[MAJ] Massacres à caractère génocidaire en Syrie. Mediapart fait toujours le minimum, le JT du 20h de TF1 en parle enfin en Une le 09.03.25 tandis que le Jt de France 2 traite du sujet à la Une le 10.03.25 tout en donnant une vision tronquée de la "guerre civile" syrienne

Le sujet est traité après 3'48" d'antenne de façon factuelle et objective. Cela ne dure que 2 minutes. Ce qui reste peu sur 3 jours du 06.03.25 au 09.03.25 (les Jts de Tf1 du 10.03 et 11.03.25 n'y reviendront plus) comparativement au traitement quasi quotidienne de l'actualité sur la guerre Ukraine-Russie sur cette même chaîne. Dans le mini-reportage intitulé (" Le nouveau pouvoir à l'épreuve. 800 morts en 3 jours en Syrie"), on voit un djihadiste traquer un civil et l'abattre. On y voit des cadavres gisant dans les rues. "Dans les rues de plusieurs villes syriennes comme ici à Banias gisent les corps d'hommes et de femmes". Des images beaucoup plus violentes que celles diffusées dans le Jt de France 2 (voir plus bas). On y apprend aussi que des Chrétiens ont été aussi assassinés par les forces djihadistes au pouvoir. Contrairement au traitement médiatique du Jt de France 2 (10.03.25), le traitement de l'actualité est purement factuel et ne s'embarrasse pas d'une relecture du contexte de la "guerre civile" syrienne. Il ne précise pas, par contre, les anciens liens entre le groupe HTS, son dirigeant et Al Qaïda en Syrie.

La présentatrice annonce le sujet de la sorte : "Autre titre de l'actualité. Ce sinquiétudes de la population syrienne dans la région de Lattaquié. C'est là-bas que vit la communauté alaouite dont est issu l'ancien dictateur Bachar Al Assad. Une communauté qui s'est retrouvée au coeur d'affrontements avec les forces du nouveau régime et l'on déplore la mort de plus de 800 civils". On aura noté des éléments de langage usuels tels que "dictateur" pour Assad et "forces du nouveau régime" pour le régime djihadiste d'HTS.

S'ensuit une série de mini-reportages sur la situation actuelle et passée en Syrie. Le second porte sur les discriminations de plus en plus massives envers les femmes par les islamistes d'HTS au pouvoir.

Syrie : quelle transition pour les femmes ?

Un dirigeant syrien, ancien djihadiste, (responsable de la sécurité à Homs) évoque ces discriminations comme un "détail" par rapport à l'ensemble du travail qui les attend. "Vous vous focalisez sur la séparation hommes et femmes mais ce sont des détails qui ne font pas partie de nos problèmes actuels. Notre président est sincère quand il dit qu'il y a de la place pour les libertés individuelles." Puis il déclare qu'il est d'accord avec les affiches recommandant aux femmes de porter le voile intégral ou bien de monter à l'arrière des bus et à ne pas se mélanger avec les hommes tout en alléguant que "les femmes sont libres de leurs choix".





Une envoyée spéciale de France 2 en Syrie intervient ensuite en plateau et reconnaît : "...Je ne vous cache pas que c'est assez troublant de se retrouver interviewer des anciens djihadistes d'Al Qaïda. On les voit à de nouveaux postes, en costume...". Un aveu qui est le bienvenu et qui ne transparaissait pas forcément dans les reportages post-Assad de la chaîne que nous avons considéré comme à la limite du discours apologétique de la mouvance djihadiste arrivée au pouvoir.



Puis le troisième mini-reportage présente les interviews de deux exilés syriens qui hésitent à revenir définitivement dans leur pays natal. VIDEO. Chute de Bachar al-Assad : après treize ans d'exil, des Syriens retrouvent leur ville natale.

Un journaliste syrien de retour au pays dénonce la police secrète du régime Assad, "Assad a détruit nos racines, on reconstruira bien sûr mais nous comment on va se reconstruire". Un autre enseignant exilé en France dénonce les milices du régime Assad et leurs exactions évoquant le "goût de paix" actuel en Syrie. Puis on assiste "a un rendez-vous pour l'inauguration d'un monument symbole de la ville. Les Hommes du pouvoir islamiste participent à l'opération. Ces anciens membres d'Al Qaïda que Saer journaliste a également dénoncé par le passé". Il déclare "bien sûr que je ne m'imaginais pas que ce serait possible de collaborer avec eux mais là on a beaucoup de travail pour reconstruire cette ville. Cela se fera avec eux. Je pense qu'ils ont changé et qu'ils sont ouverts au changement. Jusqu'à maintenant on ne deviendra pas l'Afghanistan." Un optimisme que ne partage pas du tout un autre journaliste exilé en France.



Puis une autre envoyée spéciale revient sur la balkanisation du pays évoquant "Assad, le dictateur déchu" et les différentes communautés

Syrie : quelles sont les différentes communautés présentes sur le territoire



Puis un dernier reportage évoque les "100.000 Syriens morts" pendant la "guerre civile" évoquant les fosses communes découvertes récemment semblant mettre implicitement le bilan sur le compte du "dictateur" Assad. "En Syrie, la fin de l'ancien régime a permis la mise au jour de plusieurs dizaines de fosses communes. Sur un terrain militaire isolé à quelques dizaines de kilomètres au nord de Damas, nous avons pu filmer le travail d'une équipe de secouriste, sept sacs sont exhumés. Chacun contient des ossements humains. Des dents, des morceaux de fémur sont prélevés...un jour on les enverra dans un laboratoire pour des tests ADN...Rien que ce site renfermerait les ossements de centaines d'anciens détenus selon les secouristes". Syrie : des dizaines de fosses communes découvertes après la chute de Bachar Al-Assad

On comprend donc que l'intention de la rédaction du JT de France 2 était de remettre la situation actuelle en Syrie dans le contexte de la "guerre civile" qui a ravagé la Syrie pendant 13 ans et du régime des Assad qui prévalait avant la guerre. Sauf que la réalité est sans doute beaucoup plus complexe et que la question de la responsabilité des groupes djihadistes soutenus politiquement, militairement par l'OTAN, Israël et les pays du Golfe dans la "guerre civile syrienne" a été complètement éludée. Pour mettre vraiment les choses en perspective, il est bon de parler du régime Assad et de ses crimes mais il faudrait aussi parler de l'idéologie génocidaire qui infecte les groupes Al Nosra et l'Etat islamique et était partagée par un certain nombre de djihadistes dits "modérés", ceux-là même que Hollande et Cameron ont armé dès mars 2013 en violation de l'embargo de l'ONU sans oublier les missiles TOW fournit par les Etats-Unis aux rebelles dits "modérés" et qui se sont retrouvés dans les mains des groupes émanant d'Al Qaïda. Il faudrait aussi évoquer leurs actions génocidaires durant la "guerre civile" syrienne mais aussi en Irak : la traite et les actes visant à exterminer la communauté Yazidi en Syrie et en Irak par des djihadistes se réclamant de l'Etat islamique.

Lire à ce sujet : - Les Républicains, l'UDI et le Front de Gauche votent le caractère génocidaire de l'Etat islamique, les Socialistes s'abstiennent ! "Le groupe PS s'est abstenu, la résolution ne faisant pas référence "aux centaines de milliers de victimes du régime syrien" ni aux bombardements de la ville d'Alep, en Syrie." (Reuters France : l'Assemblée qualifie l'Etat islamique de "génocidaire").

Il serait tout aussi important de prendre en compte les exécutions sommaires de soldats syriens du régime Assad ainsi que les massacres de civils qui étaient la norme et constituent des crimes de guerre ou des crimes contre l'humanité commis par les djihadistes d'Al Nosra et de l'Etat islamique dont le groupe HTS est une émanation considérée comme terroriste par de nombreux pays de la communauté internationale.

Nous n'évoquerons pas non plus l'enlèvement voir l'assassinat de journalistes. Il semble qu'une gigantesque machine médiatique otanesque à laver les crimes d'Al Qaïda en Syrie se soit mise en branle et qu'elle se heurte de plus en plus à la réalité dure et à sa complexité.

On est donc loin d'une construction manichéenne où d'un côté les djihadistes apparaîtraient comme des sortes de sauveur à la mauvaise réputation de la population syrienne victime d'un régime totalitaire tandis que de l'autre le "dictateur" Assad comme le méchant criminel expiatoire. Quand on veut abattre son chien on dit qu'il a la rage ! Dans ce contexte médiatique à charge, nous nous ferons donc l'avocat du diable, puisqu'il est présenté comme cela dans les médias s'alignant sur les analyses de l'OTAN, et nous nous permettons de donner la parole à feu Assad pour connaître le point de vue d'une frange laïque de la population syrienne qu'il représentait lors de son interview sur France 2 qui à l'époque avait fait beaucoup de bruit dans le landernau médiatico-politique.



Interview de Bachar el Assad par David Pujadas au Jt de 20h de France 2 le 20.04.2015. Pujadas avait alors courru des risques non négligeables en tant que journaliste face aux romontades du pouvoir en place. Pujadas avait d'ailleurs expliqué sur Europe 1 : ""Il y a notre mission à nous qui est une mission d'informer et les intérêts (avec la diplomatie française, ndlr) sont contradictoires! On n'a pas les mêmes missions!", disant comprendre que "ça grince un peu des dents" du "côté du Quai d'Orsay".

- Interview d'Assad sur France 2. Face au courroux du gouvernement socialiste et du Quai d'Orsay, Pujadas défend sa "mission d'informer"

Pujadas sera licencié par la PDG de France Télévisions deux ans plus tard sans que l'on puisse dire avec certitude qu'il y ait eu un rapport quelconque entre les deux évènements. De quoi refroidir les plus téméraires ?