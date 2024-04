Le soutien militaire britannique au génocide d’Israël a été pré-planifié (Declassified UK)

Le soutien militaire britannique au génocide d’Israël a été pré-planifié Article originel : UK military support for Israel’s genocide was pre-planned https://www.declassifieduk.org/uk-military-support-for-israels-genocide-was-pre-planned/ Par Mark Curtis Declassified UK, 26.04.24

« Les relations bilatérales n’ont jamais été aussi solides », a lancé une « feuille de route » historique signée par la Grande-Bretagne et Israël en mars dernier.

L’accord engageait les deux États à « s’attaquer aux menaces communes » dans le cadre d’un « partenariat stratégique étroit, avec une coopération étendue en matière de défense et de sécurité ».

Londres et Tel-Aviv se sont également engagés « à prendre des mesures décisives et concertées contre les terroristes et les entités terroristes désignés mondialement », un clin d’œil au Hamas et au Hezbollah.

Cela faisait partie d’une « relation de défense solide et évolutive » qui « consacre l’instruction et les exercices interarmées continus qui continueront de profiter aux deux pays en renforçant leurs liens militaires ».

En seulement sept mois, la Feuille de route a été résolument mise en pratique. Declassified a documenté une gamme de soutien militaire britannique à Israël pendant son invasion de Gaza.

Depuis le début de l’attaque, la Royal Air Force a effectué des dizaines de missions d’espionnage au-dessus de Gaza et au moins six militaires israéliens ont reçu une formation au Royaume-Uni.

Neuf avions militaires israéliens ont visité le Royaume-Uni, le gouvernement britannique refusant de dire ce qu'il y avait à bord. Declassified a également constaté que l’armée étatsunienne a fourni des armes à Israël en utilisant la base britannique à Chypre.

Rien de tout cela n’a troublé les médias nationaux britanniques. Mais tout cela est conforme aux engagements contenus dans la feuille de route.