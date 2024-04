Rejoignez le célèbre stratège militaire Douglas Macgregor alors qu’il explore le réseau complexe d’intrigues et de manœuvres politiques en Ukraine, mettant en lumière l’arrestation et les circonstances mystérieuses entourant Valerii Zaluzhnyi, ancien chef d’état-major général de l’Ukraine.

Douglas Macgregor Exposes: Zaluzhnyi's Arrest and the Dark Politics of Ukraine's War Strategy/ Douglas Macgregor expose l’arrestation de Zaluzhnyi et la sombre politique de la stratégie de guerre de l’Ukraine.