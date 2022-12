Une cargaison d’uranium vers le Yémen saisie par Al Qaeda (Mondafrique)

« Des sources au Moyen-Orient » ont informé le journal israélien Maariv qu’une « petite partie d’une cargaison d’uranium enrichi » acheminée en direction des rebelles Houthis au Yémen par Téhéran a été interceptée par le mouvement terroriste Al Qaeda.

Maariv ne donne aucune information sur le niveau d’enrichissement de l’uranium, ni sur la quantité d’uranium tombée entre les mains d’Al-Qaïda et encore moins sur la manière dont le groupe terroriste a mis la main sur la ressource nucléaire. L’article ne répond pas non plus à la question de savoir pourquoi l’Iran dissémine cet uranium enrichi ? Ni à quelles fins les Houthis destinent l’uranium qui leur a été envoyé...

