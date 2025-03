[Vidéo et transcription complètes] Trump et Vance donnent la leçon à Zelensky sur la réalité de sa guerre. L'UE dans un déni de réalité ? (Consortium News)

Trump et Vance donnent la leçon à Zelensky sur la réalité de sa guerre

Article originel : Trump, Vance School Zelensky on Reality of His War

Par Joe Lauria*

Consortium News, 01.03.25

Note de SLT : Le chapô est de la rédaction mais reflète le contenu de l'article. Certains passages ont été soulignés en gras dans le corps de l'article. La transcription complète de la réunion se retrouve à la fin de l'article.

Le président ukrainien en difficulté, croyant à sa propre propagande, a été rhabillé devant les caméras dans le bureau ovale vendredi par un président et un vice-président des États-Unis qui en avaient assez, rapporte Joe Lauria.

Full Meeting between President Trump, VP Vance and Ukrainian President Zelenskyy in Oval Office/ Rencontre entre le président Trump, le vice-président Vance et le président ukrainien Zelenskyy dans le bureau ovale. Une dispute houleuse a éclaté entre le président Donald Trump, le président ukrainien Volodymyr Zelensky et le vice-président JD Vance dans le bureau ovale de la Maison Blanche. La confrontation a eu lieu avant qu’un accord soit censé être conclu entre l’Ukraine et les États-Unis...

Volodymyr Zelensky a pris l’habitude d’être célébré dans les villes occidentales comme la seconde venue de Churchill, apparaissant avant les cérémonies de remise des prix, les festivals de cinéma, la bourse de New York et divers parlements nationaux (bien que les Oscars l’aient rejeté deux fois.) Il a rencontré par un front de résistance du président et vice-président des États-Unis qui lui est tombé dessus vendredi dans le bureau ovale, bureau à l’épicentre de la nation encore la plus puissante sur terre. Zelensky était habillé de façon décontractée, on lui a dit qu’il était ingrat, irrespectueux, avait perdu contre la Russie et risquait « la troisième guerre mondiale ». Il est encore difficile de constater qu’une alternative factuelle à la propagande occidentale sur l’Ukraine a été largement acceptée par le président Donald Trump et le vice-président J.D. Vance, dans un revirement dramatique par rapport au dernier occupant du bureau. Bien qu’il y ait des membres de l’équipe de sécurité nationale de Trump, tels que le secrétaire d’État Marco Rubio et le conseiller à la sécurité nationale Michael Waltz, qui ont auparavant avalé toute l’imagination de l’invasion « non provoquée » par la Russie d’une Ukraine « innocente », il y avait néanmoins deux fonctionnaires qui pendant la campagne de Trump l’ont probablement renseigné sur les faits.

L’un d’eux était Robert F. Kennedy Jr., qui, dans de nombreux discours qu’il a prononcés lors de sa campagne présidentielle, a fait preuve d’une connaissance intime des causes de la guerre en Ukraine — l’expansion de l’OTAN, le coup d’État de 2014 à Kiev soutenu par les États-Unis, le début de la guerre par l’Ukraine contre les résistants aux coups d’État dans l’est de l’Ukraine et le refus des États‐Unis de la diplomatie russe pour éviter la guerre. L’autre était Tulsi Gabbard, qui a également fait connaître sa profonde compréhension des réalités de la guerre. Kennedy n’est pas dans la sphère de la politique étrangère en tant que secrétaire à la santé et aux ressources humaines, mais Gabbard donne le brief présidentiel à Trump tous les jours à 11h15. Sans doute l’a-t-elle préparé pour la rencontre de Zelensky dans le Bureau ovale vendredi.

L’humiliation de Zelenksy Trump a humilié Zelensky dès le moment où il l’a salué à son arrivée à la porte d’entrée de la Maison-Blanche. Trump a fait la remarque sarcastique suivante : « Oh, vous êtes bien habillés », en référence à Zelenksy, qui portait un T-shirt noir avec le symbole du trident de l’Ukraine sous les traits d’un uniforme militaire.

Le blogueur connu sous le nom de Simplicius the Thinker a pesé sur l’importance de l’humiliation de Zelensky sur sa tenue après qu’un journaliste lui ait demandé plus tard s’il possédait même un costume. « Cet échange met précisément en évidence la principale leçon à retenir, à savoir que l’image artificielle de Zelensky n’est plus utile et qu’elle a été jetée comme un chiffon d’occasion. Tous les fausses bravades et les khakis délavés couleur olive — tout cela a servi un but ces trois dernières années, avec Zelensky construit comme une sorte de John Rambo-Churchill; la tenue « sacrée » n’aurait jamais été remise en question auparavant, parce qu’elle représentait le théâtre de tout cela, la production soigneusement gérée. Maintenant que la pièce a fait son temps, sans faire de profit, le « spectacle » est devenu vieux et nous avons immédiatement droit à ce qui est caché le costume. » La réunion a commencé assez calmement, Trump louant les « très braves combattants de l’Ukraine » a déclaré : « Donc, je donne énormément de crédit à vos généraux et à vos soldats et à vous-même en ce sens que cela a été un combat très dur, des combats très durs, de grands combattants. Et vous devez être très fiers d’eux. C’est terrible. Mais maintenant, nous voulons en finir avec ça. Cela suffit. »

Trump a déclaré qu’il avait parlé au président russe Vladimir Poutine « et nous allons essayer de mettre fin à cette affaire. C’est quelque chose que vous voulez et qu’il veut. Nous devons négocier une entente. » Zelensky a écarquillé les yeux en entendant « quelque chose que vous voulez ». « Nous avons commencé les limites d’un accord et je pense que quelque chose peut arriver », a déclaré Trump. « Je dirai que, jusqu’à notre arrivée, l’administration Biden ne parlait pas du tout à la Russie. Elle ne parlait à personne. Ils ont simplement permis que cela continue. » Trump a déclaré : « C’est un moment assez excitant, mais le moment vraiment excitant, c’est quand... ils arrêtent le tournage ou nous finissons par conclure l’affaire, et je pense que nous sommes assez près d’obtenir cela. » Zelensky a dit qu’il comptait sur Trump pour « arrêter Poutine ». Il a dit « assez de la guerre » aurait dû être dit au début parce que « il [Poutine] est un tueur et un terroriste ». Zelenksy, agissant comme s’il n’était pas au courant du changement radical de la politique étatsunienne sous Trump, a déclaré : « J’espère qu’ensemble nous pourrons l’arrêter sans compromis sur notre territoire avec un tueur. » Zelensky a ensuite plaidé pour les systèmes de défense aérienne des États-Unis « les meilleurs du monde », ce à quoi Trump a eu un rictus sur son visage. Zelensky a présenté une proposition pour la participation des États-Unis avec la Grande-Bretagne et la France à une force de maintien de la paix après un cessez-le-feu, que la Russie a rejeté et dont Trump a déclaré que les États-Unis n'y participeraient pas. « Tout le monde parle de sécurité, mais nous devons d’abord conclure un accord », a déclaré Trump, ajoutant que trop de soldats des deux côtés étaient ou allaient mourir .

Lorsque Trump a déploré la mort dans les deux camps, Zelensky a répliqué : « Ils sont venus sur notre territoire. » Lorsqu’on lui a demandé, avant que le feu d’artifice du Bureau ovale n’éclate, s’il continuerait à envoyer de l’aide militaire en Ukraine, Trump a répondu : « Nous allons envoyer des armes, bien sûr. J’espère que je n’aurai pas à envoyer beaucoup d’armes parce que nous aurons terminé rapidement. Nous ne sommes pas impatients d’envoyer beaucoup d’armes. » Un journaliste a demandé à Zelensky s’il considère que les États-Unis sont de son côté. « Je pense que les États-Unis sont de notre côté depuis le tout début de l’occupation et je pense que le président Trump est de notre côté, et je suis sûr que les États-Unis ne cesseront pas de nous soutenir. » À la fin de la réunion d’une heure, cette certitude a changé. Zelensky a dit que la question importante était de savoir si les États‐Unis et leurs alliés peuvent amener la Russie à se retirer de l’Ukraine. Trump a déclaré qu’aucun accord n’était possible sans compromis. « Il va devoir faire des compromis, mais espérons qu’ils ne seront pas aussi importants que certains le croient. C’est tout ce que nous pouvons faire. Je suis ici en tant que médiateur entre deux parties qui ont été très hostiles, pour le moins. Cela a été une guerre vicieuse. » « Cela pourrait mener à une troisième guerre mondiale », a poursuivi Trump. « Cela allait dans la mauvaise direction. Si nous ne gagnions pas cette élection... cela aurait très bien pu se terminer par une troisième guerre mondiale.» [Voir : Sur le chemin de la sortie, l'irresponsable Biden permet des frappes profondes en Russie] Zelensky a affirmé que Poutine avait brisé les cessez-le-feu 25 fois depuis 2014, pendant la période des accords de Minsk visant à mettre fin à la guerre civile ukrainienne. « Il a brisé sa signature », dit Zelensky. « Mais il ne m’a jamais rien dit », a déclaré Trump. Zelensky a contredit Trump. « Depuis 2016, vous êtes président ».

Ce que Zelensky n’a pas mentionné, c’est qu’Angela Merkel, l’ancien président français François Hollande et le président ukrainien Petro Poroshenko ont tous admis ne jamais avoir pris les accords de Minsk au sérieux et ont poussé la Russie à acheter du temps pour que l’OTAN arme et forme l’Ukraine. Trump a dit plus d’une fois qu’il ne voulait pas parler de garanties de sécurité jusqu’à ce qu’il y ait un accord de paix. « C’est deux pour cent du problème », a déclaré Trump. La tension entre les deux hommes qui commençaient à monter alors que Zelensky le contredisait en disant qu’il ne pouvait y avoir de cessez-le-feu sans garantie de sécurité. « Les soldats de Poutine ont peur de nos soldats quand nous sommes assez forts », a déclaré Zelensky. « Nous n’accepterons jamais un simple cessez-le-feu ». Il a ensuite déclaré que les Européens auraient besoin d’un appui des États-Unis lorsqu’ils se déploieront en Ukraine pour assurer un cessez-le-feu. « Poutine ne s’arrêtera jamais », a poursuivi Zelensky. « Il déteste les Ukrainiens. Il pense que nous ne sommes pas une nation. Il veut nous détruire. Poutine a commencé cette guerre. Il doit payer.» L’Ukraine peut utiliser 300 milliards de dollars d’actifs russes gelés en Europe, a-t-il déclaré. « C’est merveilleux de dire du mal de quelqu’un d’autre », a déclaré Trump en réponse à ce que Zelensky a dit au sujet de Poutine. « Mais je suis au milieu. Je suis des deux côtés. Je veux voir cette fin. Si nous ne pouvons pas le résoudre, ils vont devoir se battre et qui sait ce qui va arriver. »

Une « menace » pour l’Europe Zelensky a alors commencé à pousser l’idée manifestement fausse et dangereuse que l’Ukraine est la ligne de défense pour l’Europe et même les États-Unis contre l’agression russe. La vaste agression menée par les États-Unis contre la Russie, qui a conduit à ce conflit, est effacée avec ce conte de fées, laissant la projection insidieuse et ridicule que la Russie veut conquérir le monde. Les dirigeants occidentaux ridiculisent la Russie pour avoir pris trois ans pour s’emparer du seul Donbass et pourtant ils disent que la Russie sera aux portes de Paris d’ici l’été. « Comme l’a dit le président, il y a un grand beau océan entre nous, mais si nous ne restons pas, la Russie ira plus loin vers les pays baltes et la Pologne », a déclaré Zelensky. « C’est compréhensible pour eux parce qu’ils ont été dans l’URSS... et Poutine veut les ramener à son empire. » « C’est un fait », a menti Zelensky, « et quand il ira là-bas, si nous ne restons pas, vous combattrez. Soldats étatsuniens. Peu importe que vous ayez l’océan ou non, vos soldats se battront. » Il est impossible de savoir si Zelensky est assez stupide pour croire ces bêtises, ou assez intelligent et cynique pour dire ce qu’il sait être des mensonges sans fondement pour tromper les publics occidentaux en continuant à soutenir l’aide militaire à son pays pour continuer à combattre une cause perdue. Même si c’était le grand dessein de Poutine, et il n’y a aucune indication qu’il l’est, il n’a pas la capacité militaire pour le réaliser. Il a cherché à éviter la perspective d’attaquer une nation de l’OTAN — ce que sont les pays baltes et la Pologne — déclenchant une réponse en vertu de l’article 5 et une possible guerre mondiale et nucléaire.

Bien que Zelensky ait commencé cette conférence désespérée et alarmiste du président des États-Unis dans le bureau ovale, Trump a déjà clairement fait savoir il y a quelques semaines qu’il ne croit pas à cette histoire sur Poutine menaçant tout le monde occidental. Ce que les gens comme Zelenksy qui poussent cette absurdité ne mentionnent pas, c’est qu’il n’y a pas eu de coup d’état dans les pays baltes avec le gouvernement attaquant ensuite des enclaves russophones dans leurs pays, sans donner aucune raison à la Russie d’intervenir. Zelensky et ses partisans effacent complètement l’histoire qui a précédé l’intervention de la Russie en Ukraine, dépeignant Poutine simplement comme un fou sanguinaire voué à la conquête du monde — un véritable méchant tiré d’un film de James Bond. Ignorant cela, Trump a ensuite insisté sur la nécessité d’un accord de paix. Il a parlé de nombreuses villes ukrainiennes détruites. Zelensky, a augmenté la tension entre eux en l’interrompant. « Non, non, non, monsieur le président, vous devez venir voir. Nous avons de très bonnes villes. Oui, beaucoup de choses ont été détruites, mais la plupart des villes sont vivantes. Et les gens travaillent. Et les enfants vont à l’école. Zelensky a ensuite indirectement accusé Trump d’être dupé par la désinformation russe. « C’est peut-être Poutine qui dit qu’il nous a détruits », a-t-il déclaré. « Il a perdu 700 000 soldats », a menti Zelensky.

La Pussy Riot férocement anti-Poutine, en partenariat avec le service anti-Poutine BBC Russia, mène un projet pour suivre les pertes de guerre russes et leur chiffre de morts de guerre russe est de 95000. Si la Russie avait perdu 700.000 hommes comme le prétend Zelensky, comment a-t-elle conquis et tenu autant de territoire ? C’est Zelensky qui manque d’hommes, étant forcé par l’administration Biden à baisser l’âge de recrutement à 18 ans pour envoyer encore plus d’hommes plus jeunes au front pour mourir. Interrogé sur Poutine, Trump a dit qu’il le connaissait depuis longtemps. « Il devait souffrir du canular de la Russie, vous savez, la Russie, la Russie, la Russie. C’était Biden. Ça n’avait rien à voir avec lui », a déclaré Trump. Plus tard, il a ajouté : « Poutine me respecte. Laissez-moi vous dire que Poutine a vécu beaucoup de choses avec moi. Il a fait l’objet d’une fausse chasse aux sorcières où on s’est servi de lui et de la Russie, de la Russie, de la Russie, de la Russie. Il a dû passer par là. Et nous ne sommes pas tombés dans une guerre. Il a été accusé de toutes ces choses et il n’avait rien à voir avec cela. » En d’autres termes, les démocrates sont responsables de faire à la fois d’eux la cible de leurs opérations et peut-être de les rapprocher. Ce n’est évidemment pas une mauvaise chose si cela conduit à la résolution de la guerre et de la coopération entre les deux plus grandes puissances nucléaires.

« Tout ce que j’ai fait toute ma vie, c’est passer des marchés et je suis au milieu d’un vrai bordel », a déclaré MTrump. Interrogé sur le fait d’être trop aligné avec Poutine, Trump a répondu : « Je ne suis pas aligné avec Poutine. Je ne suis aligné avec personne. Je suis aligné avec les États-Unis d’Amérique et pour le bien du monde. Je suis aligné avec le monde. Et je veux mettre fin à cette situation. » En pointant du doigt Zelensky, il a dit : « Regardez la haine qu’il porte envers Poutine. C’est très difficile pour moi de conclure un marché avec ce genre de haine. L’autre partie n’est pas vraiment amoureuse de lui non plus. »

Vance entre dans la danse

Vance dans le bureau ovale avec Zelensky. (capture d’écran C-Span)

Le vice-président est alors entré dans la mêlée. À l’instar de Trump, Vance n’a pas réussi à donner un contexte historique au conflit. Ce serait facile pour eux politiquement, parce qu’ils pourraient reprocher à un démocrate, Barack Obama, d’avoir laissé ce « gâchis » se produire. L’administration Obama était au pouvoir lorsque les États-Unis ont appuyé le coup d’État de 2014 qui a renversé le président ukrainien démocratiquement élu. C’est l’administration Obama qui a donné son feu vert au gouvernement de coup d’Etat en lançant la guerre qui fait encore rage aujourd’hui en s’attaquant à la région russophone du Donbass, qui défendait ses droits démocratiques en rejetant le coup d’État. Ce sont les administrations Obama, Trump et Biden ainsi que l’Allemagne et la France qui n’ont pas fait pression sur l’Ukraine pour qu’elle respecte les accords de Minsk. Kennedy Jr et Gabbard connaissent cette histoire en détail et l’ont sans doute partagée avec Trump et Vance.

Par exemple, Gabbard a déclaré ceci la veille de l’intervention russe dans la guerre, le 23 février 2022 : « Cette guerre et ces souffrances auraient facilement pu être évitées si l’administration de Biden/OTAN avait simplement reconnu les préoccupations légitimes de la Russie en matière de sécurité concernant le fait que l’Ukraine devienne membre de l’OTAN, ce qui signifierait des forces étatsuniennes/OTAN à droite sur la frontière russe. »

Gabbard a montré qu’elle était au courant du coup d’État en Ukraine, soutenu par les États-Unis. Sur son podcast, le 18 octobre 2022 : « Cette guerre de changement de régime que les États-Unis et l’OTAN mènent par l’intermédiaire de leur mandataire en Ukraine n’a pas commencé lorsque Poutine a envahi l’Ukraine. Ils avaient les yeux fixés sur cet objectif bien avant cela. »

Mais Vance a commencé l’histoire en accusant Joe Biden, disant qu’il était trop bavard et sans action et avait laissé la Russie envahir. Trump, d’autre part, était pour « s’engager dans la diplomatie. C’est ce que fait le président Trump ».

En ne connaissant pas l’histoire, Trump et Vance ont laissé la porte ouverte pour que Zelensky puisse vendre sa fausse version du conflit historique en anglais fracturé : « De grandes parties de l’Ukraine, des parties de l’Est et de la Crimée. C’est ainsi qu’il l’a occupée en 2014. Donc pendant beaucoup d’années, je ne parle pas seulement de Biden, mais ... Le président Obama, puis le président Trump, puis le président Biden, et maintenant le président Trump, et Dieu soit loué, maintenant le président Trump va l’arrêter. Mais en 2014, personne ne l’a arrêté. Il s’est contenté d’occuper et de prendre, il a tué des gens, vous savez sur la ligne de contact..."

Ici, Trump a interrompu « 2015 ». . 2014 », a déclaré Zelensky. « Oh, 2014 », a déclaré un Trump confus, comme si c’était la première fois qu’il entendait parler de cela. « Je n’étais pas là ». « De 2014 à 2022, la situation était la même », a poursuivi Zelensky. « Des gens meurent sur la ligne de contact [séparant les régions séparatistes du Donbass avec le reste de l’Ukraine] « Personne ne l’a arrêté », a-t-il dit, omettant complètement que l’Ukraine avait commencé la guerre avec des attaques militaires contre les régions séparatistes en avril 2014 dans le but non pas « de l’arrêter », mais d’empêcher les Russes ethniques de se séparer de l’Ukraine. Zelensky s’engage ici dans la mythologie de réduire un conflit militaire complexe au comportement d’un seul homme.

Zelensky a dit qu’il avait signé « l’accord » en 2019 avec Poutine, Merkel et Macron, « cessez-le-feu », et « tous m’ont dit qu’il n’irait jamais ... . Après cela, il a brisé le cessez-le-feu. Il a tué notre peuple. Nous avons signé un échange de prisonniers, mais il ne l’a pas fait. » (Mais, selon l’ancien chef de cabinet de Zelensky, Andriy Bohdan, Zelensky ment parce que l’Ukraine a « niqué » Poutine en ne respectant pas la fin de son accord de 2019 avec la Russie.) « De quel genre de diplomatie, J.D. parlez-vous? » a demandé Zelensky. « Je parle du genre de diplomatie qui mettra fin à la destruction de votre pays », a répondu Vance.

Vance s’est alors mis en colère, coupant la parole à Zelensky : « Monsieur le Président, monsieur le Président, avec tout le respect que je vous dois, je pense qu’il est irrespectueux de votre part de venir au Bureau ovale pour essayer de plaider cette affaire devant les médias étatsuniens. En ce moment, vous forcez les conscrits à aller sur le front parce que vous avez des problèmes de main-d’oeuvre. Vous devriez remercier le président d’essayer de mettre fin à ce conflit. »

« Êtes-vous déjà allé en Ukraine et avez-vous dit quels problèmes nous avons ? » Zelensky a répondu comme si un vice-président ayant accès à des informations classifiées des États-Unis ne pouvait pas connaître la situation militaire et politique d’un pays sans l’avoir visité. « Venez une fois », dit Zelensky,

Levant la voix, Vance a déclaré : « Je sais que ce qui se passe, c’est que vous amenez des gens, vous les amenez en tournée de propagande. Monsieur le président. Êtes-vous en désaccord avec le fait que vous avez eu des problèmes pour faire entrer les gens dans votre armée? Et pensez-vous qu’il est respectueux de venir au Bureau ovale des États-Unis d’Amérique et attaquer l’administration qui tente d’empêcher la destruction de votre pays ?» La réunion commence à dérailler.

Zelensky : « Pendant la guerre, tout le monde a des problèmes, même vous. Mais vous avez un bel océan et vous ne vous sentez pas maintenant, mais vous le sentirez à l’avenir. Que Dieu vous bénisse. » « Vous ne le savez pas », a répliqué Trump. « Vous ne le savez pas. Ne nous dites pas ce que nous allons ressentir. Nous essayons de résoudre un problème. » « Je n’essaie pas », a commencé Zelensky.

« Vous n’êtes pas en mesure de dicter ce que nous allons ressentir », a-t-il répliqué. « Nous allons nous sentir très bien, très forts. Vous n’êtes pas dans une très bonne position en ce moment. Vous vous êtes permis d’être dans une très mauvaise position. » Ici, Trump rejette la peur de Zelensky et le chantage selon lequel si les États-Unis n’acceptent pas ses demandes, la Russie attaquera les États-Unis. C’est le même genre de démence que nous avons entendu du sénateur Adam Schiff lors de la destitution de Trump en 2019 (pour un appel téléphonique avec Zelensky), lorsqu’il a dit : « Nous devons combattre les Russes là-bas [en Ukraine] afin de ne pas avoir à les combattre ici [aux États-Unis]. »

Trump a dit à Zelensky que « vous n’avez pas les cartes en ce moment. Avec nous, vous commencez à avoir des cartes ». « Je ne joue pas aux cartes, je suis très sérieux monsieur le président », a déclaré Zelensky, qui semble ne pas comprend la métaphore. « Vous jouez aux cartes », a insisté Trump. « Vous jouez avec la vie de millions de personnes. Vous jouez avec la Troisième Guerre mondiale. » Et bien sûr, Zelensky a agi avec l’administration Biden comme si sauver son pays valait la peine de risquer un holocauste nucléaire.

« Ce que vous faites est un manque de respect envers le pays, ce pays qui vous a soutenu bien plus qu’un grand nombre de personnes ne l’ont dit », a déclaré Trump. Après que Vance ait dit avec colère que Zelensky n’était pas reconnaissant de l’aide que les États-Unis lui avaient apportée, Zelensky a déclaré : « S’il vous plaît, si vous pensez qu’en parlant fort, vous pouvez... » « Il ne parle pas fort », a déclaré Trump : « Votre pays est en grande difficulté. Non, non, non, vous avez beaucoup parlé. » « Votre pays est dans le pétrin », a déclaré Trump. « Je sais », a répondu Zelensky. « Vous ne gagnez pas », a déclaré Trump. Zelensky a commencé à dire : « Je sais », mais il s’est arrêté. « Vous avez une chance incroyable de bien vous en sortir grâce à nous », a déclaré Trump.

Zelensky, Trump et Vance. (capture d’écran C-Span)

Lorsque Zelensky a essayé de dire que l’Ukraine était seule depuis le début de la guerre, Trump lui a coupé la parole : « Vous n’avez pas été seul parce que ce stupide président vous a donné 350 milliards de dollars. Nous vous avons donné de l’équipement militaire. Vous et vos hommes êtes courageux, mais ils doivent utiliser notre argent militaire. Si vous n’aviez pas notre matériel militaire, cette guerre serait terminée en deux semaines. » « Ce sera très difficile de faire des affaires comme ça », a déclaré Trump. Après que Vance ait dit que l’argument qui a éclaté n’aurait pas dû se produire devant les médias étatsuniens, Trump a déclaré : « Je pense qu’il est bon pour le peuple étatsunien de voir ce qui se passe. Je pense que c’est très important. C’est pour cela que j’ai continué à le faire aussi longtemps. » Il a dit à Zelensky : « Si vous pouvez obtenir un cessez-le-feu maintenant, je le prendrais parce que les balles cesseront de voler et vos hommes de se faire tuer. » La querelle publique s’est terminée avec Trump déclarant que c’était une « grande télévision ». Un déjeuner, une cérémonie de signature d’un accord sur les minéraux et une conférence de presse ont été annulés et Zelensky a quitté la Maison-Blanche.

Réactions d’horreur Les réactions des principaux politiciens et médias étaient prévisibles. Bernie Sanders. a écrit sur X : « Trump critique Zelenskyy, le dirigeant d’un pays démocratique qui lutte courageusement contre l’impérialisme russe, alors qu’il s’aligne avec Poutine, le dictateur qui a lancé la guerre européenne la plus sanglante depuis 80 ans. Désolé, président Trump. Nous croyons à la démocratie et non à l’autoritarisme. » Schiff a écrit : « Il n’y avait qu’une seule personne qui était président par intérim dans le bureau ovale aujourd’hui : Volodymyr Zelenskyy. Il s’est dressé contre les brutes dans un shakedown à la Kremlin. Que faudra-t-il pour éveiller la conscience du pays après une telle démonstration honteuse ?» L’ancien Haut représentant de l’UE pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, Josep Borrell, a écrit sur X : « Trump et Vance ont fait un spectacle honteux. J’ai honte de ce comportement. Les États-Unis méritent mieux. Le monde libre doit soutenir l’Ukraine. J’étais et je reste avec Zelensky. » Johann David Wadepool, chef adjoint de la CDU nouvellement élue en Allemagne, a écrit : « Comment pouvez-vous poignarder le président d’un pays occupé dans le dos comme ça ? L’Europe libre ne trahira pas l’Ukraine. » Une bonne partie du travail des médias consiste à essayer de découvrir ce qui est dit dans les conversations franches et à huis clos entre dirigeants. Ici, c’était toute la transparence, incroyable, pour laquelle la plupart des journalistes mourraient, mais au lieu de cela nous entendons des critiques mesquines de Trump dans les médias pour son comportement franc devant les caméras.

Qu’est-ce que cela signifie? On peut supposer que les États-Unis lâcheront Zelensky s’il n’accepte pas les conditions étatsuniennes pour mettre fin à la guerre. C’est peut-être seulement une question de temps avant que les livraisons d’armes ne cessent et que Zelensky ne dépende plus que de l’Europe. Que Zelensky et les Européens n’acceptent pas encore que la guerre est perdue et qu’ils devraient faire le meilleur marché possible est quelque chose à voir. Les choses ne peuvent qu’empirer pour l’Ukraine à partir de maintenant. La Russie pourrait viser à prendre encore plus de territoire, y compris Odessa, dont Trump a dit qu’il ne voulait pas parler. Zelensky se souviendra de cette réunion du bureau ovale comme d’une autre occasion manquée, comme l’abandon de l’accord d’Istanbul en mars 2022, pour mettre fin à la souffrance de son peuple. Les souffrances engendrées par le coup d’État de 2014 et le déclenchement par Kiev d’une guerre, qu’il a qualifiée d’opération « antiterroriste » contre des citoyens ukrainiens qui voulaient simplement que leur vote compte, ont maintenant mené à cela. * Joe Lauria est rédacteur en chef de Consortium News et ancien correspondant à l’ONU pour le Wall Street Journal, le Boston Globe et d’autres journaux, dont la Gazette de Montréal, le London Daily Mail et The Star of Johannesburg. Il était un journaliste d’investigation pour le Sunday Times de Londres, un reporter financier pour Bloomberg News et a commencé son travail professionnel en tant que journaliste indépendant de 19 ans pour The New York Times. Il est l’auteur de deux livres, A Political Odyssey, avec Sen. Mike Gravel, préface de Daniel Ellsberg; et How I Lost By Hillary Clinton, préface de Julian Assange.