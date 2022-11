OTAN. La pénurie d'armes pourrait mettre à mal les alliés de l'Ukraine (AP)

La pénurie d'armes pourrait mettre à mal les alliés de l'Ukraine Article originel : Weapons shortages could mean hard calls for Ukraine's allies AP, 22.11.22

WASHINGTON (AP) - La pénurie d'armes en Europe pourrait obliger les alliés de l'Ukraine à faire des choix difficiles, car ils doivent trouver un équilibre entre leur soutien à l'Ukraine et le risque que la Russie les prenne pour cible.

Depuis des mois, les États-Unis et d'autres membres de l'OTAN ont envoyé des milliards de dollars d'armes et d'équipements en Ukraine pour l'aider à lutter contre la Russie. Mais pour de nombreux petits pays de l'OTAN, et même pour certains des plus grands, la guerre a mis à rude épreuve des stocks d'armes déjà épuisés. Certains alliés ont envoyé toutes leurs réserves d'armes de l'ère soviétique et attendent maintenant les remplacements américains.

Il peut être difficile pour certains pays européens de se réapprovisionner rapidement car ils ne disposent plus d'un secteur de la défense solide pour construire rapidement des remplacements, beaucoup d'entre eux s'appuyant sur une industrie de la défense américaine dominante qui a évincé certains concurrents étrangers.

Ils sont maintenant confrontés à un dilemme : continuent-ils à envoyer leurs stocks d'armes en Ukraine et augmentent-ils potentiellement leur propre vulnérabilité aux attaques russes ou retiennent-ils ce qui reste pour protéger leur pays, au risque de rendre plus probable une victoire russe en Ukraine ?

C'est un calcul difficile.

Après huit mois de combats intenses, les alliés s'attendent à ce que la guerre se poursuive pendant des mois, voire des années, les deux camps épuisant rapidement leurs stocks d'armes. La victoire pourrait se jouer sur la capacité à tenir plus longtemps.

Le problème des stocks se pose "tout le temps", surtout dans les petits pays de l'OTAN, a déclaré le ministre de la Défense Hanno Pevkur, de l'Estonie, un pays balte qui partage une frontière de 295 kilomètres avec la Russie.

Cette situation pèse sur eux alors même que le ministre de la Défense, Lloyd Austin, a exhorté les membres de l'alliance occidentale, lors d'une récente réunion de l'OTAN à Bruxelles, à "creuser profondément et à fournir des capacités supplémentaires" à l'Ukraine.

Les responsables européens, dans des commentaires publics et des entretiens avec l'Associated Press, ont déclaré qu'il ne fallait pas laisser la Russie gagner en Ukraine et que leur soutien se poursuivrait. Mais ils ont souligné que la défense intérieure leur pèse à tous.

"Nous estimons que la Russie rétablira ses capacités plus tôt que tard", car le président russe Vladimir Poutine peut ordonner aux fabricants d'armes de produire 24 heures sur 24, a déclaré M. Pevkur.



La Russie a dirigé certaines troupes vers les usines plutôt que sur la ligne de front, a-t-il ajouté. Le ministre a déclaré que la Russie a l'habitude de reconstituer son armée afin de pouvoir lancer des invasions contre ses voisins européens tous les deux ans, citant les mouvements contre la Géorgie en 2008, la péninsule ukrainienne de la mer Noire de Crimée en 2014 et maintenant toute l'Ukraine cette année.

"La question est donc de savoir quel risque vous êtes prêt à prendre ?". Pevkur a déclaré lors d'un événement du German Marshall Fund la semaine dernière.

D'autres petits pays, comme la Lituanie, un autre État balte, sont confrontés aux mêmes défis. Mais c'est aussi le cas de certains grands membres de l'OTAN, dont l'Allemagne.

"L'Ukraine a entraîné une pénurie générale d'approvisionnement parce que de nombreux États ont oublié que la guerre conventionnelle consiste à brûler les réserves de munitions. Tout simplement la brûler ", a déclaré Dovilė Šakalienė, membre du Parlement lituanien, lors d'un entretien téléphonique. "Dans certaines situations, même le mot 'excès' n'est pas applicable. Dans certaines situations, nous nous sommes laissés avec un strict minimum."...

