Comment Elon Musk contribue à l'opération de changement de régime de l'empire étatsunien en Iran (MintPress News)

Comment Elon Musk contribue à l'opération de changement de régime de l'empire étatsunien en Iran Article originel : How Elon Musk Is Aiding the US Empire’s Regime Change Operation in Iran Par Alan Mc Leod MintPress News, 7.02.23

Il est clair depuis quelques mois que Musk est impliqué dans les tentatives de Washington d'affaiblir ou de renverser l'administration à Téhéran. En septembre - au plus fort des manifestations qui ont suivi la mort suspecte d'une Iranienne de 22 ans, Mahsa Amini - le secrétaire d'État Anthony Blinken a annoncé que les États-Unis "prenaient des mesures" "pour faire progresser la liberté d'Internet et la libre circulation de l'information pour le peuple iranien" et "pour contrer la censure du gouvernement iranien", ce à quoi Musk a répondu : "Activation de Starlink..."

Bien que cela puisse être compris comme une étape positive, malheureusement, ce que Washington entend par liberté d'Internet et libre circulation de l'information (comme nous l'avons déjà couvert à MintPress News) n'est rien d'autre que la liberté du gouvernement étatsunien d'inonder les pays étrangers de messages pro-étatsuniens incessants.

Starlink est un service Internet permettant à ceux qui possèdent un terminal de se connecter directement à l'un des plus de 3 000 petits satellites en orbite terrestre basse. Beaucoup de ces satellites ont été lancés par la société SpaceX de Musk. Les terminaux sont, en fait, de petites antennes paraboliques portables qui peuvent être utilisées par les personnes se trouvant à proximité pour contourner les restrictions imposées par les gouvernements nationaux en matière de communications et se connecter à tout moment et en tout lieu.

Le processus d'introduction clandestine des Starlinks en Iran a été loin d'être facile - ou bon marché. L'achat et le transport de chaque terminal ont coûté plus de 1 000 dollars, les coursiers ayant facturé des primes élevées pour cette cargaison risquée. Néanmoins, certaines sources ont suggéré que pas moins de 800 d'entre eux ont réussi à passer la frontière sans encombre.



Maintenir le combat en Ukraine

L'opération de M. Musk en Iran ressemble étrangement à ses actions du début de l'année en Ukraine, une autre priorité actuelle des États-Unis. Au lendemain de l'invasion russe de février, Musk s'est attiré les faveurs du monde entier en déclarant qu'il faisait "don" de milliers de terminaux Starlink à l'Ukraine afin de maintenir le pays en ligne. Cependant, ces terminaux ont été donnés de manière démesurée à l'armée ukrainienne et sont rapidement devenus l'épine dorsale de ses efforts pour bloquer les avancées russes. L'armée ukrainienne utilise les services de Starlink pour tout, de l'imagerie thermique aux appels Zoom, en passant par l'acquisition de cibles et les tirs d'artillerie.

Avec plus de 20 000 terminaux en service, Starlink est, selon les médias occidentaux, une "ligne de vie" et un "outil essentiel" sans lequel la résistance ukrainienne aurait été brisée. Le gouvernement est d'accord : "SpaceX et Musk réagissent rapidement aux problèmes et nous aident", a récemment déclaré le vice-premier ministre Mykhailo Fedorov, ajoutant qu'il n'y a "aucune autre solution" pour ses forces que les produits de Musk.

Cependant, il est rapidement apparu que le don de Musk n'était peut-être pas aussi généreux qu'on le pensait. L'USAID - une agence gouvernementale étatsunienne qui a souvent fait office d'organisation de changement de régime - avait discrètement payé SpaceX au prix fort pour envoyer en Ukraine ce qui représentait la quasi-totalité de son stock de Starlinks.

En décembre, M. Fedorov a déclaré que plus de 10 000 terminaux supplémentaires seraient bientôt acheminés vers son pays. On ne sait pas qui va les payer, mais on sait que, deux mois plus tôt, SpaceX et le gouvernement étatsunien étaient en négociation sur le financement d'appareils supplémentaires à envoyer en Ukraine.



Musk et le complexe militaro-industriel

Si le rôle du milliardaire controversé dans les opérations étatsuniennes de changement de régime et les guerres par procuration peut en surprendre certains, la réalité est que, presque dès le début de sa carrière, Elon Musk a bénéficié de liens extrêmement étroits avec l'État de sécurité nationale des États-Unis.

La Central Intelligence Agency a joué un rôle essentiel dans la naissance et la croissance de SpaceX. Michael Griffin, l'ancien président et directeur des opérations de la branche capital-risque de la CIA, In-Q-Tel, revêt une importance particulière dans l'histoire de l'entreprise. In-Q-Tel a été créée pour identifier les personnes et les entreprises susceptibles de travailler avec ou pour la CIA, dans le but de maintenir l'avantage technologique de l'État américain en matière de sécurité nationale vis-à-vis de ses adversaires.

Griffin a très tôt cru en Musk, le qualifiant de futur "Henry Ford" de l'industrie des fusées. Le désir de Griffin d'avoir le Sud-Africain à bord était si fort qu'au début de 2002 (avant même la création de SpaceX), il l'a accompagné lors d'un voyage à Moscou pour acheter des missiles balistiques intercontinentaux aux autorités russes - un fait qui, dans la réalité géopolitique d'aujourd'hui, dépasse l'entendement.

Les tentatives de Musk d'acheter des fusées russes ont échoué, et pendant de nombreuses années, il semblait probable que SpaceX serait un flop géant. En 2006, la société se trouvait dans des eaux financières difficiles et était encore loin de réussir un lancement. Mais Griffin - qui était alors à la tête de la NASA - a pris un énorme "pari", selon ses propres termes, en attribuant à SpaceX un contrat de 396 millions de dollars...

Néanmoins, même cette énorme injection de liquidités n'a pas suffi à stopper l'hémorragie financière de l'entreprise. En 2008, Musk pensait qu'il était probable que SpaceX et son entreprise de véhicules électriques, Tesla, feraient toutes deux faillite. Heureusement, SpaceX a été sauvé une nouvelle fois par un chèque inattendu de 1,6 milliard de dollars de la NASA.



