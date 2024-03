Vaccins génétiques et tests PCR : la Russie est prête pour la maladie X

Article originel : Genetic vaccines & PCR tests: Russia is ready for Disease X

Par Riley Waggaman

Off Guardian, 22.03.24





Note de SLT : Le chapô est de la rédaction.

La formule éprouvée pour protéger la santé publique



La Russie est-elle prête pour la crise de santé publique la plus attendue de l’histoire de l’OMS ? Oui, selon le Service fédéral russe de surveillance de la protection des droits des consommateurs et du bien-être humain (Rospotrebnadzor). Dans un communiqué de presse du 9 mars (version archivée ici pour ceux qui ne peuvent pas accéder aux sites Web du gouvernement russe en raison des sanctions Internet), l’agence a annoncé que la « préparation de la Russie aux nouveaux virus » était à « un niveau élevé ». Déconstruisons ensemble ce mur de la salade de mots de santé publique : Les spécialistes russes développent de nouveaux vaccins et systèmes de test. Les employés de Rospotrebnadzor travaillent avec des représentants d’autres pays pour identifier rapidement les menaces émergentes et y répondre en temps opportun. La première ligne du communiqué de presse est « Ne vous inquiétez pas, nous créons de nouvelles boues génétiques et des tests non adaptés », suivie d’une phrase habilement rédigée qui se traduit par « Oui, nous travaillons toujours en étroite collaboration avec l’OMS ». Chouette.

Chaque année, la communauté scientifique discute de la « maladie X » lors de forums, de congrès et de conférences bien connus. Ainsi, en marge de la deuxième session du Congrès populaire national de Chine, les experts ont discuté des risques de propagation mondiale d’une nouvelle maladie potentiellement inconnue - la « maladie X ». Saviez-vous que le chef du CDC chinois a récemment déclaré que « l’accélération du changement climatique mondial » et « l’expansion des activités humaines » augmentent la probabilité d’une épidémie de peste meurtrière mondiale? Voici un article de TASS :

Les BRICS vont corriger cela (source : tass.ru)

Si la maladie X est exclusivement une escroquerie occidentale de Pfizer et de Davos, pourquoi la Chine prévient-elle que cette épidémie hypothétique ravagera la planète si nous n’inversons pas « le changement climatique » et ne mettons pas fin à « l’expansion des activités humaines »? Les esprits curieux veulent savoir. Pour revenir au communiqué de presse, Rospotrebnadzor dit essentiellement : « Écoutez, nous discutons de la maladie X avec nos estimés collègues internationaux depuis longtemps. Tout est sous contrôle. Comme nous l’avons déjà mentionné, de nouvelles injections et de nouveaux écouvillons sont en cours de développement. Nous avons obtenu cela. » Ce sujet [Maladie X] apparaît régulièrement dans l’espace de l’information et est bénéfique pour les grandes entreprises pharmaceutiques, y compris en raison de la mémoire de la pandémie du coronavirus. D’une part, Rospotrebnadzor est contrarié par le fait que Big Pharma vante les terreurs hypothétiques de la maladie X, même si Pékin a rassuré tout le monde qu’une pandémie peut être évitée si nous taxons le carbone. D’autre part, l’antidote de Rospotrebnadzor contre cette maladie terrifiante et extrêmement hypothétique est le même que le remède de la Big Pharma occidentale (tests PCR non adaptés et boues génétiques dangereuses). Confus? Ne le soyez pas. Nous sommes en 2024, mes amis.

C’est bien que Rospotrebnadzor n’aime pas que les sociétés pharmaceutiques créent une panique inutile parmi les masses, mais naturellement, il faut se demander comment cette opinion affecte la politique. Cela n’a certainement pas empêché le gouvernement russe de collaborer avec AstraZeneca sur les « vaccins contre la COVID-19 », et cela n’a certainement pas empêché le ministère russe de la Santé de distribuer le Remdesivir comme des bonbons.

Si le gouvernement russe veut vraiment mettre fin à la panique provoquée par la pandémie imaginaire, je recommanderais de commencer par les médias d’État russes, qui publient des articles effrayants sur la maladie X qui se lisent comme s’ils avaient été copiés du site Web du Forum Economique Mondial (FEM) :

Voici les deux derniers paragraphes du document de réflexion TASS cité ci-dessus :



Quelles contre-mesures [contre la maladie X] ont déjà été mises en place ? L’OMS et ses partenaires ont créé un fonds pour lutter contre la pandémie. Certains pays ont déjà profité de cette initiative pour améliorer leur situation épidémiologique nationale. En outre, des travaux sont en cours pour améliorer les outils des systèmes qui peuvent aider à prévenir une crise sanitaire internationale. Ainsi, en Afrique, un centre de transfert de technologie pour la création de vaccins a été organisé afin que les fabricants locaux puissent créer eux-mêmes des médicaments pour la population. L’OMS a également créé un système d’échange rapide et efficace de matériel biologique existant qui pourrait provoquer une nouvelle pandémie ou épidémie. Les données nécessaires peuvent être rapidement partagées avec tous les pays pour développer des contre-mesures médicales et réduire la mortalité. Selon Ghebreyesus, le plus important est l’échange international d’expériences dans le cadre de l’accord de lutte contre la pandémie. Grâce à cela, l’expérience de chaque pays sera à la disposition de la communauté mondiale pour surmonter plus efficacement la crise.

Vaxxing Africa : vérifier. partager le « matériel biologique » avec des partenaires occidentaux de confiance de la Russie : vérifier. Pour le traité de l’OMS sur la préparation aux pandémies : vérifier. Tout va bien. Retour au communiqué de presse de Rospotrebnadzor : Aujourd’hui en Russie, la préparation à de nouveaux défis infectieux est à un niveau élevé. Le système anti-infectieux « Sanitary Shield » est en service, un réseau de centres PCR est en cours de développement et des systèmes d’essai domestiques rapides et de haute technologie ont été développés. Aux points de contrôle à la frontière de l’État, il y a un contrôle sanitaire et de quarantaine, ainsi que le « périmètre » AIS.

Un « réseau de centres de PCR » est en cours de création pour que la Russie puisse reprendre immédiatement les prélèvements massifs lorsque le prochain virus arrivera. Ce blog a déjà couvert le programme du bouclier sanitaire en détail, mais voici la récapitulation en une phrase : la Russie crée un rideau de fer de centres de test PCR et de dispensaires de vaccins génétiques qui seront utilisés pour assurer la biosécurité. Vous pouvez en savoir plus sur ce programme ici et ici. Pendant ce temps, le système « Perimeter » garantit que chaque voyageur sera considéré comme un danger biologique potentiel. Le site Web de Rospotrebnadzor explique :

AIS « Perimeter » évalue les risques d’importation de maladies infectieuses à chaque vol, et fournit une assistance méthodologique en cas de menaces épidémiologiques. Les formulaires d’enregistrement remplis dans le SIA Périmètre permettent de surveiller et d’analyser la situation sanitaire et épidémiologique aux points de contrôle à la frontière de l’État de la Fédération de Russie.

Êtes-vous excité pour les points de contrôle où votre santé est enregistrée et surveillée? Retour au communiqué, qui se termine par : Le terme « maladie X » existe depuis de nombreuses années. La définition implique une maladie abstraite causée par un agent pathogène inconnu, et le moment de son apparition est inconnu. Rospotrebnadzor est un peu irrité par tout le sensationnalisme. La Russie a les tests PCR. La Russie a les vaccins. Et le terme Disease X existe depuis des années. Détendez-vous.

* Riley Waggaman est votre humble correspondant à Moscou. Il a travaillé pour RT, Press TV, Russia Insider, yadda yadda. Dans sa jeunesse, il a assisté à une fête sur la pelouse de la Maison-Blanche où il a demandé à Barack Obama si le dénonciateur emprisonné Bradley Manning (Chelsea était encore un garçon à l’époque) « avait eu une bonne Pâques ». De bons moments. Vous pouvez vous abonner à son Substack ici, ou le suivre sur Twitter ou Telegram.