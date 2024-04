Un mandat d’arrêt de la CIJ pourrait être porté contre le Premier ministre israélien selon une réunion secrète de hauts responsables (Vidéo)

Le Conseil israélien envisage qu'un mandat d’arrêt international pourrait être émis contre Netanyahou : Rapport Article originel : Israeli council considers issuing international arrest warrant for Netanyahu: Report https://informationclearinghouse.blog/2024/04/25/israeli-council-considers-issuing-international-arrest-warrant-for-netanyahu-report/12/ Par Zain Khalil ICH, 26.04.24

Israël est à la limite alors que des informations font état d’un éventuel mandat d’arrêt de la Cour internationale de justice (CIJ) contre le Premier ministre Netanyahu et d’autres hauts responsables. Au milieu de préoccupations accrues, le Conseil de sécurité d’Israël a convoqué une réunion secrète pour faire face à la menace imminente.

Big Blow To Netanyahu: ICJ Arrest Warrant Against Israel PM | Top Officials 'Secret' Meeting/ Nétanyahou : un mandat d’arrêt de la CIJ contre le Premier ministre israélien | Réunion secrète des hauts responsables

Le Conseil de sécurité nationale israélien a tenu des discussions secrètes sur la possibilité d'émission de mandats d’arrêt internationaux contre le Premier ministre Benjamin Netanyahu, le ministre de la Défense Yoav Gallant et le chef d’état-major de l’armée Herzi Halevi, a rapporté mercredi un média local.

La chaîne israélienne 13 a rapporté que les discussions ont eu lieu « en prévision de la possibilité que des mandats d’arrêt internationaux soient émis dans les prochains jours contre de hauts responsables en Israël ».

« Selon les informations et les indications dont disposent les hauts responsables en Israël, il est possible que la Cour pénale internationale de La Haye émette des mandats d’arrêt contre Netanyahou, Gallant et Halevi », a ajouté la chaîne.

Il a déclaré que dans le cadre des discussions, plusieurs mesures immédiates ont été approuvées pour Israël en réponse à cette décision potentielle, y compris « le lancement d’une campagne politique » au niveau international contre elle.

La chaîne a révélé que Netanyahu tiendrait des pourparlers plus tard mercredi avec ses homologues des Pays-Bas, de la République tchèque et de l’Autriche dans le cadre des efforts visant à entraver l’étape potentielle.

Pendant ce temps, le ministre israélien des Affaires stratégiques Ron Dermer et l’ambassadeur d’Israël aux États-Unis, Michael Herzog, contacteraient le Congrès étatsunien et l’administration du président Joe Biden.