoir une résidence semi-permanente ». Le diplomate britannique a demandé au responsable israélien : El-Arish est-il considéré comme une extension de la bande de Gaza ?

« L’utilisation de logements vacants était une décision purement pratique », a-t-il répondu, en faisant valoir que cela « n’avait pas pour but de nuire aux conditions d’un règlement pacifique ».

Dans une évaluation distincte des informations confidentielles de Pères, l’ambassadeur britannique en Israël a noté que les Israéliens croyaient que toute solution permanente aux problèmes de la bande de Gaza « doit inclure la réhabilitation d’une partie de la population à l’extérieur de ses frontières actuelles ». La nouvelle politique, a-t-il expliqué, comprenait l’installation des Palestiniens dans le nord de la péninsule du Sinaï en Égypte, mais il a déclaré que « le gouvernement israélien risque d’être critiqué, mais les résultats pratiques sont plus importants » pour Israël. Dans un rapport sur le sujet, M. E. Pike, chef du département du Proche-Orient au ministère des Affaires étrangères, a déclaré que « des mesures drastiques sont actuellement prises pour réduire la taille des camps de réfugiés et les ouvrir. Cela signifie retirer les réfugiés de leurs maisons actuelles, ou plutôt de leurs huttes, pour être plus précis, et les évacuer à El Arish en territoire égyptien. » « Un programme de réinstallation plus ambitieux semble être en cours », a-t-il ajouté.

Un mois plus tard, les militaires israéliens, lors d’une réunion officielle, ont informé un certain nombre d’attachés militaires étrangers de détails supplémentaires sur le plan d’expulsion des Palestiniens de Gaza. Au cours de la réunion, le général de brigade Shlomo Gazit, coordonnateur des activités dans les territoires administrés (occupés), a déclaré que son armée ne détruisait pas les maisons palestiniennes à Gaza « à moins qu’il n’y ait d’autres logements », ajoutant que l’opération était « limité par la quantité d’autres logements disponibles à Gaza, y compris El Arish ». Le général israélien a déclaré aux attachés militaires en visite que 700 familles palestiniennes dont les maisons ont été détruites par l’armée israélienne à Gaza ont trouvé un logement de remplacement grâce à leurs propres efforts. « Le reste a été réinstallé soit dans la bande de Gaza, soit à El Arish », ajoute Gazit.

Selon un rapport du colonel P G H-Harwood, attaché de l’armée de l’air britannique, à propos de la réunion, Gazit a expliqué que « les maisons d’El Arish ont été choisies parce qu’elles étaient le seul endroit où il était facile de trouver des maisons vides en bon état ». En réponse à la question de H-Harwood, le responsable militaire israélien a déclaré que les maisons disponibles « appartenaient auparavant à des officiers égyptiens ». Cette situation semblait en contradiction, du point de vue britannique, avec trois principes qui avaient été annoncés par le général Moshe Dayan, ministre israélien de la défense, et qui avaient garanti le contrôle des territoires occupés après la guerre de 1967. Ces principes étaient : une présence militaire minimale, un minimum d’ingérence dans la vie civile normale et un maximum de contact ou d’ouverture de ponts avec Israël et le reste du monde arabe. L’ambassadeur Barnes, dans un rapport complet, a averti que ses informations indiquaient que l’UNRWA « prévoit qu’Israël aura recours à la solution de déportation », soulignant que l’agence « comprend le problème de sécurité d’Israël », mais « ne peut accepter le transfert forcé des réfugiés de leurs foyers, ni leur évacuation même temporaire à El Arish en Égypte ».