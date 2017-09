L'armée étatsunienne ferme un avant-poste dans le sud-est de la Syrie, cédant du territoire à un groupe de supplétifs iraniens (Washington Post)

L'armée étatsunienne ferme un avant-poste dans le sud-est de la Syrie, cédant du territoire à un groupe de supplétifs iraniens Par T homas Gibbons-Neff Article originel : US military closes outpost in southeastern Syria, ceding territory to Iranian proxies Washington Post

Le colonel Ryan Dillon, porte-parole de la coalition dirigée par les États-Unis dans la région, a déclaré par courrier électronique que " la décision d'établir et de fermer des bases temporaires est déterminée par les besoins opérationnels et l'état d'avancement de la campagne ".

La fermeture a également cédé plus de territoire aux milices chiites parrainées par l'Iran, qui se sont dirigées vers la vallée de l'Euphrate au cours des derniers mois. Les forces gouvernementales pro-syriennes, équipées de véhicules blindés et de pick-up, se sont rapprochées dangereusement des combattants syriens soutenus par les États-Unis au cours de l'été. Leur proximité a déclenché de multiples incidents, dont des bombardements sur les milices par des avions étatsuniens et l'abattage de deux drones construits par des Iraniens, dont l'un a eu lieu près de la base de Zakaf.

La décision d'évacuer l'avant-poste, un petit complexe situé à quelques kilomètres de la frontière syro-irakienne appelé Zakaf, semblait représenter une reconnaissance tacite du fait que les forces soutenues par les États-Unis seront désormais dans une position de plus en plus difficile pour reconquérir une série de villes frontalières stratégiquement importantes où les plus hauts dirigeants de l'État islamique (EI) ont été aperçus ces derniers mois.

"Dans toute la Syrie et l'Irak, la Coalition a établi et fermé de nombreuses bases, comme le justifiait la situation opérationnelle, afin d'assurer un soutien efficace à nos forces partenaires", a-t-il déclaré.

M. Dillon a ajouté que les troupes de la coalition et leurs forces partenaires syriennes - connues sous le nom de Maghawir al-Thawra - sont toujours situées à Tanf, un avant-poste plus grand situé à environ 72 kilomètres de Zakaf, qui sert de porte d'entrée au point de passage frontalier entre la Syrie, l'Irak et la Jordanie au sud. On ne sait pas très bien si la fermeture de la base est intervenue à la suite d'un accord conclu en juillet par la Jordanie, la Russie et la Syrie ou de nouvelles discussions non signalées entre les pays.

Zakaf a été construit cet été et Maghawir al-Thawra a posté plusieurs photos de l'avant-poste montrant les forces de la coalition dirigée par les États-Unis se mêlant parmi leurs combattants et s'enorgueillissant devant les médias de son emplacement clé. La petite fortification semblait être un effort de la coalition dirigée par les États-Unis et des forces de Maghawir al-Thawra pour étendre leur présence plus près de Bukamal, une ville frontalière contrôlée par l'État islamique (EI) que les forces appuyées par les États-Unis, alors appelée Nouvelle armée syrienne, ont tenté de libérer en juin 2016.

L'offensive a été bloquée et a finalement échoué, forçant les combattants syriens à battre en retraite à travers le désert jusqu'à Tanf. Depuis leur défaite, la Nouvelle Armée syrienne a changé de nom, a été rééquipée et réentraînée par les forces d'opérations spéciales britanniques et étatsuniennes et a commencé à reculer tranquillement vers Bukamal.