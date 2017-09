Le Conseil de sécurité dit son opposition au référendum d'indépendance du Kurdistan (AFP)

Le Conseil de sécurité de l'ONU a exprimé jeudi dans un communiqué "sa préoccupation face à l'impact potentiellement déstabilisateur du projet du gouvernement régional du Kurdistan de tenir de manière unilatérale un référendum la semaine prochaine".



"Le référendum en projet est prévu alors que des opérations contre le groupe Etat islamique - dans lesquelles des forces kurdes jouent un rôle capital - sont toujours en cours", note le communiqué qui s'abstient d'utiliser le mot indépendance. Il "pourrait contrecarrer les efforts pour assurer un retour volontaire et en sécurité de plus de trois millions de réfugiés et de personnes déplacées", ajoute le texte, qui souligne l'attachement de l'ONU à "la souveraineté, l'intégrité territoriale et l'unité de l'Irak".