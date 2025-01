Malgré la grâce de Biden, Fauci fait toujours face à des risques juridiques. Les voici (MSN)

Malgré la grâce de Biden, Fauci fait toujours face à des risques juridiques. Les voici.

Article originel : Despite Biden Pardon, Fauci Still Faces Legal Perils. Here They Are.

Par Paul D. Thacker

MSN, 20.01.25

La grâce du Président Biden au Dr. Anthony Fauci pourrait protéger l’ancien fonctionnaire des Instituts nationaux de la santé contre des poursuites pénales immédiates, mais certains critiques affirment qu’il n’est pas complètement hors de danger juridique et que le sentiment du public pourrait toujours condamner l’homme qui est devenu connu sous le nom de « M. Science » pendant la pandémie de COVID-19. Dans les jours précédant l’offre de pardon de Biden à Fauci, avec d’autres critiques de Donald Trump, certains experts qui ont suivi la carrière de Fauci et le traitement de la pandémie, ainsi que des membres de l’équipe de transition de Trump, réitèrent leur affirmation selon laquelle Fauci s’est parjuré à plusieurs reprises pendant la pandémie – en particulier en ce qui concerne les liens de son agence avec le laboratoire de Wuhan, en Chine, qui aurait pu créer le virus responsable de la COVID-19. La réhabilitation porte sur toute infraction liée à la COVID et est rétroactive jusqu’en 2014, année où une interdiction étatsunienne de la recherche sur le virus dite « gain de fonction » a pris effet. Fauci est accusé d’avoir externalisé ses recherches en Chine.

Malgré les rapports selon lesquels Trump est déterminé à se venger, l’appétit des personnes nommées par MAGA pour tenir Fauci responsable n’a pas été particulièrement criant. Mais l’ancien enquêteur du Sénat, Jason Foster, qui dirige maintenant le lanceur d’alerte à but non lucratif Empower Oversight, affirme que la grâce de Biden crée un nouveau danger juridique pour Fauci. Le Senateur Rand Paul a promis de continuer à enquêter sur la question des origines de la COVID, et des sources disent à RealClearInvestigations que le Sénateur Ron Johnson et les enquêteurs républicains de la Chambre prévoient le faire également. Lorsqu’il témoigne dans le cadre de ces enquêtes ou répond à des dépositions écrites, Fauci ne pourra pas se soustraire aux questions en invoquant ses protections du cinquième amendement contre l’auto-incrimination. « Ils peuvent lui demander s’il a menti avant... », dit M. Foster. « Et s’il ment au sujet d’un mensonge antérieur, il peut être poursuivi pour cela ou accusé de mépris ». Andrew Noymer, professeur associé en santé de la population et prévention des maladies à l’Université de Californie à Irvine, a déclaré que ces audiences sont nécessaires pour des raisons scientifiques et historiques. « J’espère qu’il va maintenant dire tout ce qu’il sait sur les origines du virus », a déclaré Noymer. « Pour la confiance du public envers la science – expliquer ce qui a tué 20 millions de personnes – qu’un compte rendu complet est beaucoup plus important que des spéculations sur les peines pénales qu’il aurait pu éviter. »

« Ces grâces ne feront pas cesser les enquêtes du ministère de la Justice », a déclaré un conseiller de l’équipe de transition de Trump, qui a pris la parole à la condition de l’anonymat. « Nous nous attendions à cela et nous le considérons comme un précurseur pour obtenir la vérité de ceux qui ne peuvent plus utiliser le cinquième amendement. Nous pouvons maintenant les amener devant un grand jury. »





Tromperie Il n’y a pas de consensus sur la façon dont Fauci gère la pandémie. Les médias traditionnels ont fait la promotion de Fauci tout au long de la pandémie comme le « médecin des États-Unis » qui « s’en tient aux faits » et l’ont applaudi comme « le plus grand expert du pays en matière de maladies infectieuses ». Lorsqu’il a pris sa retraite des NIH après cinq décennies en 2022, le New York Times lui a accordé un espace sur sa page d’avis pour conseiller la prochaine génération de scientifiques, citant les propres réalisations de Fauci. De nombreux médias sociaux ont offert une perspective polarisée. Plusieurs comptes X ont téléchargé des vidéos qui montrent les incohérences de Fauci. Par exemple, Fauci a affirmé dans des entrevues au début de 2022 qu’il n’avait jamais recommandé le confinement, mais plus tard il a dit qu’il recommandait le confinement du pays. Le journaliste indépendant Matt Orfalea a diffusé une autre série de clips montrant Fauci affirmant qu’il avait gardé un « esprit ouvert » sur la façon dont la pandémie a commencé, tout en alléguant que les preuves indiquent contre un accident de laboratoire et « fortement » en faveur d’une cause naturelle. Comme les bascules de Fauci ont attiré l’attention des milieux républicains et des médias sociaux, il a accusé ces critiques d’être « totalement absurdes », ajoutant que « les attaques contre moi sont, bien franchement, des attaques contre la science ».

Les nombreuses déclarations contradictoires de Fauci ont même attiré l’attention d’une éditrice du New York Times, Megan K. Stack, qui a reproché à Fauci « la nature largement unilatérale de ses remarques publiques ». La possibilité que la pandémie ait commencé à cause d’un accident survenu dans un laboratoire financé par son agence – l’Institut de virologie de Wuhan. Fauci a d’abord rejeté comme une « théorie du complot » la possibilité d’un accident de laboratoire à Wuhan le 9 février 2020, podcast présenté par Newt Gingrich. Par la suite, Fauci s’est retourné contre lui-même, déclarant dans plusieurs interviews qu’il avait toujours gardé un esprit ouvert. Des rapports ultérieurs ont porté sur l’implication secrète de Fauci dans une importante recherche de mars 2020, appelée « l’origine proximale », qui a tourné le sentiment public et scientifique contre la possibilité d’un accident de laboratoire. « Nos analyses montrent clairement que le SRAS-CoV-2 n’est pas un virus manipulé de manière intentionnelle ou une invention de laboratoire », conclut l’article en ajoutant : « Nous ne pensons pas qu’un quelconque scénario basé sur les laboratoires soit plausible. » Publié dans la prestigieuse revue Nature Medicine, « origine proximale » est le document scientifique le plus cité de 2020. Les courriels subséquents ont montré que Fauci a aidé à guider le document « d’origine proximale » vers la publication, comme l’ont constaté des probateurs du Congrès, « sans révéler qu’il avait participé à sa création et avait même, selon les courriels, donné son approbation ».

Se distançant de ses propres courriels, Fauci a plus tard déclaré au Times qu’il n’était pas sûr qu’il ait même eu le temps de lire le journal. Mais la Chambre a publié plus tard une déposition de Fauci où on lui a demandé son implication dans le document « d’origine proximale ». Sous serment, Fauci a admis avoir reçu et lu plusieurs ébauches du document. Mais si se cacher aux médias n’est pas un crime, mentir au Congrès est illégal. Et le ministère de la Justice a déjà deux renvois du Congrès demandant que Fauci soit poursuivi pour avoir menti sous serment.





Les mensonges comme danger juridique L’habitude de Fauci de déformer la vérité, comme certains le voient, a été particulièrement visible lors d’une audience au Sénat en juillet 2021 lorsque Rand Paul, le républicain du Kentucky, s’est intéressé au financement approuvé par Fauci pour des recherches sur le gain de fonction à l’Institut de virologie de Wuhan. Alors que Fauci tentait de minimiser son implication financière dans le laboratoire du gouvernement chinois, les rapports étaient déjà en train de sortir.

En avril 2020, Newsweek a rapporté que Fauci avait approuvé une subvention pour la recherche virale risquée « gain de fonction » au laboratoire de Wuhan. Le comité de rédaction du Washington Post en mars 2021 a ensuite appelé à une enquête indépendante sur EcoHealth Alliance, un organisme sans but lucratif financé par l’Institut national pour les allergies et les maladies infectieuses géré par Fauci. Grâce à cette subvention, EcoHealth a sous-traité la recherche aux Chinois, note le Post, pour faire des expériences impliquant « modifier les génomes viraux pour leur conférer de nouvelles propriétés, notamment la capacité d’infecter des cellules pulmonaires de souris de laboratoire qui ont été génétiquement modifiées pour répondre comme le feraient les cellules respiratoires humaines ». Fox News a rapporté dimanche que le ministère étatsunien de la Santé et des Services sociaux avait interdit à EcoHealth Alliance Inc. et à son ancien président, le Dr Peter Daszak, de recevoir des fonds fédéraux pendant cinq ans. EcoHealth aurait omis de signaler au gouvernement des expériences dangereuses visant à améliorer la fonction, ce qui a finalement mené à l’interdiction de cinq ans. Un mois avant l’audience de Fauci avec Paul, le professeur Jeffrey Sachs de l’Université Columbia a confirmé que la recherche financée par les États-Unis au WIV consistait en une recherche sur le virus à gain de fonction qui aurait pu déclencher la pandémie. « [I]t est clair que les NIH ont cofinancé des recherches au WIV qui méritent d’être examinées en tenant compte de l’hypothèse d’une dissémination du virus dans le laboratoire. » À cette époque, le Dr Sachs a dirigé une commission formée par un journal médical britannique, The Lancet, pour enquêter sur la façon dont la pandémie a commencé.

Mais quand Paul a commencé à harceler Fauci au sujet de ces détails et l’a appelé pour ce qu’il a qualifié de réponses évasives, Fauci a rétorqué à Paul. « Si quelqu’un est là, sénateur, c’est vous », a déclaré Fauci. Paul a ensuite envoyé un renvoi au ministère de la Justice pour lui demander d’enquêter sur le parjure commis par Fauci. « Il a certainement induit le sénateur en erreur », a déclaré l’ancien directeur des Centres de contrôle et de prévention des maladies, Robert Redfield. Quand Redfield a examiné toutes les preuves, y compris des informations encore classifiées, il a dit que le poids tombe dans la direction d’un accident de laboratoire. « Fauci a manipulé le public pour qu’il croit qu’il n’y avait qu’une seule cause possible à la pandémie, soit un effet d’entraînement naturel. » Quelques mois après la saisine de Paul au ministère de la Justice, les médias libéraux ProPublica ont publié de nouveaux documents confirmant que le laboratoire de Wuhan avait mené de telles études. « Les fonds pour l’expérience controversée provenaient de l’Institut national des allergies et des maladies infectieuses, dirigé par Anthony Fauci, du National Institutes of Health », a rapporté ProPublica le 9 septembre 2021. « Les NIH admettent qu’ils financent des recherches virales risquées à Wuhan », a rapporté Vanity Fair une semaine après ProPublica, en faisant référence à une lettre que les NIH ont envoyée au Congrès.

Paul a envoyé un deuxième renvoi au ministère de la Justice en juillet 2023, réitérant sa demande d’enquête sur Fauci. À ce moment-là, les enquêteurs de la Chambre ont publié des courriels montrant qu’au début de 2020, Fauci a admis que les scientifiques étaient préoccupés par le virus COVID et que les chercheurs de Wuhan s’occupaient de recherches sur le gain de fonction. « Tout ce qu’il nous a dit depuis le début était un mensonge », a déclaré le Senateur Paul à Fox News. « Nous avons documenté que c’est un mensonge et qu’il s’agit d’un crime de mentir au Congrès. » La grâce de Biden annule les deux renvois du Sénat pour activité criminelle. Mais les audiences futures pourraient toujours exiger de Fauci qu’il réponde à la preuve qu’il aurait pu commettre un parjure et l’ouvrir à une poursuite future s’il se tient aux déclarations qui peuvent être prouvées comme étant fausses.

Cacher l’utilisation de courriels privés Un autre domaine d’enquête possible est le témoignage de Fauci au Congrès l’été dernier niant son utilisation du courriel privé pour mener des affaires officielles : « Permettez-moi de dire aux fins du compte rendu que, à ma connaissance, je n’ai jamais mené d’activités officielles par mon courriel personnel. » a écrit Fauci adans sa déclaration sous serment au Congrès.

Ce témoignage semblait contredire les preuves dans une note de 35 pages compilée par le personnel d’enquête républicain. Un courriel montre le second de Fauci, le Dr. David Morens, suggérant que quelqu’un parle à Fauci par l’intermédiaire d’une chaîne privée non officielle. Dans un autre courriel, Morens a écrit qu’il communiqueait avec Fauci sur Gmail. Après le témoignage de Fauci, l’auteur de cet article a rapporté dans DisInformation Chronicle que Morens avait connecté le journaliste de KFF Health News Arthur Allen à Fauci sur le courriel privé de Fauci en mai 2021. Les NIH n’ont pas répondu à des commentaires sur l’utilisation par Fauci de courriels privés pour mener des affaires gouvernementales avec des journalistes. Dans un deuxième exemple, le New York Post a rapporté que le groupe de surveillance du projet White Coat Waste avait accusé Fauci de mentir au Congrès sur son utilisation privée des courriels après qu’ils aient publié des documents montrant que Fauci faisait une contre-transmission avec un journaliste du Washington Post sur son courriel privé. « Je vais vous envoyer un courriel par l’intermédiaire de mon compte Gmail », a écrit Fauci dans un courriel daté du 29 octobre 2021 à la journaliste du Washington Post Yasmeen Abutaleb.

L’avocat de Fauci a dit au Post que Fauci discutait d’une question personnelle avec le journaliste du Washington Post, bien qu’il n’ait pas expliqué ce qu’était cette affaire personnelle. Justin Goodman, vice-président principal du projet de gestion des déchets de blouse blanche, a déclaré que les preuves sont claires : Fauci a contacté le Washington Post au sujet de questions concernant son travail sur les NIH et l’a ensuite nié au Congrès. « Il devrait être poursuivi, et non pas grâci. »





Suivre l’argent Les audiences du Congrès pourraient également se pencher sur l’implication de Fauci dans des cas d’inconduite en matière de recherche avec le document « d’origine proximale » et une subvention qu’il a approuvée pour l’auteur principal du document, Kristian Andersen, du Scripps Research Institute. « Il faut une enquête criminelle sur cette subvention et ce papier », a déclaré un ancien représentant de l’application de la loi qui a travaillé avec le personnel du Congrès pour enquêter sur Fauci et ses subventions. « Personne au sein de l’exécutif ne s’est approprié cette situation. »

Peu après l’éclosion du virus de la COVID, Fauci a commencé à discuter avec plusieurs virologues, dont Andersen, de la façon dont la pandémie avait débuté. Dans un courriel du 1er février 2020, Andersen a écrit à Fauci qu’il avait analysé la séquence génétique du virus de la COVID-19 et « certaines des caractéristiques (potentiellement) semblent avoir été conçues ». Andersen a ajouté que, bien que les opinions puissent changer, lui et d’autres virologues estimaient que le virus n’était pas naturel ou conforme aux « attentes de la théorie évolutionnaire ». Plus tard dans la même journée, Fauci a passé un appel téléphonique avec Andersen et d’autres virologues, puis a envoyé un courriel aux scientifiques pour leur dire qu’ils soupçonnaient qu’une mutation avait été insérée intentionnellement dans le virus. Selon d’autres courriels, Fauci craignait que son financement de la recherche en Chine ait pu mener au virus de la COVID. Malgré leurs soupçons initiaux, Andersen et d’autres virologues ont inversé le cours six semaines plus tard et publié l’article « d’origine proximale » le 16 mars 2020, qui a exonéré Fauci du financement de la recherche ayant mené à la pandémie. Fauci a ensuite fait la promotion du document d’Andersen « d’origine proximale » auprès des journalistes lors d’une séance d’information à la Maison Blanche le 17 avril sans révéler qu’il avait aidé à organiser la publication de l’étude.

Un mois plus tard, Fauci a signé une subvention de 8,9 millions de dollars à Kristian Andersen. Andersen et Fauci ont tous deux nié que la subvention était une contrepartie pour Andersen qui publiait le document « d’origine proximale » qui a acquitté Fauci, mais le groupe Biosafety Now a demandé à deux reprises que le document soit retiré. « Il est impératif que ce document manifestement frauduleux et préjudiciable soit retiré de la littérature scientifique », lit-on dans une pétition en ligne signée par plus de 5 000 scientifiques.

Richard Ebright, professeur de chimie et de biologie chimique à l’université Rutgers et cofondateur de Biosafety Now, a déclaré que Fauci aurait dû être poursuivi pour « conspiration criminelle » pour son implication secrète dans le document d’origine proximale (ou théorie évolutionniste). Ebright a ajouté que la subvention que Fauci a accordée à Andersen après avoir publié le papier impliquait probablement aussi un comportement criminel. Avec les républicains à la tête du Sénat et de la Chambre, les enquêtes sur Fauci continueront probablement alors que les membres reprennent leurs recherches sur la culpabilité des NIH dans le financement de la recherche qui a commencé la pandémie. Le candidat de Trump à la CIA, John Ratcliffe, a déclaré aux députés lors d’une audience en 2023 que les renseignements classifiés pointaient vers un accident de laboratoire. Ratcliffe est susceptible d’être confirmé, et une source de l’équipe de transition de Trump a déclaré qu’il déclassifierait probablement ces informations, ce qui minerait davantage les allégations de Fauci selon lesquelles la pandémie a commencé par un débordement naturel. Les enquêtes en cours sur Fauci, a-t-on dit à RCI, ne feront qu’éroder davantage sa crédibilité, même si des accusations criminelles ne peuvent plus être portées. « Cette grâce signifie qu’il ne peut plus être traduit en justice », a déclaré un conseiller de l’équipe de transition de MTrump. « Mais cela garantit qu’il sera exposé davantage. »