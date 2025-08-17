Newsletter n°598

Newsletter contre le racisme, le (néo)colonialisme et l'impérialisme
Françafrique / Europafrique
- Guerre de décolonisation du Cameroun : « Emmanuel Macron est très en deçà de ce qu’on pouvait attendre » (Le Monde)
- Guerre coloniale au Cameroun : Emmanuel Macron « reconnaît » ce que l’on sait déjà et soutient implicitement la dictature de Paul Biya (Survie)
- Macron reconnaît que la France a mené une « guerre » au Cameroun pendant la "décolonisation" (AFP)
- Côte d’Ivoire : le parti de Laurent Gbagbo dénonce de nouvelles arrestations parmi ses cadres (Le Monde)
- Le Français arrêté au Mali travaillait à l'ambassade de France à Bamako. La junte l'accuse d'être un agent de la DGSE fomentant un coup d'Etat, la diplomatie française dénonce des accusations sans fondement
- Un Français arrêté au Mali est l’objet d’« accusations sans fondement », déplore le Quai d’Orsay (Le Télégramme)
- Mali: Deux généraux et un Français arrêtés pour complot présumé. Le Quai d'Orsay a dit hier ne pas avoir de commentaire officiel sur l'arrestation du Français (Challenge)
- Au Mali, un Français soupçonné d’espionnage arrêté par la junte qui accuse des « Etats étrangers » de déstabilisation (Le Monde)
Golfafrique / Emirafrique
- Le Soudan affirme que les Émirats arabes unis interdisent aux avions soudanais d'atterrir dans leurs aéroports (Reuters)
- Les Émirats arabes unis et Haftar derrière la prise de contrôle par les FSR de la région frontalière triangulaire du Soudan (MEE)
- Le sub-impérialisme des Émirats arabes unis au Soudan (Spectre)
- Au Soudan, l’ingérence des Émirats arabes unis dans la guerre de nouveau dénoncée (Courrier International)
- Le Soudan interdit les investissements et activités économiques émiratis sur son territoire (RFI)
Colonialisme, racisme ou/et xénophobie
- Telles des bêtes de foire. De Joice Heth à Louis-Auguste Cyparis, les « freaks » noirs de Barnum (Afrique XXI)
- L'ex-ministre Noëlle Lenoir tient des propos à caractère raciste sur CNews : « des millions d’Algériens... peuvent sortir un couteau... n’importe où, ou prendre une voiture et rentrer dans une foule »
- La protection des États-Unis permet au génocide israélien de se poursuivre (Mondoweiss)
- La direction du Congrès National Démocrate a fait pression sur un membre de la génération Z pour qu'il abandonne la résolution visant à interdire les ventes d'armes à Israël (The Intercept)
- Israël intensifie ses attaques pour « rayer de la carte » la ville de Gaza (The Cradle)
- Le Royaume-Uni va poursuivre plus de 60 personnes pour avoir soutenu Palestine Action après des arrestations massives (The Cradle)
- Des groupes appellent le Delaware à révoquer la charte d'entreprise de la Gaza Humanitarian Foundation pour complicité de génocide (Mondoweiss)
- Le changement : Des démocrates de la Chambre des représentants partent en vacances d'été avec l'AIPAC en Israël (Mondoweiss)
- Le Soudan du Sud rejette les informations faisant état de pourparlers avec Israël en vue d'accueillir des Palestiniens de Gaza (The Cradle)
- Le Soudan du Sud « approuve » le projet israélien de déporter des Gazaouis dans le pays dans le cadre d'un accord impliquant également les États-Unis et les Émirats arabes unis (The Telegraph)
- La Belle Rouge : le corps préfectoral tente d’interdire une banderole en soutien à la Palestine (Blast)
- Reconnaissance de la Palestine. Projet majeur de colonisation en Cisjordanie (AFP)
- Déshumaniser et détruire : comment les médias occidentaux ont aidé à cibler les journalistes de Gaza (The Cradle)
- Smotrich approuve un projet de colonie coupant Jérusalem-Est de la Cisjordanie occupée (AFP)
- Israël est en pourparlers pour déporter les Palestiniens vers le Sud-Soudan : Rapport (The Cradle)
- Gaza : la Norvège amplifie sa campagne de retrait d’investissements en Israël (Africa News)
- Israël « autorisera » les Gazaouis fuyant la guerre à émigrer à l'étranger, affirme Netanyahu (AFP)
- Pourquoi l’Égypte s’est-elle tournée vers le gaz israélien malgré le conflit à Gaza ? (OLJ)
- Le groupe international des « Sages » fondé par Nelson Mandela dénonce un « génocide » en cours à Gaza (AFP)
- Le Canada continue d'armer Israël malgré l'interdiction officielle, selon un rapport (The GrayZone)
- Les États-Unis plus isolés que jamais alors que l'Australie annonce qu'elle reconnaîtra l'État palestinien (Common Dreams)
Impérialisme
- EXCLUSIF : Le complot israélo-étatsunien visant à diviser l'ouest de la Syrie (The Cradle)
- Les États-Unis ont soutenu le nettoyage ethnique des Serbes, a déclaré secrètement un haut diplomate au dirigeant croate (The GrayZone)
Médias
- Arte diffuse en 2025 un reportage apolégétique en faveur de Bellingcat. De la propagande ?
- Chat Control : En octobre, l'UE envisage de scanner toutes les communications numériques privées, y compris les messages et photos cryptés
- Les incroyables rapports sur les droits de l'homme qui disparaissent (The Intercept)
- L'IA de Musk se rebelle ? Grok dénonce le génocide en Palestine, avant de se faire suspendre (Vidéo)
- Comment configurer un alias d'e-mail (Vidéo)
- Les entreprises israéliennes spécialisées dans les logiciels espions alimentent l'État de surveillance mondial (¡Do Not Panic!)
- Sur Arte, le conformisme et le manichéisme de « 28 minutes » (Vidéo)
- Propagande de guerre : les médias au garde-à-vous (Vidéo)
- Le principal journal allemand, Bild, qualifie le journaliste d'Al Jazeera assassiné de « terroriste se faisant passer pour un journaliste » (The Cradle)
Soudan
- La tragique guerre oubliée du Soudan (Mondafrique)
- Soudan : l'ONU alerte encore sur la famine et l’urgence humanitaire (Africa News)
- Le Soudan frappé par la pire épidémie de choléra depuis des années, au moins 40 morts (AFP)
- Au Soudan, "une guerre pour rien" (Courrier International)
- L'ONU condamne les attaques des paramilitaires contre des civils au Darfour (AFP)
- Au Soudan en guerre, le choléra frappe durement les déplacés de Tawila (AFP)
- Soudan: plus de 40 personnes tuées par les paramilitaires dans un camp de déplacés (AFP)
Côte d'Ivoire
Syrie
- Les États arabes courtisent le Syrien Chareh, mais peu font confiance à son régime lié à Al-Qaida (The Cradle)
Iran
- Les Iraniens confrontés à un brouillage persistant des GPS depuis la guerre avec Israël (AFP)
- Israël s'inquiète du soutien chinois au programme de missiles iraniens : rapport (The Cradle)
- Iran : L'attaque israélienne contre la prison d'Evin s'apparente à un crime de guerre (HRW)
Guerre en Ukraine / Russie
- Des documents gouvernementaux trouvés dans un hôtel en Alaska révèlent de nouveaux détails sur le sommet Trump-Poutine (NPR)
- Trump tente de présenter le sommet de paix raté avec Poutine sous un jour favorable, alors que ses détracteurs le qualifient d'« auto-goal » (Common Dreams)
- Trump et Poutine se séparent sans dévoiler de plan pour l'Ukraine (AFP)
- Donald Trump échoue à arracher un cessez-le-feu à Vladimir Poutine (Le Monde)
- Zelensky annonce l'envoi de renforts dans l'est de l'Ukraine pour stopper l'avancée russe (AFP)
- Dans une lettre à Kim Jong-un, Poutine qualifie les troupes nord-coréennes d' « héroïques » (AFP)
- En Ukraine, la percée de l’armée russe dans la région de Donetsk provoque l’inquiétude avant le sommet Trump-Poutine (Le Monde)
- Guerre en Ukraine : l’armée russe opère une importante percée à Donetsk, à trois jours du sommet entre Trump et Poutine (Le Monde)
- Vance déclare que les États-Unis « ont cessé de financer la guerre en Ukraine » et exhorte l'Europe à prendre le relais (The Cradle)
Covid-19
- Selon une étude, en situation post-pandémique, "la vaccination contre le SRAS-CoV-2 peut augmenter temporairement le risque d'infection symptomatique et de perte de jours de travail"
- Révélation mondiale explosive : les vaccins à ARNm contre la COVID-19 en tête de liste des médicaments les plus souvent associés à une inflammation cardiaque (TrialSite News)
- Effets indésirables combinés de la vaccination à ARNm contre la COVID-19 et de l'infection par le coronavirus : convergence des dommages importants causés par la protéine Spike à l'organisme humain (Preprints.org)
- Les États-Unis vont cesser de financer plusieurs vaccins à ARN messager (France 24)
Divers
- Réprimé car il a osé interrompre Bayrou en lui disant ce qu'il pensait de Betharram et de son budget (Le Media)
- A69 : une opposante au projet d’autoroute convoquée au commissariat après une « poignée de main longue et intense » avec Carole Delga (Le Monde)
- Le Qatar condamné par l’ONU pour torture et détention arbitraire (Blast)
- La Maison Blanche de Trump annonce l'extension de l'occupation militaire de la capitale nationale (Common Dreams)
- L'utilisation de l'armée par Trump à des fins de maintien de l'ordre n'avait pas été vue depuis l'époque où les Etats-Unis étaient gouvernés par un roi (The Intercept)
- « Ce n'est pas normal ! » Le plan secret du Pentagone visant à déployer des troupes pour réprimer les « troubles » locaux à l'échelle nationale (Common Dreams)
- L'essai d'un État policier par Trump (The Intercept)