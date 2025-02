Réflexions sur le raid de Musk sur l’USAID (MoA)

Créée en 1961 par le président John F. Kennedy, l’USAID supervise un vaste portefeuille de programmes conçus pour fournir des secours humanitaires, lutter contre la pauvreté, soutenir la santé mondiale et plus encore.

L’administration Trump et ses alliés ont resserré le contrôle de l’Agence étatsunienne pour le développement international au cours du week-end, ce qui indique leur intention d’agir avec force pour aligner l’appareil de politique étrangère des États-Unis sur la « priorité aux Etats-Unis » du président. approche de l’engagement avec le monde. ... Au cours du week-end, Musk a dénigré à plusieurs reprises l’USAID sans fournir de preuves que les personnes qui y travaillaient étaient corrompues. Sur X, il a qualifié l’agence gouvernementale de longue date de « mal » et de « nid de vipère des marxistes radicaux de gauche qui détestent les Etats-Unis ».

Un Washington qui cesse de prétendre gouverner le monde et commence à jouer intelligemment pourrait être un concurrent plus difficile pour Pékin et Moscou que celui que nous avons vu s’accrocher désespérément à un ordre fondé sur des règles en ruine. L’ère de l’unipolarité est peut-être terminée, mais le jeu est loin d’être terminé.

Réflexions sur le raid de Musk sur l’USAID Article originel : Thoughts On Musk's Raid Of USAID Moon of Alabamaa, 03.02.25

La partie de l’USAID dont on parle rarement, et plus encore, concerne des milliards de dollars pour les opérations de changement de régime à l’aide de manipulations de la société civile par l’intermédiaire de médias subventionnés par les États-Unis et d’organisations non gouvernementales.

L’administration Trump va en tuer une partie et réintégrer le reste de l’USAID dans le département d’État. Le National Endowment for Democracy (NED) de la CIA, qui est un programme dérivé, connaîtra probablement un sort similaire.

Dans leur configuration actuelle, l’USAID et le NED sont sous la supervision institutionnalisée du Congrès. Leur retirer leur indépendance en les mettant sous contrôle exécutif augmentera le pouvoir de la Maison Blanche. Ni l’un ni l’autre ne va probablement arrêter complètement son sale travail, mais il deviendra plus difficile de le détecter et de l’exposer.

Le MAGA de Trump n’est pas contre les changements de régime dans les pays étrangers. Son principal reproche aux démocrates d'en avoir abusé en poussant à promouvoir leurs idéologies et à inciter des sociétés étrangères contre Trump.

Dans un monde où les États-Unis ne cherchent plus à être le pouvoir unilatéral, il n’est peut-être plus nécessaire de changer de régime. Dans un monde multipolaire, les États-Unis n’ont plus besoin de créer et d’affronter des adversaires, mais peuvent se limiter à contraindre leurs alliés à payer par le biais de tarifs douaniers, de ventes d’armes ou autre. Pax Americana peut bien devenir Tax Americana.