Ukraine - Chaos organisationnel, commandants licenciés

Moon of Alabama, 27.01.25

L’organisation inhabituelle du combat de l’armée ukrainienne fait des ravages. Dans une hiérarchie militaire classique, le corps, les divisions, les brigades et les bataillons ont chacun leur personnel et leurs responsabilités. L’armée ukrainienne utilise une structure plus souple mais aussi chaotique d’unités opérationnelles avec moins de contrôle. Les résultats sont des pertes inutiles sur le champ de bataille. Après le coup d’État de Maidan, le gouvernement ukrainien a désigné les zones orientales de Donetsk et de Lougansk détenues par les séparatistes comme zone d’opération anti-terroriste (ATO) et l’a placée sous le contrôle du service secret ukrainien SBU.

En 2018, la situation a changé : Le 20 février 2018, le président ukrainien Petro Porochenko a modifié le statut de la zone ATO d’une opération antiterroriste à "prendre des mesures pour assurer la sécurité et la défense nationales, et repousser et dissuader l’agression armée de la Fédération de Russie dans les oblasts de Donetsk et de Louhansk". Cela a permis à l’armée ukrainienne de prendre en charge les zones au lieu du service secret ukrainien SBU. En tant que telle, l’ATO a été rebaptisée zone JFO (Opération des forces conjointes (en ukrainien : Операцìя об’єднаних fuerzas, OAO, romanisé : Operatsiya ob’yednanykh syl). Le commandant de l’opération des forces interarmées (ou 'combinées') est également le commandant du groupe opérationnel-stratégique de Khortytsia qui dirige la guerre contre les forces russes dans l’est de l’Ukraine.

Le groupe opérationnel stratégique (OSUV) commande plusieurs groupes tactiques opérationnels (OTP), chacun ayant ses propres secteurs de responsabilité. Plusieurs brigades et/ou bataillons sont affectés temporairement à chaque groupe tactique d’opération pour accomplir ses tâches.

Ce système est largement considéré comme inefficace : Les groupes tactiques opérationnels (OTP) et les groupes stratégiques opérationnels (OSV) sont des organes administratifs militaires temporaires créés spécifiquement pour commander des troupes dans les zones de combat et les zones adjacentes. Ces entités ne possèdent pas d’attributs juridiques formels, comme des adresses de correspondance, des coordonnées ou des numéros d’unité militaire désignés. Leur structure est souple, les pouvoirs étant limités aux unités opérant dans leurs zones de responsabilité respectives. Par contre, les commandements opérationnels (CO) établis se concentrent sur des responsabilités plus larges, y compris l’effectif, la formation et l’état de préparation au combat des unités qui leur sont assignées. En termes simples, les Commandements opérationnels sont responsables de la préparation des troupes, tandis que les unités déployées dans une zone de combat sont transférées à une OTU ou OSUV, qui planifient et coordonnent leurs opérations de combat. Cette division provoque souvent des conflits tant au niveau tactique que stratégique. Les OTP et les OSUV ne surveillent pas l’état des troupes; ils assignent des tâches uniquement en fonction des besoins opérationnels, traitant les unités comme des entités abstraites sur le papier. Lorsqu’une unité perd son efficacité au combat, elle est renvoyée à son commandement opérationnel pour être récupérée et réorganisée.

Les groupes opérationnels stratégiques et les groupes tactiques opérationnels n’ont pas le personnel ni les ressources nécessaires pour mener leurs batailles. Ils ont peu de contrôle sur les unités qui leur sont assignées et qui continuent également à recevoir des ordres de leur commandement opérationnel. Les unités ne disposent donc pas d’une ligne directric claire.

Le commandant des forces interarmées et du groupe opérationnel-stratégique de Khortytsia est dans une situation très délicate. Il est responsable des succès et des échecs dans l’est de l’Ukraine, mais il n’a pas le contrôle sur les ressources qui lui sont attribuées ni les moyens d’influencer ces dernières. Des changements soudains et sans cérémonie dans cette position se sont produits fréquemment avec les dernières annonces seulement hier.

Zelensky replaces commander of Joint Forces Operation ("Zelensky remplace le commandant de l’opération des forces interarmées") - Interfax, 15 mars 2022 KIEV. 15 mars (Interfax-Ukraine) - Eduard Moskaliov a été nommé nouveau commandant de l’opération des forces conjointes, et son précédent commandant, Oleksandr Pavliuk, est le nouveau chef de l’administration militaire régionale de Kiev, a déclaré le président ukrainien Volodymyr Zelensky.

Le général de division maj. Eduard Moskaliov, un professionnel, a été nommé nouveau commandant de l’opération des forces interarmées", a déclaré Zelensky dans son discours vidéo de mardi. --- Zelenskyy fired commander of joint forces ("Zelenskyy a démis de ses fonctions le commandant des forces armées") - Ukrainska Pravda, 26 février 2023 Le président Volodymyr Zelenskyy a renvoyé Edouard Moskaliov du poste de commandant des forces communes.

Source : Décret du président sur le site du président

Citation : "Pour renvoyer Eduard Mykhailovych Moskaliov du poste de commandant des forces communes." ---

Recently dismissed Joint Forces Commander says he found out about his dismissal from news headlines ("Le commandant des forces interarmées récemment démis de ses fonctions a appris son licenciement par les titres des journaux") - Ukrainska Pravda, 11 février 2024 Serhii Naïev, commandant des forces armées de l’Ukraine, a indiqué qu’il avait appris le décret présidentiel sur son renvoi par les médias le 11 février. ---



Zelensky appoints 4 new high-level military commanders ("Zelensky nomme 4 nouveaux commandants militaires de haut niveau")- Kyiv Independent, 11 février 2024 Le président Volodymyr Zelensky a annoncé quatre nominations militaires de haut niveau sur son site Web le 11 février, notamment les commandants des forces terrestres, des forces de défense territoriales, des forces combinées et des forces d’assaut aéroportées.

Les forces combinées seront dirigées par le lieutenant-général Yurii Sodol, ancien chef du corps des marines de l’Ukraine depuis 2018. Zelensky a renvoyé l’ancien commandant de l’Assaut aéroporté Maksym Myrhorodskyi et l’ancien commandant des forces combinées Serhii Naiev. ---

Zelensky Replaces AFU Joint Forces Commander Amid Criticism and Military Failures ("Zelensky remplace le commandant des forces armées des FAU dans un contexte de critiques et d’échecs militaires") - Kiev Post, 24 juin 2024 Le lundi 24 juin, tard dans la nuit, le président ukrainien Volodymyr Zelensky a remplacé le général de corps d’armée Yurii Sodol comme commandant des forces armées de l’Ukraine (AFU) avec le brigadier-général Andrii Hnatov.

Sodol était commandant des forces interarmées depuis février 2024. Son mandat a été critiqué par les observateurs militaires. L’activiste Serhii Sternenko a qualifié sa nomination de "désastre personnel", et la Vice-Présidente du peuple Mariana Bezuhla l’a blâmé pour ne pas avoir défendu Kharkiv contre une incursion russe à la mi-mai. Lundi 24 juin, le chef d’état-major de la brigade de la garde nationale d’Azov, Bohdan Krotevych, a officiellement demandé au Bureau d’enquête de l’Etat (DBR) d’enquêter sur le général de corps de police Yuri Sodol, commandant des forces armées interarmées de l’Ukraine. --- Ukraine's ​​Andrii Hnatov to head Khortytsia Operational Strategic Group soon ("Andrii Hnatov, de l’Ukraine, à la tête du groupe stratégique opérationnel de Khortytsia") - Ukrainska Pravda, 26 juin 2024 Le général de brigade Andrii Hnatov, nouveau commandant des forces armées interarmées ukrainiennes, remplacera le lieutenant-général Yurii Sodol à la tête du groupe stratégique opérationnel de Khortytsia. ---