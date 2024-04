Les États-Unis travailleraient pour empêcher la CPI de délivrer un mandat d’arrêt contre Netanyahu (Common Dreams)

Les États-Unis travailleraient pour empêcher la CPI de délivrer un mandat d’arrêt contre Netanyahu Article originel : US Reportedly Working to Stop ICC From Issuing Arrest Warrant for Netanyahu Par Jake Johnson Common Dreams, 29.04.24

Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu s’entretient avec le ministre de la Défense Yoav Gallant lors de leur rencontre avec le président étatsunien Joe Biden à Tel Aviv le 18 octobre 2023. (Photo : Miriam Alster/Pool/AFP via Getty Images)

"Il n’y a absolument aucune raison pour que Biden soit impliqué dans cela", a déclaré un analyste. "Mais une fois de plus, Biden intervient pour protéger Netanyahou des conséquences des crimes de guerre qu’il commet."

Le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu serait de plus en plus préoccupé par le fait que la Cour pénale internationale se prépare à émettre des mandats d’arrêt contre lui et d’autres hauts responsables du gouvernement pour avoir commis des crimes de guerre dans la bande de Gaza.

Le Times of Israel a rapporté dimanche que le gouvernement israélien, en partenariat avec les États-Unis, "fait un effort concerté pour prévenir" les possibles mandats d’arrêt de la CPI, qui a lancé sa première enquête sur les crimes de guerre dans les territoires palestiniens occupés en 2021.

Israël ne reconnaît pas la compétence de la CPI et a refusé de coopérer avec l’enquête. La CPI affirme avoir juridiction sur Gaza, la Cisjordanie et Jérusalem-Est.

Citant une source anonyme du gouvernement israélien, The Times of Israel a rapporté que "l’un des principaux sujets des allégations de la CPI serait qu’Israël 'a délibérément affamé les Palestiniens à Gaza.'" D’autres responsables qui pourraient faire face à des mandats d’arrêt sont le ministre de la Défense Yoav Gallant et le chef d’état-major des Forces de défense israéliennes (Tsahal), Herzi Halevi...