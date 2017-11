Une fusillade dans une église du Texas a fait au moins vingt morts et de nombreux blessés, selon un responsable local et plusieurs médias américains.

Albert Gamez Jr, un responsable du comté de Wilson où se trouve la First Baptist Church de Sutherland Springs, a dit à l'AFP avoir été informé de la présence de "27 morts et plus de vingt blessés", tout en précisant attendre une confirmation formelle de ce bilan. "Le tireur est mort aussi", a-t-il déclaré.