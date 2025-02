Entre-temps, les discussions sur d’autres questions reprendront et s’élargiront. La Russie a lancé quelques appâts. Elle a offert une coopération dans des domaines économiques d’intérêt bilatéral. Les entreprises étatsuniennes peuvent être (re)invitées à explorer des champs pétrolifères et gaziers russes, en particulier dans l’Arctique.

Il n’y a pas encore eu de négociations au sujet de la guerre en Ukraine. Des envoyés et des délégations seront nommés pour résoudre le problème. Ce sera un défi. Le processus prendra un certain temps.

Les ambassades et les consulats des deux côtés, fermés pour des raisons absurdes pendant l’administration Obama et Biden, seront rouverts et réouverts. Les relations diplomatiques normales reprendront. C’est déjà un grand pas en avant.

Une Europe (et l’Ukraine) laissée pour compte tombera dans le chaos Article originel : A Left Behind Europe (And Ukraine) Will Fall Into Chaos Moon of Alabama, 21.02.25

Sergueï Lavrov : Cette manœuvre impliquant une attaque contre l’infrastructure énergétique de ce qui est, en fait, le Kazakhstan peut avoir de nombreuses raisons derrière elle, et nous ne pouvons que spéculer sur la raison pour laquelle Kiev a émis cet ordre. Cependant, cela ne devrait que renforcer l’opinion de tout le monde que cela ne peut pas continuer ainsi et que cette personne et toute son équipe doivent être réprimées.

Suite à l’attaque, le président Trump est devenu fou de rage à propos de Zelinsky. En appelant à des élections en Ukraine, il veut clairement retirer le triste clown de ses fonctions :

[Zelensky] se trouve dans une situation très difficile. Il est de plus en plus impopulaire avec deux dirigeants ayant un accès potentiel à la force armée jouissant d’une plus grande popularité : l’ancien commandant des forces armées ukrainiennes, le général. Valeriy Zaluzhniy, et le chef de l’administration du renseignement militaire Kyryll Budanov. Ni les démocrates, néofascistes ou modérés d’Ukraine ne soutiennent Zelensky. Le dernier ou plus enclin à soutenir Zaluzhniy ou l’ancien président ukrainien Petro Poroshenko. Et Zelensky a peu de chances d’améliorer ses chances de succès électoral.



Il y a un danger à faire cela :

Avec l’effondrement du front et la dissolution imminente de l’armée, le régime post-Maidan de Zelensky est profondément divisé et en danger de dissolution, ce qui pourrait entraîner un effondrement de l’État, une guerre intestine et un chaos généralisé.



Un échec multiple de l’État ukrainien pourrait rendre impossible un accord de paix :

Une armée, un régime et un État ukrainiens dysfonctionnels empêcheront Kiev de conclure tout processus de paix ou traité que le président des États-Unis Donald Trump ou d’autres pourraient élaborer. En fait, l’effort de paix dans lequel Trump commence à engager le président russe Vladimir Poutine sera presque certainement déjoué par une cascade de deux ou plus de quatre dysfonctionnements majeurs, les effondrements et les crises qui semblent attendre l’Ukraine, à moins que la guerre ne se termine ou qu’il n’y ait un changement radical dans la corrélation des forces russes et ukrainiennes de l’OTAN. Les deux premiers de ces effondrements, du front et de l’armée, sont certains de se produire cette année. Les deux derniers – du régime de Maïdan et de l’État ukrainien – pourraient être retenus jusqu’à l’année prochaine.