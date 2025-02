Ukraine - Accord sur les minerais, Lavrov rejette les casques bleus, la guerre destinée à devenir le Vietnam de Trump

Article originel : Ukraine - Minerals Deal Agreement, Lavrov Rejects Peacekeepers, War Destined To Become Trump's Vietnam

Moon of Alabama, 26.02.25





Le New York Times rapporte (archivé) que "l’Ukraine a accepté de transférer aux États-Unis les revenus tirés de certaines de ses ressources minérales".

L’Ukraine n’obtiendra rien de valeur en retour. L'(ancien) président ukrainien Vladimir Zelensky devrait se rendre à la Maison Blanche vendredi pour se soumettre aux extorsions extraordinaires de son pays.



L’accord impose une servitude contractuelle à grande échelle :

une forme de travail dans laquelle une personne est engagée à travailler sans salaire pendant un nombre d’années déterminé. Le contrat appelé « contrat d’engagement » peut être conclu volontairement pour une somme forfaitaire prépayée, comme paiement de certains biens ou services (p. ex., voyage), prétendue compensation éventuelle ou remboursement de la dette. Un contrat peut également être imposé involontairement à titre de sanction judiciaire. La pratique a été comparée à l’institution similaire de l’esclavage, bien qu’il existe des différences.





L’Ukraine ne devrait rien obtenir de cet accord, sauf plus de guerre. Comme le décrit Ted Snider :

Normalement, c’est le pays qui vous a vaincu à la guerre, et non pas le pays qui vous a défendu, qui vous pille après la guerre. Malheureusement pour l’Ukraine, son plus grand défenseur militaire est sur le point de piller ses ressources puisque les deux pays ont maintenant signé un accord sur les minéraux après que Trump a averti qu’un refus de signer aurait entraîné « beaucoup de problèmes » pour l’Ukraine.

De nombreuses erreurs ont été commises dans la guerre sur les minéraux ukrainiens : Zelensky a peut-être commis une erreur dans sa stratégie, et Trump pourrait se tromper en fait.

...

[L]es personnes qui souffriront du pillage de l’Ukraine par les Etatsuniens seront le peuple ukrainien. Tous ces revenus qui seront exportés hors du pays sont de l’argent qui pourrait maintenant être dépensé pour la défense et plus tard pour reconstruire l’économie en lambeaux et reconstruire la nation brisée.