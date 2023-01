[Vidéo] Sous couvert de guerre, Zelensky dirige une vaste campagne de privatisation de l'Ukraine (MintPress News)

Sous couvert de guerre, Zelensky dirige une vaste campagne de privatisation de l'Ukraine. Article originel : Under Cover of War, Zelensky is Leading Ukraine’s Massive Privatization Drive MintPress News

Bien que les médias nous inondent d'histoires d'agression russe, beaucoup moins de gens savent que le gouvernement ukrainien lui-même utilise le brouillard de la guerre pour s'en prendre à certains secteurs de sa propre population, régler ses comptes et tenter de révolutionner la société. Ces tentatives ont été menées par le président Volodymyr Zelensky lui-même, qui, ces derniers mois, a interdit plus de dix partis politiques (y compris le principal bloc d'opposition), rendu les syndicats illégaux, proscrit la langue, la musique et la culture russes, et proclamé son pays ouvert aux investisseurs occidentaux. Dans la dernière édition du MintCast, l'animateur Mnar Adley est rejoint par le journaliste Max Blumenthal , rédacteur en chef de The Grayzone , pour discuter de Zelensky, de la guerre et des conséquences pour l'Europe.

Si Zelensky a été présenté comme une figure héroïque à l'Ouest, il a également réprimé toutes les formes de dissidence en Ukraine, allant même jusqu'à s'en prendre aux groupes religieux qu'il estime ne pas être suffisamment loyaux envers son administration.

"Au moment où nous parlons, ils rassemblent des prêtres à Kherson, ainsi que des membres de la secte juive ultra-orthodoxe, Chabad, qui sont restés à Kherson pour s'occuper de leur peuple, lorsque la ville était en territoire russe, avant la retraite russe", a déclaré Blumenthal à Adley.

Alors que des Ukrainiens par millions sont susceptibles d'être enrôlés dans l'armée, d'autres attendent dans la crainte d'être pris pour cible par l'administration. Des listes de personnes à abattre circulent en ligne, tandis que les nouvelles des derniers politiciens à être arrêtés se répandent sur les médias sociaux.

Blumenthal a dénoncé ce qu'il a décrit comme "un régime de style Pinochet, fait de disparitions, d'assassinats, de tortures, d'arrestations de toute l'opposition de Zelensky, y compris son opposant le plus populaire et le plus en vue, le leader du Parti des patriotes ukrainiens, Viktor Medvedchuk."



Le général Pinochet du Chili, bien sûr, a utilisé une violence écrasante comme tactique pour faire passer en force des mesures économiques destinées à enrichir ses bailleurs de fonds occidentaux - des mesures que la population n'aurait pas acceptées autrement.

Zelensky, lui aussi, semble-t-il, tente d'imposer des vagues de privatisation pour révolutionner l'économie ukrainienne. Alors qu'il s'envole pour la Bourse de New York et proclame que l'Ukraine offre la meilleure opportunité d'investissement depuis la Seconde Guerre mondiale, les syndicats ont été effectivement interdits dans tout le pays, et les communistes et les militants des droits du travail ont été emprisonnés.

Décrivant cette situation comme un "viol financier des avoirs publics ukrainiens", Blumenthal a comparé ces événements à la frénésie de dépeçage des actifs qui a détruit l'économie russe dans les années 1990.

C'est ce type de reportage et de commentaire qui a probablement déclenché la désinvitation de Max Blumenthal d'une conférence au Portugal (sur ordre, semble-t-il, de la première dame ukrainienne, Olena Zelenska).





Max Blumenthal est un journaliste primé et l'auteur de plusieurs livres, dont Republican Gomorrah, Goliath, The Fifty One Day War, et The Management of Savagery. Il a produit des articles pour un grand nombre de publications, de nombreux reportages vidéo et plusieurs documentaires, dont Killing Gaza. En 2015, Blumenthal a fondé le média d'investigation The Grayzone. Il s'attache à mettre en lumière la politique étrangère belliqueuse de l'Amérique et la façon dont l'état de guerre perpétuel se répercute sur la politique intérieure.



Mnar Adley est fondatrice, PDG et rédactrice en chef de MintPress News. Elle intervient régulièrement sur le journalisme responsable, le sexisme, le néoconservatisme dans les médias et les jeunes pousses du journalisme. Elle a commencé sa carrière en tant que journaliste multimédia indépendante couvrant la politique du Midwest et la politique nationale tout en se concentrant sur les questions de libertés civiles et de justice sociale ; elle publiait ses reportages et ses interviews exclusives sur son blog MintPress, qu'elle a ensuite transformé en la source d'information mondiale qu'elle est aujourd'hui. En 2009, Adley est également devenue la première femme américaine à porter le hijab pour présenter/présenter l'actualité dans les médias américains. Contactez Mnar à l'adresse mnar@mintpressnews.com. Suivez Mnar sur Twitter à l'adresse @mnarmuh.