Comment Aristide a demandé des réparations à la France pour le pillage et le rançonnage d'Haïti et comment il a été envoyé en exil par la France et les Etats-Unis (New York Times)

Exiger des réparations et finir en exil

Article originel : Demanding reparations, and ending up in exile

Par Constant Méheut, Catherine Porter, Selam Gebrekidan et Matt Apuzzo

New York Times, 20.05.22



Un président haïtien au tempérament de feu a tenté de demander des comptes à la France pour ses années d'exploitation. Il s'est rapidement retrouvé évincé du pouvoir.

Le choc est survenu au milieu du discours.

"Réparation !", crie Jean-Bertrand Aristide, le président haïtien, sous les acclamations des agriculteurs, des ouvriers et des étudiants présents dans la foule.

L'ambassadeur de France assis sur la scène a caché son inquiétude derrière un sourire gêné. Il connaissait suffisamment M. Aristide pour s'attendre à ce qu'il s'en prenne aux anciens colonisateurs et esclavagistes français d'Haïti. Mais ce jour-là, le 7 avril 2003, le président a soudainement commencé à réclamer des réparations, une bombe qui est devenue une caractéristique de sa présidence - et, comme le reconnaissent aujourd'hui les diplomates, une partie de sa perte.

"Nous avons dû essayer de la désamorcer", a déclaré l'ambassadeur français, Yves Gaudeul, en qualifiant d'"explosif" l'appel d'Aristide aux réparations.

Par ses propos, Aristide a tenté de déterrer une histoire qui reste pratiquement enterrée en France. Longtemps après que les Haïtiens aient jeté leurs chaînes, battu les forces de Napoléon et gagné leur indépendance il y a deux siècles, la France est revenue avec des navires de guerre et une demande inouïe : que les Haïtiens paient des sommes stupéfiantes à leurs anciens maîtres esclavagistes, ou qu'ils soient à nouveau confrontés à la guerre.

Haïti est devenu la première et la seule nation à payer des réparations à ses anciens maîtres et à leurs descendants depuis des générations. Selon une analyse du New York Times portant sur des milliers de pages de documents d'archives, elle a expédié l'équivalent de centaines de millions de dollars à la France, déclenchant un cycle de dette perpétuelle qui a sapé la capacité d'Haïti à construire une nation pendant plus de 100 ans.

Pourtant, à ce jour, cette histoire n'est pas enseignée dans les écoles françaises et de nombreuses familles aristocratiques parmi les plus importantes du pays ignorent que leurs ancêtres ont continué à percevoir des paiements auprès des personnes les plus pauvres d'Haïti, longtemps après la fin de l'esclavage.

Aristide, le premier président haïtien démocratiquement élu après des décennies de dictature, voulait que la France fasse bien plus que reconnaître son passé. Il voulait une restitution.

"Quelles belles écoles, universités et hôpitaux nous pourrons construire pour nos enfants !" a-t-il dit à la foule. "Quelle nourriture nous aurons en abondance !"



Les conséquences ont été immédiates, et durables. Dans des interviews, une douzaine de personnalités politiques françaises et haïtiennes ont raconté comment une France inquiète a travaillé rapidement et avec acharnement pour étouffer l'appel d'Aristide à des réparations, avant de se ranger du côté de ses opposants et de collaborer avec les États-Unis pour le chasser du pouvoir.

La France et les États-Unis ont longtemps affirmé que la demande de dédommagement d'Aristide n'avait rien à voir avec son éviction, qu'il avait pris un tournant autocratique, perdu le contrôle du pays et qu'il avait été poussé à l'exil pour éviter qu'Haïti, déjà en proie à l'agitation, ne sombre dans le chaos. Mais l'ambassadeur de France en Haïti à l'époque, Thierry Burkard, a déclaré que la France et les États-Unis avaient effectivement orchestré "un coup d'État" contre Aristide, et que sa brusque destitution était "probablement un peu liée" à sa demande de réparations de la part de la France également.

"Il nous a été plus facile de rejeter les demandes de réparations en l'absence d'Aristide, a noté M. Burkard.

L'épreuve de force souligne comment, deux siècles après que la France a forcé les Haïtiens à payer leurs anciens maîtres d'esclaves pour la liberté qu'ils avaient déjà gagnée au combat, les effets continuent de se répercuter sur la politique des deux pays. En demandant la restitution, Haïti, une nation née de ce que les historiens appellent la rébellion d'esclaves la plus réussie au monde, a porté atteinte à l'identité nationale de la France en tant que phare des droits de l'homme et a menacé d'inspirer d'autres personnes ayant des griefs historiques contre la France à suivre son exemple, des Caraïbes à l'Afrique....

