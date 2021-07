La campagne de vaccination a laissé le public sans aucune protection (Conservative Woman)

La campagne de vaccination a laissé le public sans aucune protection Article originel : The vaccine push has left the public completely unprotected Par Dr Mark Shaw Conservative Woman, 8.07.21

La campagne de vaccination du Royaume-Uni est constamment saluée comme un succès retentissant et comme « record au monde ». Mais l’expérience de mon ami m’a rappelé à quel point la campagne de vaccination a échoué au niveau de la prudence et du suivi et à quel point la situation est contraire à l’éthique. N’aurait-il pas été très simple de fournir à tous les patients qui se font vacciner une première fois un formulaire sur lequel tout événement indésirable pourrait être inscrit et rapporté lors de leur deuxième visite de vaccination, puis un formulaire subséquent et un suivi approfondi...jusqu'à l'examen, étant donné que le vaccin contre la COVID-19 est expérimental et que le système de déclaration MHRA/Yellow Card est si peu connu et sous-utilisé ?

Le public n’est pas non plus au courant des conseils du NHS selon lesquels les incidents cliniques devraient être signalés à la SOP Gestion des incidents cliniques et des demandes de renseignements liés à la vaccination contre la COVID-19 afin d’assurer la « transmission au niveau national » par l’intermédiaire du point de contact unique du Centre national de coordination des incidents (ICC SPOC). Il s’agit d’un processus accéléré d’intervention en cas d’incident (dans un délai d’une heure). Mais le fait-on et l’a-t-on fait? Combien de personnes en ont été informées ?

Comme la VAERS aux États-Unis, la Yellow Card est un système de surveillance passive qui repose sur l’envoi de rapports sur les expériences vécues. Toutefois, la sous-déclaration des effets secondaires du vaccin est un vieux problème qui précède la COVID-19. Un article de BMJ Rapid Response a soulevé cette question comme un problème de santé publique en 2009. Il a été rapporté que les responsables se fiaient « à un système qui signale moins de 1 % des effets indésirables » dans le cas des réactions graves des jeunes enfants à un vaccin contre la grippe saisonnière.

Mais lorsque j’ai abordé la question de la sous-déclaration dans la littérature médicale, j’ai été surpris de constater le peu d’études qui avaient été entreprises et l’âge de ces études. On a trouvé peu de renseignements sur les facteurs influant sur la sous-déclaration (PubMed.Gov.Factors Affecting Patient Reporting of Adverse Drug Reactions : a Systematic Review) ou comment y remédier. Il est difficile de ne pas conclure qu’il y a une négligence courante en matière de pharmacovigilance qui ne permet pas de protéger le public, comme le mettent en lumière les vaccins expérimentaux contre la COVID-19.



En date du 23 juin 2021, au Royaume-Uni, quelque 300 000 cartes jaunes ont été déclarées pour l’ensemble des vaccins contre la COVID-19, au taux global de déclaration d’environ trois à sept cartes jaunes par 1 000 doses administrées. Ce n’est que si vous persistez à parcourir le rapport officiel que vous arrivez enfin aux rapports sur les décès – 1 298 au total, principalement des personnes âgées.



Si tous ces chiffres sont significativement sous-déclarés, les questions éthiques du consentement éclairé ou de la poursuite du programme deviennent toujours plus urgente...