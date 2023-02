Ukraine : La guerre qui a mal tourné (MintPress News)

Chris Hedges : Ukraine : La guerre qui a mal tourné

Article originel : Chris Hedges: Ukraine: The War That Went Wrong

Par Chris Hedges*

MintPress News, 30.01.23

PRINCETON, NEW JERSEY (Scheerpost) - Les empires en phase terminale de déclin sautent d'un fiasco militaire à l'autre. La guerre en Ukraine, une autre tentative ratée de réaffirmer l'hégémonie mondiale des États-Unis, correspond à ce modèle. Le danger est que plus la situation semble grave, plus les États-Unis vont intensifier le conflit, ce qui pourrait provoquer une confrontation ouverte avec la Russie. Si la Russie mène des attaques de représailles contre des bases d'approvisionnement et d'entraînement dans les pays voisins de l'OTAN, ou utilise des armes nucléaires tactiques, l'OTAN répondra presque certainement en attaquant les forces russes. Nous aurons déclenché la troisième guerre mondiale, qui pourrait aboutir à un holocauste nucléaire.





Le soutien militaire étatsunien à l'Ukraine a commencé par les éléments de base - munitions et armes d'assaut. Cependant, l'administration Biden a rapidement franchi plusieurs lignes rouges qu'elle s'était elle-même imposées pour fournir un raz-de-marée de machines de guerre mortelles : Des systèmes antiaériens Stinger, des systèmes antiblindés Javelin, des obusiers tractés M777, des roquettes GRAD de 122 mm, des lance-roquettes multiples M142 ou HIMARS, des missiles TOW (Tube-Launched, Optically-Tracked, Wire-Guided), des batteries de défense antiaérienne Patriot, des systèmes nationaux avancés de missiles surface-air (NASAMS), des véhicules blindés de transport de troupes M113, et maintenant 31 M1 Abrams, dans le cadre d'une nouvelle enveloppe de 400 millions de dollars. Ces chars seront complétés par 14 chars Leopard 2A6 allemands, 14 chars Challenger 2 britanniques, ainsi que par des chars d'autres membres de l'OTAN, dont la Pologne. Viennent ensuite les munitions perforantes à l'uranium appauvri (DU) et les avions de combat F-15 et F-16.

Depuis l'invasion de la Russie le 24 février 2022, le Congrès a approuvé plus de 113 milliards de dollars d'aide à l'Ukraine et aux pays alliés soutenant la guerre en Ukraine. Les trois cinquièmes de cette aide, soit 67 milliards de dollars, ont été alloués aux dépenses militaires. Il y a 28 pays qui transfèrent des armes à l'Ukraine. Tous, à l'exception de l'Australie, du Canada et des États-Unis, se trouvent en Europe.

La mise à niveau rapide du matériel militaire sophistiqué et l'aide fournie à l'Ukraine ne sont pas un bon signe pour l'alliance de l'OTAN. De nombreux mois, voire des années, d'entraînement sont nécessaires pour faire fonctionner et coordonner ces systèmes d'armes. Les batailles de chars - j'ai assisté en tant que reporter à la dernière grande bataille de chars à l'extérieur de Koweït City pendant la première guerre du Golfe - sont des opérations complexes et hautement chorégraphiées. Les blindés doivent travailler en étroite collaboration avec la puissance aérienne, les navires de guerre, l'infanterie et les batteries d'artillerie. Il faudra de très nombreux mois, voire des années, avant que les forces ukrainiennes ne reçoivent une formation adéquate pour faire fonctionner cet équipement et coordonner les diverses composantes d'un champ de bataille moderne. En effet, les États-Unis n'ont jamais réussi à former les armées irakiennes et afghanes à la guerre de manœuvre à armes combinées, malgré deux décennies d'occupation. En février 1991, je faisais partie des unités du Corps des Marines qui ont repoussé les forces irakiennes hors de la ville de Khafji, en Arabie saoudite. Dotés d'un équipement militaire supérieur, les soldats saoudiens qui tenaient Khafji ont opposé une résistance inefficace. En entrant dans la ville, nous avons vu des troupes saoudiennes dans des camions de pompiers réquisitionnés, s'enfuir vers le sud pour échapper aux combats. Tout le matériel militaire sophistiqué que les Saoudiens avaient acheté aux États-Unis s'est avéré inutile car ils ne savaient pas comment l'utiliser.

Les commandants militaires de l'OTAN comprennent que l'injection de ces systèmes d'armes dans la guerre ne modifiera pas ce qui est, au mieux, une impasse, définie en grande partie par des duels d'artillerie sur des centaines de kilomètres de lignes de front. L'achat de ces systèmes d'armes - un char M1 Abrams coûte 10 millions de dollars si l'on inclut la formation et le soutien - augmente les profits des fabricants d'armes. L'utilisation de ces armes en Ukraine permet de les tester dans les conditions du champ de bataille, faisant de la guerre un laboratoire pour les fabricants d'armes tels que Lockheed Martin. Tout cela est utile à l'OTAN et à l'industrie de l'armement. Mais ce n'est pas très utile pour l'Ukraine. L'autre problème avec les systèmes d'armes avancés tels que le M1 Abrams, dont les moteurs à turbine de 1 500 chevaux fonctionnent au kérosène, est qu'ils sont capricieux et nécessitent une maintenance hautement qualifiée et quasi permanente. Ils ne pardonnent pas à ceux qui les utilisent de faire des erreurs ; en effet, les erreurs peuvent être mortelles. Le scénario le plus optimiste pour le déploiement des chars M1-Abrams en Ukraine est de six à huit mois, plus probablement plus longtemps. Si la Russie lance une offensive majeure au printemps, comme prévu, les M1 Abrams ne feront pas partie de l'arsenal ukrainien. Même lorsqu'ils arriveront, ils ne modifieront pas sensiblement l'équilibre des forces, surtout si les Russes parviennent à transformer les chars, pilotés par des équipages inexpérimentés, en carcasses carbonisées. Alors pourquoi cette infusion d'armes de haute technologie ? On peut le résumer en un mot : la panique.

Après avoir déclaré une guerre de facto à la Russie et appelé ouvertement à la destitution de Vladimir Poutine, les souteneurs néoconservateurs de la guerre observent avec effroi l'Ukraine se faire pilonner par une implacable guerre d'usure russe. L'Ukraine a subi près de 18 000 pertes civiles (6 919 morts et 11 075 blessés). Elle a également vu environ 8 % de ses logements détruits ou endommagés et 50 % de son infrastructure énergétique directement touchée par de fréquentes coupures de courant. L'Ukraine a besoin d'une aide extérieure d'au moins 3 milliards de dollars par mois pour maintenir son économie à flot, a récemment déclaré le directeur général du Fonds monétaire international. Près de 14 millions d'Ukrainiens ont été déplacés - 8 millions en Europe et 6 millions à l'intérieur du pays - et jusqu'à 18 millions de personnes, soit 40 % de la population ukrainienne, auront bientôt besoin d'une aide humanitaire. L'économie de l'Ukraine s'est contractée de 35 % en 2022, et 60 % des Ukrainiens sont désormais prêts à vivre avec moins de 5,5 dollars par jour, selon les estimations de la Banque mondiale. Neuf millions d'Ukrainiens sont privés d'électricité et d'eau par des températures inférieures à zéro, selon le président ukrainien. Selon les estimations de l'état-major interarmées étatsunien, 100 000 soldats ukrainiens et 100 000 soldats russes ont été tués dans la guerre depuis novembre dernier. "Mon sentiment est que nous sommes à un moment crucial du conflit où la dynamique pourrait basculer en faveur de la Russie si nous n'agissons pas de manière décisive et rapide", a déclaré l'ancien sénateur étatsunien Rob Portman lors du Forum économique mondial, selon un article de The Atlantic Council. "Un sursaut est nécessaire".

Renversant la logique, les suppôts de la guerre soutiennent que "la plus grande menace nucléaire à laquelle nous sommes confrontés est une victoire russe." L'attitude cavalière à l'égard d'une potentielle confrontation nucléaire avec la Russie de la part des meneurs de claques pour la guerre en Ukraine est très, très effrayante, surtout au vu des fiascos qu'ils ont supervisés pendant vingt ans au Moyen-Orient. Les appels quasi hystériques à soutenir l'Ukraine comme un rempart de la liberté et de la démocratie par les mandarins de Washington sont une réponse à la pourriture et au déclin palpables de l'empire étatsunien L'autorité mondiale des Etats-Unis a été décimée par des crimes de guerre bien connus, la torture, le déclin économique, la désintégration sociale - y compris l'assaut contre le capitole de l'Union européenne.

En désespoir de cause, l'empire injecte des sommes toujours plus importantes dans sa machine de guerre. Le dernier projet de loi sur les dépenses de 1 700 milliards de dollars comprenait 847 milliards de dollars pour l'armée ; le total est porté à 858 milliards de dollars si l'on tient compte des comptes qui ne relèvent pas de la compétence des commissions des services armés, comme le ministère de l'énergie, qui supervise l'entretien des armes nucléaires et l'infrastructure qui les développe. En 2021, lorsque le budget militaire des États-Unis s'élevait à 801 milliards de dollars, il représentait près de 40 % de toutes les dépenses militaires mondiales, soit plus que ce que les neuf pays suivants, dont la Russie et la Chine, dépensaient pour leurs armées réunies. Comme l'a observé Edward Gibbon à propos de la soif fatale de guerre sans fin de l'Empire romain : "[L]e déclin de Rome fut l'effet naturel et inévitable d'une grandeur démesurée. La prospérité a fait mûrir le principe de la décadence ; la cause de la destruction s'est multipliée avec l'étendue des conquêtes ; et, dès que le temps ou le hasard a fait disparaître les supports artificiels, la stupéfiante structure a cédé à la pression de son propre poids. L'histoire de la ruine est simple et évidente ; et au lieu de nous demander pourquoi l'Empire romain a été détruit, nous devrions plutôt nous étonner qu'il ait subsisté si longtemps."

Un état de guerre permanent crée des bureaucraties complexes, soutenues par des politiciens, journalistes, scientifiques, technocrates et universitaires dociles, qui servent obséquieusement la machine de guerre. Ce militarisme a besoin d'ennemis mortels - les derniers en date sont la Russie et la Chine - même lorsque ceux qui sont diabolisés n'ont pas l'intention ou la capacité, comme ce fut le cas avec l'Irak, de nuire aux États-Unis. Au début du mois, les commissions des services armés de la Chambre et du Sénat, par exemple, ont nommé huit commissaires chargés d'examiner la stratégie de défense nationale (NDS) de Biden afin d'"examiner les hypothèses, les objectifs, les investissements en matière de défense, le dispositif et la structure des forces, les concepts opérationnels et les risques militaires de la NDS". La commission, comme l'écrit Eli Clifton au Quincy Institute for Responsible Statecraft, est "largement composée de personnes ayant des liens financiers avec l'industrie de l'armement et les entrepreneurs du gouvernement étatsunien, ce qui soulève des questions quant à savoir si la commission portera un regard critique sur les entrepreneurs qui reçoivent 400 milliards de dollars du budget de la défense de 858 milliards de dollars pour l'exercice 2023." La présidente de la commission, note Clifton, est l'ancienne représentante Jane Harman (D-CA), qui "siège au conseil d'administration d'Iridium Communications, une entreprise de communications par satellite qui a obtenu un contrat de sept ans de 738,5 millions de dollars avec le ministère de la Défense en 2019."

Les rapports sur l'ingérence russe dans les élections et les bots russes manipulant l'opinion publique - que le récent reportage de Matt Taibbi sur les "Twitter Files" expose comme une pièce élaborée de sonbre propagande - ont été amplifiés sans critique par la presse. Elle a séduit les démocrates et leurs partisans libéraux en les amenant à considérer la Russie comme un ennemi mortel. Le soutien quasi universel à une guerre prolongée avec l'Ukraine n'aurait pas été possible sans cette escroquerie. Les deux partis au pouvoir aux Etats-Unis dépendent des fonds de campagne de l'industrie de la guerre et subissent les pressions des fabricants d'armes de leur État ou de leur district, qui emploient leurs électeurs, pour faire adopter des budgets militaires gargantuesques. Les politiciens sont parfaitement conscients que remettre en question l'économie de guerre permanente revient à être attaqué comme antipatriotique et constitue généralement un acte de suicide politique. "L'âme asservie à la guerre crie sa délivrance", écrit Simone Weil dans son essai "L'Iliade ou le poème de la force", "mais la délivrance elle-même lui apparaît sous un aspect extrême et tragique, l'aspect de la destruction." Les historiens qualifient de "micro-militarisme" la tentative chimérique des empires en déclin de reconquérir une hégémonie perdue par l'aventurisme militaire." Pendant la guerre du Péloponnèse (431-404 avant J.-C.), les Athéniens ont envahi la Sicile, perdant 200 navires et des milliers de soldats. Cette défaite a déclenché une série de révoltes réussies dans tout l'empire athénien. L'Empire romain, qui à son apogée a duré deux siècles, est devenu captif de son armée à un seul homme qui, à l'instar de l'industrie de guerre étatsunienne, était un État dans l'État. Les légions autrefois puissantes de Rome, au stade tardif de l'empire, ont subi défaite après défaite tout en extrayant toujours plus de ressources d'un État en ruine et appauvri. Finalement, la garde prétorienne d'élite a vendu l'empereur aux enchères au plus offrant. L'Empire britannique, déjà décimé par la folie militaire suicidaire de la Première Guerre mondiale, a poussé son dernier soupir en 1956 lorsqu'il a attaqué l'Égypte dans le cadre d'un conflit concernant la nationalisation du canal de Suez. La Grande-Bretagne se retire dans l'humiliation et devient un appendice des États-Unis. Une guerre de dix ans en Afghanistan a scellé le destin d'une Union soviétique décrépite. "Alors que les empires naissants sont souvent judicieux, voire rationnels, dans l'utilisation de la force armée pour la conquête et le contrôle de dominions d'outre-mer, les empires en déclin sont enclins à des démonstrations de puissance irréfléchies, rêvant d'audacieux coups de maître militaires qui leur permettraient d'une manière ou d'une autre de recouvrer leur indépendance.

* Chris Hedges est un journaliste lauréat du prix Pulitzer qui a été correspondant à l'étranger pendant quinze ans pour le New York Times, où il a occupé les postes de chef du bureau du Moyen-Orient et du bureau des Balkans. Il a auparavant travaillé à l'étranger pour le Dallas Morning News, le Christian Science Monitor et NPR. Il est l'hôte de l'émission The Chris Hedges Report.

Traduction SLT