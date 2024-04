La Russie attend la capitulation inconditionnelle du régime de Kiev

Article originel : Russia Expects 'Unconditional Capitulation' Of Kiev Regime

Moon of Alabama, 13.04.24

Lors de la réunion d’hier du Conseil de sécurité de l’ONU, Vasily Nebenzya, représentant permanent de la Russie auprès des Nations Unies, a déclaré:

"C’est ainsi que cela restera dans l’histoire - comme un régime inhumain et haineux de terroristes et de nazis qui ont trahi les intérêts de leur peuple et l’ont sacrifié pour l’argent occidental et pour Zelenski et son cercle le plus proche.

Dans ces conditions, les tentatives du chef du régime de Kiev de promouvoir sa formule et de convoquer des sommets en faveur du régime de Kiev ne font que semer la confusion.

Très bientôt, le seul sujet de toute réunion internationale sur l’Ukraine sera la capitulation inconditionnelle du régime de Kiev.

Je vous conseille à tous de vous y préparer à l’avance.