Washington en guerre : la cible est Donald Trump (American Herald Tribune)

Washington est le centre mondial de l'impérialisme et de la guerre. C'est l'institution principale qui concentre monopoles et banques. Politiciens, administrateurs et appointés à Washington sont embauchés pour un but seulement : maintenir les profits et l'hégémonie de la classe capitaliste. Le maintien des bénéfices exigent que les Etats-Unis fassent la guerre éternellement sur chaque continent. L'élection de Donald Trump au rang le plus haut à Washington a précipité une nouvelle guerre, d'une nature interne...



Source :

- American Herald Tribune Washington at War: The Target is Donald Trump