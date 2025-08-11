Newsletter n°597

Newsletter contre le racisme, le (néo)colonialisme et l'impérialisme
du lundi 28.07.25 au dimanche 10.08.25
Françafrique et Europafrique
- L'arrêt du soutien financier de Maputo à l'armée rwandaise plonge TotalEnergies et ExxonMobil dans l'incertitude (AI)
- Installé avec l'aide de l'armée française à la tête de la Côte d'Ivoire en 2011, Ouattara a été reçu à l'Elysée par Macron le 16.07.25
- Côte d’Ivoire : Guillaume Soro dénonce la candidature « illégale » d’Alassane Ouattara (Afrik.com)
- Côte d’Ivoire : Alassane Ouattara se déclare candidat pour un 4e mandat à 83 ans (Le Monde)
- La France, complice silencieuse de l’écrasement des Togolais-es (Survie)
- African Parks ou la « conservation forteresse » (BdA)
- Nathalie Yamb réagit aux sanctions de l'Union européenne contre elle, et explique pourquoi l'UE a peur d'elle (Vidéo)
- Accès aux archives : avancée tardive dans l’assassinat d’Henri Curiel, recul sur les relations France/Rwanda (Histoirecoloniale.net)
- Armée française en Afrique : il est temps de s’attaquer à la partie cachée de l’iceberg (BdA)
Etatsunafrique
- Les Eglises évangéliques, porte d’entrée de Trump en Afrique centrale (Mondafrique)
- Le Rwanda a conclu un accord pour accueillir jusqu’à 250 migrants expulsés des Etats-Unis (Le Monde)
Golfafrique / Emirafrique
- Au Soudan, l'armée régulière détruit un avion émirati convoyant des mercenaires colombiens (Le Monde)
- En Guinée, la junte retire une mine de bauxite à un groupe émirati (Le Monde)
- Soudan : les Emirats arabes unis accusés de complicité de génocide (Vidéo)
- Le Soudan accuse les Emirats arabes unis de financer des mercenaires colombiens pour aider les paramilitaires
- Soudan : la ruée vers l’or finance la guerre civile, via les Emirats arabes unis (Le Monde)
- Soudan: Amnesty International - Les Émirats Arabes Unis ont fourni des armes chinoises de pointe à la milice FSR (All Africa)
- Le président érythréen accuse les Emirats arabes unis d'alimenter le chaos en Somalie et au Soudan pour réaliser leur rêve "d'empire portuaire" (Caasimada)
- Soudan. Une entreprise liée aux Émirats arabes unis a déployé des contractants pour soutenir les Forces de soutien rapide rebelles (Wall Street Journal)
- Comment les Émirats arabes unis alimentent le conflit au Soudan (MEE)
Colonialisme ou/et racisme, xénophobie
- Telles des bêtes de foire. Saartjie Baartman, « La Vénus hottentote » (Afrique XXI)
- Les exilés et les insensés (Blast)
- L'ouverture sensible des archives délicates sur la guerre chimique menée par la France en Algérie (Mondafrique)
- De Macron à Bayrou : fausse décivilisation, vrais décivilisateurs (Blast)
- Les camps de concentration, de l’Algérie à Gaza (Orient XXI)
- [Vidéo] Des tirailleurs aux sans papiers : La violence coloniale et raciste, du massacre de Thiaroye aux politiques racistes de Retailleau (Survie)
- Comment les Etats-Unis de Truman avec le soutien de scientifiques tel que Oppenheimer ont délibérément bomdardé les civils à Hiroshima et Nagasaki avec l'arme atomique. Comment les autorités japonaises ont laissé faire (Vidéo)
- Département d'État : les « pays tiers » de Trump pour les immigrants ont un bilan désastreux en matière de droits humains (The Intercept)
- « Toxique » : les parlementaires dénoncent l’omerta sur les essais nucléaires dans le Pacifique (Disclose)
- Restitutions coloniales : le gouvernement français annonce un projet de loi (AFP)
- Ota Benga, « en cage avec un orang-outan » (Afrique XXI)
- Colonialisme, racisme, genre... « Le Rire et le Couteau » casse les codes en Guinée-Bissau (Afrique XXI)
- Des centaines de personnes arrêtées à Londres pour s'être opposées à l'interdiction du groupe non violent Palestine Action (Common Dreams)
- Des dizaines de milliers de manifestants à Tel-Aviv contre le plan de conquérir la ville de Gaza (AFP)
- « Une famine purement crée par l'homme » : comment Israël affame Gaza (The Intercept)
- L'exil de nombreux Juifs d'Israël : « Tant qu’il y aura l’occupation et un État d’apartheid, je ne retournerai pas en Israël » (Blast)
- Elie Barnavi et Vincent Lemire : « Monsieur le Président, si des sanctions immédiates ne sont pas imposées à Israël, vous finirez par reconnaître un cimetière » (Le Monde)
- Compter les morts à Gaza : difficile mais essentiel (Lancet)
- Blair, complice de Netanyahou ? (Le Monde diplomatique)
- Les États-Unis déclarent qu'il n'y aura « aucun retrait israélien du Liban » tant que le Hezbollah n'aura pas déposé les armes : rapport (The Cradle)
- Handala, Gaza, arrestation par Israël : la députée Cathala raconte tout (Vidéo)
- Des élus israéliens demandent à visiter Gaza pour « explorer les possibilités de colonisation » (OLJ)
- Aux États-Unis, le soutien à Israël se fissure au sein de la droite « MAGA » (AFP)
- Cisjordanie, Gaza : la France dénonce... mais arrange Israël (Vidéo)
- Le Canada annonce son intention de reconnaître l’Etat de Palestine en septembre
- "A nous pour toujours!" Des colons israéliens marchent pour un retour à Gaza (AFP)
- Netanyahu va présenter un plan d'annexion de Gaza (Africa News)
- Ne cessez pas de parler de la famine à Gaza (Mondoweiss)
- L'Europe pousse-t-elle à la création d'un État palestinien ou à la capitulation des Palestiniens ? (The Cradle)
- Faux drapeaux non reconnus : L'attaque du Hamas du 7 octobre (Off Guardian)
- Starmer menace de reconnaître la Palestine si Israël n'organise pas de cessez-le-feu
- « Que sa mémoire soit une révolution » : un militant palestinien pour la paix tué par un colon israélien après avoir été expulsé par Trump (Common Dreams)
- Des militants propalestiniens du bateau Handala emprisonnés en Israël entament une grève de la faim
- Cisjordanie : le militant palestinien Awdah Hathaleen qui avait collaboré au documentaire récemment oscarisé « No Other Land », abattu par des colons (AFP)
- Les Pays-Bas imposent une interdiction d'entrée sur le territoire à Ben Gvir et Smotrich (AFP)
- Génocide à Gaza : 114 avocats accusent Macron, Bayrou et Barrot... de complicité (Blast)
- Le Wall Street Journal promeut comme « futur leader » de Gaza le seigneur de guerre soutenu par Israël lié au vol de l'aide et qui a fait du trafic d'armes avec l'Etat l'islamique dans le Sinaï (The Cradle)
- Deux ONG israéliennes affirment qu'Israël commet un « génocide » à Gaza (AFP)
- Israël « gèle » les plans d'un camp de concentration dans le sud de la bande de Gaza (The Cradle)
Impérialisme
- VIDÉO : « Nous combattons un second coup d'État », déclare Evo Morales à The Grayzone (The GrayZone)
- La crise des missiles aux Philippines : les États-Unis ont déployé des armes aux Philippines et personne ne l'a remarqué, sauf la Chine (The Intercept)
Médias
- Israël a interdit l'accès de Gaza à la presse internationale afin de pouvoir mener à bien son génocide, et les médias se sont pliés à cette décision (Mondoweiss.net)
- La CIA a créé des centaines de sites web secrets. Voici ce qu'ils cachaient (MintPress News)
- Reporter en Cisjordanie, une profession à hauts risques (Le Monde)
- L'engagement du New York Times envers le sionisme commence avec son propre personnel (Mondoweiss)
- Alan MacLeod sur la propagande israélienne et la complicité de Google dans le génocide (MintPress News)
- Un nouveau « dossier » révèle un parti pris pro-israélien généralisé parmi les journalistes, les rédacteurs en chef et les dirigeants du « New York Times » (Mondoweiss)
- Des documents révèlent que le FBI a surveillé le panel « Russie et Wikileaks » de 2018 auquel participait The Grayzone (The Grayzone)
- En Russie, la Toile se referme sur les internautes (Le Monde)
- Le New York Times a repris les affirmations israéliennes selon lesquelles le Hamas détournait l'aide humanitaire sans aucune preuve (The Intercept)
Economie
- Une analyse montre que les grandes entreprises utilisent le chaos commercial provoqué par Trump comme « prétexte » pour augmenter leurs prix (Common Dreams)
Soudan / EAU
- Au moins 63 morts de malnutrition en une semaine dans une ville assiégée du Darfour (AFP)
- Soudan: la guerre oubliée fait rage pour la troisième année (20 Minutes)
- Guerre au Soudan : l'ONU tire la sonnette d'alarme face à la double crise sanitaire et alimentaire (ONU)
- L'Union africaine « ne reconnaît pas » le gouvernement parallèle du Soudan (Daily Tribune)
- Une réunion internationale sur le conflit au Soudan reportée, selon des sources diplomatiques (AFP)
- Guerre au Soudan. En avril 2024, Martin Griffiths, secrétaire général adjoint de l’ONU appelait " la communauté internationale à prendre ses responsabilités", plus d'un an après il n'en est rien !
- Soudan, une guerre oubliée. Plus de 2 300 morts dans une épidémie de choléra aggravée par la guerre (Afrik.com)
- Soudan. Abdel Fattah al-Burhan ignore les EAU (AI)
RDC
- Corruption, vols, assassinats… Dans l’est de la RD Congo, le cacao finance le chaos (Afrique XXI)
Côte d'Ivoire
Togo
- « Ni paix, ni pain. » Dans le nord du Togo, l’état d’urgence dure depuis trois ans (Afrique XXI)
Syrie
- En Syrie, la commission d’enquête a rendu son rapport sur les tueries dans les régions alaouites. Aucun grief requis contre les chefs militaires (Le Monde)
- Amnesty appelle la Syrie du groupe djihadiste HTS à enquêter sur des enlèvements de femmes alaouites. Toujours aucune enquête internationale sur les massacres de masse des Alaouites ?
Guerre en Ukraine / Russie
- L'Ukraine affirme avoir repris un village aux forces russes dans la région de Soumy (AFP)
- La rancœur des volontaires français blessés en Ukraine (IO)
- L’OTAN s’apprête à militariser le port de Rotterdam en vue d’une guerre totale contre la Russie (WSWS)
- Ukraine: l’armée russe affirme avoir conquis la ville de Tchassiv Iar, dans l’Est (AFP)
- Trump donne « 10 ou 12 jours » à Poutine pour arrêter la guerre en Ukraine (AFP)
Covid-19
- Pfizergate. La décision de la Cour de justice de l'UE à l'encontre de la Commission européenne est maintenue
Culture
- Abdullah Ibrahim & Ekaya - The Mountain / Nisa / Mississippi (Vidéo)
Divers
- Scandale des eaux minérales Nestlé : Contrex et Hépar contaminées par des proportions "incommensurables" de microplastiques, révèle une enquête (Midi Libre)
- Le travail à la « Shein » dans un entrepôt chinois aux portes de Paris (Blast)
- Loi Duplomb : le Conseil constitutionnel censure la réintroduction de l'acétamipride, pesticide controversé (Le Figaro)
- Affaire Epstein : Ghislaine Maxwell demande l'immunité pour témoigner devant une commission du Congrès (Le Figaro)
- La Big Beautiful Bill de Trump dépasse le budget pour profiter aux fabricants d'armes et aux seigneurs de guerre de l'IA (Antiwar)
- Novasco : 450 emplois menacés, l’acier français en danger (Vidéo)
- Corbyn et son nouveau parti de gauche: ce qu'il est et ce qu'il n'est pas (WSWS)
- Bayrou est allé trop loin : son budget 2026 va provoquer le chaos (Vidéo)
- Quatre millions de spectateurs devant la première série quotidienne française. Un si grand sommeil (Le Monde diplomatique)
- Voyage dans les mondes assassinés, Iași, Czernowitz, villes-monde de la poésie, Paul Celan, Rose Ausländer, Benjamin Fondane
- L’attentisme chinois au Moyen Orient en question (Mondafrique)
- Loi Duplomb : l’ordre des médecins prend position contre, estimant que les « alertes ne peuvent être ignorées » (Le Monde)
- Mort d'Olivier Marleix : l'enquête est close et confirme le suicide du député, annonce le procureur de la République de Chartres (France Info)
- Trump donne une nouvelle version de sa rupture avec Epstein évoquant le cas de Virginie Giuffre qui s'est suicidée en avril
- « Le Conseil constitutionnel doit constater l’incompatibilité de la loi Duplomb avec le principe de précaution » (Le Monde)
- 2 millions de signatures contre la loi Duplomb : Macron, la FNSEA et le RN face la pétition en ligne
- Législative à Paris : Rachida Dati se déclare candidate sans attendre le résultat de la commission nationale d’investiture de LR (Le Monde)
- USA : le couple Macron poursuit Candace Owens pour diffamation (Vidéo)