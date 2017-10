Raqqa détruite pour la libérer (ICH)

Raqqa détruite pour la libérer Article originel : Raqqa Destroyed To Liberate It Par Eric Margolis ICH Traduction SLT

L'organisation dite de l'État islamique (EI) était avant tout un croque-mitaine encouragé par les puissances occidentales. Je dis cela depuis quatre ans.



J'ai affirmé, en tant qu'ancien soldat et correspondant de guerre, que l'EI s'effondrerait comme un sac de papier mouillé si les forces terrestres occidentales attaquaient leurs bastions en Syrie et en Irak. Cette semaine, les puissances occidentales et leurs satrapes locales ont finalement pris des mesures et pris d'assaut le dernier bastion de l'EI à Raqqa. Sans surprise, l'EI n'a presque pas résisté et s'est enfui pour sauver sa misérable vie.

L'EI tant redouté n'a jamais été qu'un groupe de jeunes hooligans et de fanatiques religieux aussi efficaces sur le plan militaire qu'une croisade médiévale d'enfants.

À l'ouest, l'EI a été propulsé par les médias et les gouvernements en un monstre géant qui venait égorger les honnêtes gens de la banlieue.

C'est ce qui a été mis en scène dans des attaques sanglantes et épouvantables - c'est ce qui l'a mis sur la carte. Mais aucun d'entre eux n'a constitué une menace mortelle ou vraiment mis en péril notre sécurité nationale. En fait, la cible principale des attaques de l'EI ont été les Musulmans chiites du Moyen-Orient.

Bon nombre des attaques de l'EI en Amérique du Nord et en Europe ont été perpétrées par des individus dérangés mentalement ou ont été lancées par des provocateurs du gouvernement sous couverture, comme l'attentat à la bombe perpétré en 1993 contre le World Trade Center de New York. L'EI était connu pour avoir faussement pris le crédit des attaques qu'il n'avait pas commises.

D'autres attaques de loups solitaires ont été lancées par des Arabes poussés à se venger après avoir vu les États-Unis et leurs alliés détruire des parties substantielles de leur région. Pensez à l'Irak, la Syrie, le Yémen, la Somalie, la Libye, l'Afghanistan, certaines parties du Pakistan et à la brutalité meurtrière du régime égyptien soutenu par les États-Unis.

L'EI semble avoir été façonné par les services de renseignement occidentaux pour tenter de reproduire son succès auprès des moudjahidins afghans au milieu des années 1980, ce qui a contribué à vaincre l'Union soviétique. La CIA, les services de renseignement pakistanais et saoudiens et le MI-6 britannique ont recruté quelque 100 000 volontaires dans le monde musulman pour faire le jihad en Afghanistan. J'ai pu observer ce brillant succès de première main des rangs des moudjahidins.

Les puissances occidentales, dirigées par les Etats-Unis, ont cherché à imiter ce succès en Syrie en lâchant des armées de mercenaires, de jeunes désaffectés, sans emploi et de religieux radicalisés contre le régime indépendant du président Bachar Assad. Le plan a presque fonctionné - du moins jusqu'à ce que la Russie, l'Iran et le mouvement du Hezbollah au Liban interviennent et renversent la vague de bataille.



Le canard promu dans la presse de l'Occident que l'EI était une menace militaire redoutable a toujours été une grande plaisanterie. Je l'ai dit sur une émission de télévision et j'ai été rapidement banni de la station. Je suis aussi le mécréant qui a insisté sur le fait que l'Irak n'avait jamais eu d'armes de destruction massive et qu'il était donc sur la liste noire d'une grande chaîne de télévision câblée.

La CIA a rassemblé deux petites armées, l'une de combattants kurdes Peshmerga et l'autre de mercenaires irakiens. Tous deux étaient dirigés, armés, équipés et financés par Washington. Des ombres des troupes indigènes de l'Empire britannique sous l'ordre des officiers blancs. Les Kurdes et les Arabes irakiens sont maintenant confrontés à une confrontation majeure sur la région riche en pétrole de Kirkouk.

Raqqa et Mossoul étaient si proches des forces occidentales qu'ils n'étaient qu'à un trajet en taxi. Mais il a fallu trois ans et beaucoup de bombardement symbolique du désert avant qu'une action décisive ne soit prise contre l'EI. Après l'échec de la campagne dirigée par les Etats-Unis contre Damas, les fous de l'EI n'étaient plus d'aucune utilité et ont été condamnés à la mort.