Macron recevra à l'Elysée le dictateur Al Sissi les 24 et 25 octobre 2017

Alors que le chef de guerre Macron a qualifié le Venezuela de "dictature", il recevra en grande pompe mardi 24 et mercredi 25 octobre 2017, le chef de la junte militaire égyptienne. Le dictateur Al Sissi sera accueilli par Macron qui pour s'en excuser pourrait lui parler des droits de l'homme. Sans doute entre deux ventes de Rafale ?



Depuis 2015, l'Egypte a conclu des contrats d'armement avec la France pour plus de 6 milliards d'euros comprenant notamment 24 avions de combat Rafale, une frégate, deux porte-hélicoptères Mistral et des missiles.

En effet, au cours des 3 dernières années, Paris n'a fait que renforcer sa coopération économico-militaire avec l'Égypte. Il s'agit du premier pays étranger à s'être officiellement porté acquéreur de chasseurs Rafale en 2015. Outre la livraison tant attendue des avions de combat de Dassault, le contrat de 2015, qui prévoyait également la vente d'une frégate multimissions (DCNS) et de missiles de croisière SCALP et air-air (MICA), avait alors rapporté gros aux équipementiers français: 5,2 milliards d'euros. Le prix du silence pour les violations du régime d'Al-Sissi ?

En juillet 2017, il a été révélé que l'entreprise française Amesys avait vendu aux autorités égyptiennes en 2014 un système de renseignement - Cerebro -, qui a pu servir à identifier, surveiller, arrêter et torturer des opposants politiques ou des défenseurs des droits humains, selon l'Huffington Post.



Pour Amnesty international : il existe de graves violations des droits humains en cours en Égypte, de la liberté d'expression bafouée aux répressions homophobes en passant par les ventes d'armes de la France qui permet à ce gouvernement de réprimer son peuple :



"Le 21 août 2013, l'Union Européenne (UE) a demandé à ses États membres, dont la France, de suspendre leurs transferts d'armes vers l'Égypte, afin d'éviter qu'elles ne soient utilisées pour alimenter la répression sanglante dans le pays. La répression dure maintenant depuis plus de quatre ans. Pourtant depuis 2011, la France n’a jamais vendu et livré autant d’armes à l'Égypte, son quatrième plus important client sur la période 2007-2016. Sous couvert de lutte contre le terrorisme, en dépit de la demande de l'UE et à l'encontre de ses engagements en tant que pays partie au Traité sur le commerce des armes (TCA), la France a continué à fournir des armes et des équipements pouvant servir à des fins de sécurité intérieure et de maintien de l’ordre, faisant d’elle un complice de la répression férocement mise en œuvre par les autorités égyptiennes". (Amnesty international E.Macron, al-Sissi : ce qu'il faut savoir avant la rencontre)



Il semble que les intérêts économiques guident la géopolitique de l'Etat français et Macron comme Hollande ne se soucie guère, en fait, des dictatures pourvus qu'elle rapporte. Au côté d’al-Sissi, Hollande avait ainsi assisté, en 2016, "lors d’un forum d’affaires franco-égyptien, à la signature de 18 contrats et protocoles d’entente, notamment dans les domaines de l’énergie et du transport, dont un accord commercial pour 1,2 milliard d’euros par le consortium Vinci-Bouygues en vue de l’extension d’une ligne du métro du Caire. La vente d’un satellite de télécoms militaires pour un montant estimé à environ 600 millions d’euros a été finalisée pour le plus grand profit de Thales. Le total des contrats signés représentait plus de deux milliards d’euros et d’autres pourraient suivre encore, concernant la vente de navires de guerre par la DCNS et de Rafale par l’avionneur Dassault."



On comprend mieux ce qui guide la real politik d'Emmanuel Macron en continuité avec son prédécesseur et sa conception sélective des "dictatures".