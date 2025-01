Starmer veut « refondre la loi sur le terrorisme » - Voici pourquoi (Off Guardian)

Starmer veut « refondre la loi sur le terrorisme » - Voici pourquoi

Article originel : Starmer wants to “Overhaul Terror Law”- Here’s WHY

Middle East Monitor, 28.01.25

Chaque nouvelle importante est accompagnée d’un « aha! ». moment, la seconde où les pièces se mettent en place et vous réalisez « Oh, c’est de ça qu’il s’agit vraiment! » Parfois c’est instantané, parfois ça prend un peu de temps. Avec l’histoire de l’attaque au couteau de Southport, c’est aujourd’hui que les médias ont annoncé que le gouvernement « révisera les lois sur le terrorisme » en réponse à l’incident. Ecrivant dans The Sun (ou, plus exactement, ajoutant son nom à quelque chose dans The Sun), Keir Starmer affirme que « nous sommes confrontés à une nouvelle menace grave », ce qui nécessite une « définition élargie » du terrorisme.

Il veut aussi rendre plus difficile l’achat de couteaux :



... il reste étonnamment facile pour nos enfants de mettre la main sur des couteaux mortels. Les leçons de ce cas ne pourraient être plus claires. [... ] La technologie est là pour mettre en place des vérifications d’âge, même pour les couteaux de cuisine commandés en ligne.

Et faire plus de censure (information du Guardian) : « en quelques clics, les gens peuvent regarder des vidéos après des vidéos horribles, des vidéos qui dans certains cas ne sont jamais retirées. Vous ne pouvez pas me dire que le matériel qu’il a vu avant de commettre ces meurtres devrait être accessible ou que les médias sociaux devraient être des plateformes courantes. »

Cela sera couvert au moins partiellement par la Loi sur la sécurité en ligne, qui entrera en vigueur en mars. Mais le prix d’or est ici la réforme du droit relatif au « terrorisme », qui cherchera à « élargir la définition du terrorisme » pour y inclure la « nouvelle menace grave ». Encore une fois, dans les colonnes du Sun :

Et je crains que la vérité, ici, soit que cette affaire constitue un terrible signe d’avertissement. Parce que la Grande-Bretagne fait face à une nouvelle menace grave. Le terrorisme a changé. Dans le passé, la principale menace était constituée par des groupes très organisés et ayant une intention politique claire. Des groupes comme Al-Qaïda et l’IRA [...]Mais maintenant, en plus de cela, nous devons aussi nous prémunir contre la violence extrême perpétrée par des solitaires et des marginaux — une cohorte croissante de jeunes hommes qui peuvent accéder à toutes sortes de documents et matériels dangereux en ligne.

Le but est de rendre le « terrorisme » encore plus abstrait en l’éliminant de l’idéologie religieuse ou politique. Cela refléterait la législation de l’UE de l’an dernier, qui a vu une définition informelle et incroyablement vague du terme « terroriste potentiel » adoptée par le nouveau Centre de connaissances. Dans une déclaration faite hier devant le Parlement, la ministre de l’Intérieur, Yvette Cooper, a déclaré [surligné par nous]: Compte tenu du nombre croissant de cas où les auteurs cherchent à terroriser, même sans idéologie claire, nous devons veiller à ce que la loi, les pouvoirs et les peines soient suffisamment forts pour y faire face

Pourquoi parlent-ils du terrorisme sans idéologie ? Tout cela est lié aux manifestations anti-confinement et anti-vaccin de la Covid19. Quand ils disent « aucune idéologie claire », ils veulent dire des gens qui expriment un sentiment anti-gouvernemental et qui ne peuvent pas être reliés dans un groupe religieux ou « extrémiste ». Toute personne, autrement dit, qui a des problèmes avec ce que le gouvernement fait ou légifère. Et si vous ne me croyez pas, voici Vikram Dodd qui écrit sur la façon dont « l’augmentation de la violence en ligne rend plus difficile que jamais la déclaration d’un incident terroriste » dans The Guardian :

La pandémie de COVID-19 a exacerbé deux tendances : elle a augmenté le nombre de jeunes entrant dans le système du terrorisme et le nombre de personnes sans idéologie ou avec une idéologie peu claire.



C’est tout là si vous lisez entre les lignes. Qu’est-ce que cela signifie en termes pratiques ? Que vont-ils faire ? Il y a quelques indices. Lorsque Starmer (ou l’auteur du reportage dans The Sun) mentionne que « trop de gens tombent entre les mailles du filet dans notre société », par exemple, cela signifie une surveillance plus étroite et un contrôle plus strict de la scolarisation à domicile.

Quand il dit : « Cela va poser des questions difficiles sur la façon de protéger nos enfants du raz-de-marée des vidéos violentes en ligne. » , il parle de mettre fin à l’anonymat en ligne, comme ils essaient de le faire en Australie. Mais, comme c’est souvent le cas, le pratique est secondaire à larhétorique et à l’émotion. Le relâchement des définitions est un but en soi, puisqu’il permet l’usage orwellien du langage. Le but ultime est de faire du « terrorisme » une étiquette tellement fluide qu’elle n’a pas de sens, appliquée sur une base ad hoc à tout et à tout ce qui est nécessaire.

Si vous avez un problème avec les guerres éternelles Si vous ne voulez pas d’interdiction du lait cru Si vous pensez que votre taxe est trop élevée Bam – vous pourriez être un « terroriste ». Ainsi nous y voilà... La situation a été très astucieusement jouée, en arrivant à leur objectif. Les « émeutes » qui ont suivi le meurtre par arme blanche ont préparé la gauche à craindre la violence de la suprématie blanche, tandis que l’histoire absurde du manuel de formation d’al-Qaïda trouvé dans le domicile des agresseurs est une source de carburant pour la droite anti-immigrée. Dans un cas comme dans l’autre, les deux parties sont maintenant indignées et/ou terrifiées par l’idée du « terrorisme », et les deux parties seront beaucoup plus susceptibles d’accepter ce que feront les personnes responsables.