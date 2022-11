Nouvelles de la résistance sur SLT

Il s'agit sans doute d'une pure coïncidence, mais nous avons constaté que depuis la publication de la vidéo de la suisso-camerounaise, Nathalie Yamb, sur son action contre la Françafrique et la politique africaine de la France, nous avons à nouveau des difficultés à envoyer en instantanée nos articles sur notre blog. En effet, nos articles subissent un délai de blocage entre leur envoi et leur publication sur le site variant de 30 secondes à près de 3 minutes. Nous avons connu des problèmes similaires avec des délais allant parfois jusqu'à 40 minutes de juin à septembre 2020.Nous avions d'ailleurs publié un hit-parade des articles qui avaient présenté les délais de blocage les plus longs avant publication. Le record avait été été détenu par la publication sur notre blog, le 2.09.20, d'un court extrait d'une dépêche de l'AFP intitulé "Un civil tué par des soldats français dans un incident impliquant un bus (AFP)". A l'époque nous nous demandions si nous n'étions pas tombés sous les fourches caudines d'un algorithme ou s'il s'agissait d'un problème technique. Toutefois, ce délai de blocage variant en fonction du type d'article nous interpellait, néanmoins nos articles n'ont jamais été caviardés après ces blocages transitoires.





Voici les 6 articles les plus récents qui ont eu le délai de blocage le plus long entre leur envoi et leur publication sur notre site :