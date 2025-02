Les plans secrets de la NSC étatsunienne pour « aider l’Ukraine à résister » révélés

Article originel : Secret terror blueprints for US NSC to ‘help Ukraine resist’ exposed

Par Kit Klarenberg

The GrayZone, 15.02.25

Des documents récemment divulgués révèlent qu’une équipe d’universitaires militaires a présenté au Conseil de sécurité nationale étatsunien une série de stratégies extrêmes pour l’Ukraine, allant des engins explosifs improvisés inspirés par les insurgés irakiens à la propagande de l’Etat Islamique en passant par le sabotage des infrastructures russes.

Les plans ont été conçus sous l’égide de l’université britannique de St. Andrews et ont été externalisés par des tiers pour assurer un « déni plausible ».

Des documents explosifs divulgués et examinés par The Grayzone montrent comment un collectif transatlantique d’universitaires et de membres des services de renseignement militaire a conçu des stratagèmes qui mèneraient les États-Unis à « aider l’Ukraine à résister » pour « prolonger » la guerre par procuration « par pratiquement tous les moyens, à l’exception des forces étatsuniennes et de l’OTAN déployées en Ukraine ou attaquant la Russie ». Les agents ont immédiatement dressé leurs plans de guerre à la suite de l’invasion russe de l’Ukraine en février 2022 et les ont remis directement au plus haut responsable du Conseil de sécurité nationale des États-Unis dans l’administration Biden.

Les opérations proposées allaient des options militaires secrètes aux opérations psychologiques de type djihadiste contre des civils russes, et les auteurs insistent sur le fait que « nous devons prendre une page du manuel de l’Etat islamique ». L’Etat islamique n’était pas le seul groupe de militants à servir de modèle pour les militaires ukrainiens. La cabale du renseignement a également proposé de moderniser les IED (engins explosifs improvisés), comme ceux mis en place par les insurgés irakiens contre les troupes étatsuniennes d’occupation, pour une éventuelle armée de guéorrrilla en Russie qui attaquerait les lignes ferroviaires, les centrales électriques et d’autres cibles civiles. Beaucoup de recommandations de la cabale ont été par la suite mises en œuvre par l’administration Biden, ce qui a dangereusement intensifié le conflit et a dépassé à plusieurs reprises les lignes rouges clairement énoncées par la Russie. Parmi les propositions figuraient la formation approfondie des « expatriés ukrainiens » à l’utilisation de missiles Javelin et Stinger, permettant aux « pirates informatiques patriotes » de lancer des cyberattaques sur la Russie assorti de dénégation, et d’inonder Kiev de « véhicules aériens sans pilote ». Il était également prévu que des « avions de chasse de remplacement » seraient fournis par « de nombreuses sources », et que des « pilotes volontaires non ukrainiens et des équipages au sol » seraient recrutés pour mener des batailles aériennes à la manière des Flying Tigers, une force de la Seconde Guerre mondiale composée de pilotes de l’armée de l’air étatsunienne, qui a été formée en avril 1941 pour aider les Chinois à s’opposer à l’invasion du Japon avant l’entrée officielle de Washington dans le conflit.

Le document a été écrit et cosigné par un quatuor de guerriers académiques avec des passés contrastés. Parmi eux, l’historien Andrew Orr, directeur de l’Institut d’histoire militaire de l’État du Kansas. Ses récentes contributions académiques comprennent un chapitre d’un obscur ouvrage académique intitulé « Who is a Soldier? Utiliser la théorie des transgenres pour repenser l’identité militaire des femmes françaises pendant la Seconde Guerre mondiale. » Il était accompagné d’Ash Rossiter, professeur adjoint de sécurité internationale à l’université Khalifa des Émirats arabes unis, et décrit comme « ancien corps du renseignement de l’armée britannique ». Marcel Plichta, alors doctorant à l’université St. Andrews, a également participé. Il est décrit comme un vétéran de la US Defense Intelligence Agency, et son profil LinkedIn indique qu’il a fait un stage à l’OTAN avant de travailler pour des sous-traitants du Pentagone, puis s’est joint à la DIA en tant qu’analyste du renseignement. En cours de route, Plichta prétend avoir « [désigné] des terroristes connus ou soupçonnés à la communauté nationale de surveillance et de contrôle ». Zachary Kallenborn, un « scientifique fou » autoproclamé de l’armée étatsunienne qui poursuit actuellement son doctorat en études de guerre au King’s College de Londres, avec une attention particulière pour les drones, les armes de destruction massive et d’autres formes de guerre modernes. Kallenborn, qui a travaillé comme travailleur clandestin au Centre d’études stratégiques et internationales de DC, a contribué à la planification de la guerre en Ukraine en proposant des attaques « intelligentes » par des engins piégés de type insurgé irakien contre des cibles russes et en posant des bombes sur les trains et les chemins de fer russes.

La cabale semble avoir été dirigée par Marc R. DeVore, un maître de conférences à l’Université britannique St. Andrews. On ne peut pas en savoir beaucoup sur son parcours personnel ou professionnel, même si ses publications universitaires les plus récentes traitent de la stratégie militaire. Au moment où le document de proposition secrète était en cours d’élaboration, il a publié un article avec Orr pour la revue interne du Pentagone intitulée « Winning by Outlasting : The United States and Ukrainian Resistance to Russia ». Il est également chercheur au centre d’études stratégiques de la Royal Navy, un groupe de réflexion du ministère de la Défense. Selon son profil LinkedIn, DeVore a transmis les travaux du groupe directement au colonel Tim Wright, qui était directeur pour la Russie au Conseil de sécurité nationale (CNS) de l’administration Biden au moment où les courriels ont été envoyés. Depuis juillet 2022, Wright est chef adjoint de la recherche et de l’expérimentation à la direction des futures de l’armée britannique.

Grayzone a tenté de communiquer avec Orr, Rossiter et Devore par téléphone et par courriel afin d’obtenir des commentaires sur leur rôle dans le plan de guerre par procuration et sur la question de savoir si l’Université St. Andrews savait qu’elle était utilisée comme base pour planifier des attaques terroristes contre la Russie. Aucun n’a répondu à nos demandes.





Dirigé la diaspora ukrainienne vers le front Une fois que la guerre par procuration en Ukraine a éclaté avec toute sa force en février 2022, la cabale des universitaires militaires a rapidement exposé ce qu’ils ont décrit comme « des idées de diverses façons pratiques qui n’ont peut-être pas été prises en compte par les États occidentaux pour renforcer collectivement la capacité de l’Ukraine à résister et, espérons-le, à préserver son indépendance ». Les sections consacrées à cette question énoncent cinq suggestions, ainsi que « le contexte de ces mesures et les voies possibles pour leur mise en œuvre ». Ils se sont vantés que les « propositions les plus rapides » du document étaient « exécutables en un peu plus d’une semaine ». La première de la liste était d’armer les émigrés ukrainiens avec des missiles anti-char et anti-avion, en raison du manque d’équipages formés à Kiev pour faire fonctionner le grand nombre de missiles qui leur sont expédiés par l’Occident. Ils ont cité l’opération Nickel Grass, peu connue, d’octobre 1973, comme un moyen de « fournir des équipages formés avec le matériel ». Sous les auspices de cette mission, l’ambassade de Tel-Aviv à Washington « a mobilisé des étudiants israéliens qui étudiaient dans des universités étatsuniennes », lesquels ont ensuite été « précipités... par un programme de formation rapide » des militaires étatsuniens.

Cela comprenait l’enseignement aux conscrits de la façon d’utiliser des armes similaires aux missiles Javelin et Stinger. Se basant sur les Israéliens qui avaient été largués par avion sur les lignes de front de la guerre du Kippour contre la Syrie et l’Égypte en 1973, où ils avaient « abattu un grand nombre de chars avant la fin de la guerre de deux semaines », les universitaires ont proposé de faire « la même chose pour l’Ukraine », en raison du fait qu’un grand nombre de jeunes Ukrainiens » vivent à l’ouest, dont certains auraient suivi une formation militaire obligatoire avant d’émigrer. Cette diaspora, on croyait, pouvait être facilement identifiée et recrutée en raison de son enregistrement auprès des « consulats ou ambassades » ukrainiennes dans l’Ouest, puis se voir donner des « cours intensifs » sur l’utilisation de « missiles à l’épaule » avant d’être envoyée à Kiev.

Des « cyber-guerriers bénévoles » dissimulant le piratage d’état Les plans du quatuor s’étendaient au domaine de la cybersécurité, appelant les « agences de renseignement occidentales » à « fournir des outils et des suggestions pour le cyber » aux « hackers volontaires qui veulent porter leur coup pour l’indépendance ukrainienne, tout en les avertissant sur les cibles que nous ne voulons pas attaquer ». Une « tâche majeure pour ces cyber-guerriers bénévoles », ont écrit les quatre « pourrait être de s’assurer que des vidéos d’attaques aveugles russes, l’utilisation d’armes répréhensibles comme les armes thermobariques, les victimes civiles ukrainiennes, les victimes russes et les conscrits capturés russes désorientés » soient mises à la disposition du public russe. Simultanément, les « hackers patriotes » pourraient chercher à bombarder les Russes de propagande « sur l’opposition intérieure à la guerre ». La cabale du renseignement a clairement indiqué qu’elle visait à obtenir le même impact psychologique que l’organisation terroriste la plus notoire au monde, en déclarant : « nous devons prendre une page du manuel de l’Etat islamique pour communiquer notre message aux Russes avec agilité ».

Les activités de ces « cyber-guerriers volontaires » ont été conçues pour fournir une couverture à des attaques plus formelles et plus étatiques contre l’infrastructure cybernétique russe. « Plus le volume des cyberattaques indépendantes contre la Russie sera grand, plus les agences de renseignement occidentales auront l’occasion de lancer des cyberattaques chirurgicales pour perturber les systèmes clés à des moments clés... parce que celles-ci seront plus vraisemblablement attribuables à la composante véritablement amateur », selon les quatre universitaires. La description proposée ressemble fortement à ce qu’on appelle « l’armée informatique de l’Ukraine », une milice cybernétique volontaire qui s’est installée dans les jours qui ont suivi l’invasion russe. Depuis, elle a été supervisée par Mikhailo Federov, le tsar numérique ukrainien crédité par la BBC pour avoir fait pression sur Samsung et Nvidia afin qu’ils cessent leurs opérations à Moscou et que PayPal radie tous ses clients russes. La cyber-armée ukrainienne collabore étroitement avec Anonymous, le collectif de hackers en ligne autrefois anticulturel dont le travail suit maintenant de près les objectifs de la CIA. Les auteurs de la proposition à la NSC ont fait allusion à cette relation, écrivant : « Des groupes de piratage comme Anonymous ont déjà commencé à cibler la Russie. Cet effort pourrait être élargi et renforcé. » La cyber-armée ukrainienne a revendiqué divers actes de vandalisme en ligne. Cependant, elle semble également avoir été impliquée dans des attaques visant les réseaux électriques et les chemins de fer russes. Une attaque contre le service de taxi russe Yandex, qui a provoqué un grand embouteillage à Moscou en septembre 2022, a été attribuée conjointement à l’armée informatique ukrainienne et à Anonymous.

Zak Kallenborn, un « scientifique fou » et autoproclamé « médecin de guerre en formation » de l’armée étatsunienne

Des IED (engins exposifs improvisés) « modernes » pour faire sauter l’infrastructure russe Les plans de la cabale académique pour attaquer la Russie par des moyens non conventionnels ont été explicitement étendus au domaine du terrorisme. Une série de recommandations détaillées pour attaquer les systèmes ferroviaires et les routes russes avec des dispositifs explosifs improvisés a été présentée par Zachary Kallenborn, dans son portrait comme « Étudiant en doctorat en études de guerre au King’s College de Londres, il étudie l’analyse des risques, la perception, la gestion et les théories avec un intérêt particulier pour la catastrophe mondiale, la guerre par drone, les armes de destruction massive, le terrorisme extrême et les infrastructures critiques. » « Les réservoirs de carburant des locomotives diesel sont généralement situés en bas, sous le moteur », a écrit Kallenborn. « Il ne serait pas très difficile de planter et de dissimuler des petits explosifs entre les lattes en bois du chemin de fer puis de les faire exploser lorsque la locomotive est au-dessus... Idéalement, les guérilleros qui opèrent derrière les lignes russes placeraient des lignes anti-locomotives. »

Tout au long de 2023, un groupe d’anarchistes russes et biélorusses autoproclamés ont mené une série d’attaques contre des chemins de fer, des tours de téléphonie cellulaire et des infrastructures à l’intérieur de la Russie. Se nommant BOAK, ou l’Organisation de combat des anarcho-communistes, le groupe de saboteurs radicaux a été promu dans les médias occidentaux. On ne sait pas si il a reçu une aide extérieure. La proposition de Kallenborn, rédigée en collaboration avec l’organisation conjointe de lutte contre les IED du département de la Guerre des États-Unis, suggérait que les États-Unis et leurs alliés pourraient « tirer parti des leçons qu’ils ont apprises douloureusement en Irak et en Afghanistan pour aider l’Ukraine à orchestrer une campagne d’engins explosifs impriovisés derrière les lignes russes ». Avec les Talibans et les insurgés irakiens comme modèles, Kallenborn a proposé deux technologies, « la cryptographie des porte-clés public-privé et « les IED intelligents »... pour accroître considérablement l’efficacité d’une telle campagne ». Pour semer le chaos en Russie, Kallenborn a imaginé une force moderne de type « stay behine ("rester derrière") » semblable à celles qui ont été déchaînées sur l’Europe pendant la guerre froide, l’opération Gladio, lorsque la CIA et l’OTAN organisaient des gangs fascistes et des mafieux pour mener des attaques terroristes anticommunistes.

En attendant, les IED « intelligents » dotés de « composants modernes » comme des « microcontrôleurs », qui sont maintenant « abondants et bon marché », permettraient aux attaquants ukrainiens d’« exercer une discrétion supplémentaire, réduisant le risque de dommages collatéraux », et d’« exploser l’IED indépendamment de ce que font les cibles ». « Les circuits des microcontrôleurs peuvent internaliser la plupart des circuits qui auraient été initialement câblés dans des commutateurs d’initiation IED », a écrit Kallenborn. « Tous les microcontrôleurs ont plusieurs entrées et sorties permettant de multiples entrées, tout en contrôlant plusieurs dispositifs. Parce que les microcontrôleurs sont programmables, les attaquants peuvent automatiser des algorithmes complexes pour maximiser les effets des IED et réduire les dommages collatéraux. Les microcontrôleurs peuvent même, relativement facilement, contourner de nombreuses contre-mesures courantes. »

Employer secrètement des contractants pour piloter des drones Tout en s’inspirant d’acteurs non étatiques comme l’Etat islamique et les Talibans, les universitaires occidentaux complotant au nom du gouvernement ukrainien avaient également des plans élaborés pour la guerre conventionnelle. Ils ont estimé que les drones avaient déjà « prouvé leur efficacité jusqu’à présent » dans la guerre par procuration, et ont donc exhorté à une livraison plus importante de TB2 Bayraktar fabriqués en Turquie, qui selon eux était « pratiquement la seule plate-forme aéroportée avec laquelle l’Ukraine frappe avec succès les forces terrestres russes ». Ils ont proposé d’inonder Kiev avec « des TB2 supplémentaires », soulignant que puisque l’Ukraine les utilisait déjà ouvertement et qu’elle en avait plus en commande avant le début du conflit, le rôle de la Turquie dans la fourniture de drones pourrait être caché, laissant sa neutralité publiquement intacte. Ankara « pourrait transférer rapidement un nombre important de TB2 à partir de diverses sources », ont supposé les universitaires, et les transporter en utilisant des « entrepreneurs du secteur privé » locaux. Si la Turquie ne veut pas ou ne peut pas suivre ce plan, des alternatives peuvent être recherchées. « Étant donné que les drones sont généralement exploités par des entrepreneurs du secteur privé, ils pourraient tous être pilotés à distance par le personnel du secteur privé employé par l’Ukraine plutôt que par des membres en uniforme des forces armées de l’OTAN », ont-ils fait remarquer. Comme les drones peuvent être utilisés « à des distances considérables de la ligne de front (potentiellement avec des pilotes opérant depuis des pays voisins), ils offrent un avantage supplémentaire par rapport aux pilotes contractuels, en ce sens qu’ils sont « relativement sûr et certainement peu susceptible d’être capturés et présentés devant les caméras russes ». Bien que les systèmes sans pilote produits par les États-Unis, comme les Predators et les Reapers, soient une option et puissent être fournis « en grand nombre », ils « apparaîtraient le plus provocateurs » du point de vue russe et rendraient la participation active des États-Unis trop évidente.

Le journal note que l’Ukraine pourrait être dotée de « drones commerciaux comme les DJI Mavic et Phantom », qui non seulement auraient un enregistreur capable de produire des renseignements tactiquement utiles, mais pourraient aussi être modifiés pour transporter des explosifs. En outre, « leur large disponibilité » rendait « difficile l’attribution de ces plateformes à un pays fournisseur ». Ce n’est sûrement pas un hasard si depuis lors, les deux drones ont été largement déployés par Kiev pour ralentir les avancées russes et swarm des infrastructures militaires et civiles. Par contre, malgré les succès initiaux allégués, les TB 2 de Bayraktar ont rapidement disparu du ciel du Donbass. Comme plusieurs responsables ukrainiens l’ont admis, les innovations russes en matière de défense aérienne et de guerre électronique ont rendu les drones inutilisables. En revanche, le journal note que tandis que l’armée de l’air ukrainienne mène encore des missions, Kiev « n’aura bientôt plus d’avions ». La solution prescrite consistait à équiper le pays de chasseurs MiG-29 de fabrication soviétique, dont les « pilotes ukrainiens savent déjà comment faire fonctionner ». Ce plan, cependant, exigeait un certain nombre de pays à remettre leurs anciennes flottes de MiG-29. Les universitaires ont exprimé leur inquiétude quant au fait que les pays d’Europe centrale et orientale pourraient être « réticents » en raison du risque de « représailles russes », qui pourrait être contourné par des « cadeaux prometteurs » pour eux, tels que la mise à niveau des armes. Un an plus tard, en mars 2023, la Slovaquie a accordé à Kiev son escadron entier de treize MiG-29 en échange d’une promesse étatsunienne de douze hélicoptères d’attaque Bell AH-1Z équipés de missiles Hellfire.

La Pologne a d’abord promis de faire preuve de la même paresse que la Slovaquie, mais n’a fini par fournir qu’un nombre symbolique. L’accord est resté en suspens depuis l’annonce de Cracovie, en août 2024, qu’il ne fournirait pas d’autres MiG-29 jusqu’à ce qu’il reçoive une flotte de F-35, qui ne sont pas attendus avant 2026. Le Pérou, également exploité par les universitaires comme une source potentielle pour l’avion, aurait initialement approuvé la fourniture de ses MiG-29 à l’Ukraine, mais l'a ensuite renié. Les gouvernements latino-américains ont refusé de manière plus générale d’envoyer des armes en Ukraine, malgré la pression étatsunienne.





Des pilotes non ukrainiens ont mené des guerres aériennes contre la Russie Le passage le plus inquiétant du document est peut-être son dernier, dans lequel ses auteurs examinent des exemples historiques de forces aériennes employant des pilotes étrangers lors de conflits majeurs. Le document note que les Flying Tigers susmentionnés « ont été démobilisés des forces armées étatsuniennes » pour combattre contre le Japon en Chine, « avec l’accord clair qu’ils seraient accueillis à nouveau par la suite ». La Finlande a également été citée pour avoir employé un escadron étranger « entièrement » dans sa guerre de 1940 avec Moscou, ainsi que pour avoir compté sur une force aérienne composée presque entièrement de volontaires étrangers lors de leur campagne militaire contre les forces autochtones palestiniennes et arabes en 1948. Les universitaires ont souhaité appliquer ces précédents au conflit par procuration en Ukraine, créant « des groupes de chasseurs volontaires aujourd’hui pour renforcer la défense aérienne de l’Ukraine » composés d’« un nombre raisonnable de pilotes occidentaux ». Ils ont écrit que ces aviateurs « pourraient se porter volontaires si leurs forces armées nationales offraient des congés » – comme le feraient leurs homologues civils, si les compagnies aériennes commerciales étatsuniennes qui pourraient avoir « fait pression pour que leurs pilotes, qui sont des pilotes de chasse qualifiés de la Réserve de l’Armée de l’air ou de la Garde nationale aérienne, prennent ces congés. » Le document se vantait que « des groupes de chasseurs volontaires pourraient considérablement disjoindre la campagne aérienne russe ».

Les F-16 ont été considérés comme « l’option la plus logique » en raison du « nombre de membres de l’OTAN qui utilisent des F-16 », y compris la Pologne. Par conséquent, « les pièces de rechange polonaises pourraient être transportées en Ukraine relativement rapidement », avec les « remplacements aériens » des États-Unis à Varsovie. Dès le premier jour de la guerre par procuration, ses partisans les plus agressifs ont exigé que Kiev soit dotée de ces avions de combat, se référant aux avions comme à un « game changer » qui ferait basculer l’échelle du conflit de manière décisive en faveur de l’Ukraine. Malgré les fanfaronnades initiales, lorsque les F-16 sont finalement arrivés à Kiev fin juillet 2024, le président Volodomyr Zelensky s’est presque immédiatement plaint que le pays n’avait reçu qu’une poignée d'avions de chasse et qu’il n’avait pas assez de pilotes formés pour les piloter. La panique s’est propagée à Washington, où le sénateur Lindsey Graham a publiquement exhorté tout pilote de F-16 retraité... qui cherche à se battre pour la liberté à s’inscrire. À la fin du mois, le premier des F-16 s’était écrasé dans des circonstances incertaines. Alors que les références au "changement de jeu" créé par les F-16 ont pratiquement disparu des médias depuis quelques mois, le contenu de la proposition divulguée soulève de sérieuses questions sur le nombre de frappes supposées ukrainiennes en profondeur dans la Russie, perpétrées par des militaires occidentaux agissant à la demande et avec l’aide matérielle de l’OTAN et des États-Unis.