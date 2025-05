Traitement de la thématique de l'insécurité dans les Jts de 20h ce samedi 17.05.25 : 25% de sujets sur TF1, 40% de sujets sur France 2

Ce samedi 17.05.25, les Jts de TF1 et de France 2 ont traité dans leurs éditions de 20h un certain nombre de sujets ayant trait à la délinquance et à l'insécurité : 3 pour TF1 sur 12 sujets (minireportages) soit 25% des sujets traités, 4 pour France 2 sur 10 sujets (minireportages) soit 40% des sujets traités. A noter que sur TF1, les minividéos sur la délinquance et l'insécurité sont dans les premiers sujets traités tandis que sur France 2, ils sont plus dilués dans le journal (titre mis en caractères gras). Enfin, le Jt de France 2 étant sensiblement plus court le samedi, car il est suivi du 20h30, cela peut en grande partie expliquer les différences en pourcentage. A suivre...



---



Jt de TF1 20h du samedi 17.05.25

1.- Bébé sauvé : les médecins ont réparé son ADN

2.- Un gendarme percuté comment lutter contre les rodéos urbains

3.- La grande évasion : 10 détenus en cavale

4.- Braqueurs un jour, braqueurs toujours ?

5.- Nouvelle offensuve à Gaza. Que veut Netanyahu ?

6.- Ces habitants inaugurent leur propre parc éolien

7.- Investisseurs étrangers. Pourquoi la France attire toujours

8.- Ravitaillé par hélicoptère. Le village le plus isolé de France

9.- Supermarchés : mini produits...maxi-demandes

10.- Retaper sa maison : bon plan ou galère ?

11.- Renards en ville : le retour à la vie sauvage ?

12.- Tom Cruise : sa dernière Mission impossible