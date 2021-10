Des systèmes de guerre électronique inconnus ont commencé le blocus de la base étatsunienne dans l’est de la Syrie (Avia-pro.fr)

La base américaine dans l’est de la Syrie est maintenant complètement brouillée par un complexe de guerre électronique (EW).

Les provocations américaines contre les militaires russes et syriens, ainsi que l’agression contre les formations iraniennes et pro-iraniennes sur le territoire de la République arabe, sont devenues la raison du début du « blocus » de la base militaire américaine dans l’est de la Syrie avec le l’aide de systèmes de guerre électronique. À l’heure actuelle, on sait que dans la zone de la base militaire américaine dans la zone d’Al-Tanf, presque toutes les stations radar, les systèmes de défense aérienne, les communications par satellite et un système de positionnement global sont brouillés. À en juger par la zone touchée par ce brouillage, il s’agit d’un système de guerre électronique assez puissant. Le rayon de la « zone morte » est d’environ 120-150 kilomètres et affecte non seulement le territoire de la Syrie, mais aussi les territoires de la Jordanie et de l’Irak voisins.

Les experts ont attiré l’attention sur le fait que dans la zone d’Al-Tanf, il y a une interruption pratiquement constante des communications mobiles et par satellite. Dans le même temps, les installations GPS et un certain nombre de systèmes électroniques directement liés à l’échange d’informations avec les satellites ne fonctionnent pas réellement sur la zone Et-Tanf. En témoigne, entre autres, l’impossibilité de suivre les avions au-dessus de cette région, comme l’indiquent les données des services spécialisés.

Les analystes attirent l’attention sur le fait que l’utilisation de contre-mesures électroniques crée des obstacles très sérieux pour les États-Unis et plusieurs autres pays pour l’utilisation de drones et de chasseurs F-35, qui doivent nécessairement maintenir la communication avec plusieurs engins spatiaux.