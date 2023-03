Les preuves sont là. Le confinement tue les gens - et plus on confine, plus on tue (The Telegraph)

Les preuves sont là. Le confinement tue les gens - et plus on confine, plus on tue. Article originel : The evidence is in. Lockdowns kill people – and the more you lock down, the more you kill Par Daniel Hannan The Telegraph, 18.03.23

Mais un pays a résisté. La Suède, qui ne disposait pas de son propre plan de lutte contre la pandémie, avait adopté celui de la Grande-Bretagne et, contrairement à cette dernière, elle n'a pas craqué sous les critiques. La Suède est notre contrefactuel, un laboratoire de contrôle de la qualité qui montre ce qui se serait passé ici si nous avions tenu bon. Et les preuves qu'elle présente sont accablantes. Une étude a révélé que, de 2020 à 2022, la Suède avait le taux de surmortalité le plus bas d'Europe.

C'est tout à fait exact. Et la pression - discours crétins de Piers Morgan, fausses rumeurs d'envahissement des hôpitaux, pancartes "Go Home Covidiots" - s'est accentuée jusqu'à ce que, deux semaines plus tard, un premier ministre qui détestait l'assistance par tous les moyens se sente obligé de condamner la population à l'assignation à résidence.

Ils n'avaient pas tort. La covid était une nouvelle maladie, et les pays avaient des approches très différentes pour la mesurer. La question de savoir si les personnes étaient mortes "de la Covid" ou "avec la Covid" a fait l'objet d'une controverse. Certains pays n'avaient même pas la capacité de procéder à ces tests.

Mais il y a une chose que personne ne peut falsifier, c'est le nombre total de décès. Nous savons combien de personnes meurent chaque année dans chaque pays et nous pouvons prédire, sur la base de la taille et de l'âge de la population, quel devrait être le chiffre pour une année donnée. Le chiffre de la surmortalité est le pourcentage supérieur à ce chiffre de référence prévu. Il peut être calculé avec la même méthodologie dans le monde entier. Il s'agit, en bref, de la seule statistique à laquelle il est impossible d'échapper.

À l'aune de cette mesure, la Grande-Bretagne n'a pas démérité. Notre taux global de surmortalité était inférieur à celui de la Scandinavie, conforme à celui de l'Allemagne et des Pays-Bas, et supérieur à celui de la plupart des pays d'Europe du Sud et de l'Est. Mais la véritable exception a été la Suède, qui a enregistré le taux de surmortalité le plus bas d'Europe, et l'un des plus bas du monde, tout au long des années 2020 et 2021.

Pendant la pandémie, j'ai supposé que la Suède s'en sortirait avec un taux de mortalité légèrement plus élevé, mais une économie beaucoup plus forte. La pauvreté étant corrélée à une plus faible longévité, je m'attendais à ce qu'au fil du temps, la Suède connaisse moins de décès dus à d'autres causes, ce qui lui permettrait d'être en meilleure santé et plus riche. Mais j'ai sous-estimé l'impact mortel des fermetures elles-mêmes. La Suède ne s'est pas contentée de faire mieux au fil du temps ; elle a en fait tué moins de personnes pendant la pandémie.

Comment les dirigeants britanniques ont-ils réagi à l'évidence qu'ils auraient dû s'en tenir au plan A ? Ils l'ont pris comme un affront personnel. Dans ses messages, M. Hancock a parlé de "l'argument de la Suède" et a demandé aux fonctionnaires de "fournir trois ou quatre points expliquant pourquoi la Suède a tort".



Mais la Suède n'a pas tort, et aucune déviation désespérée sur le fait que la Norvège a également un faible taux de mortalité ne peut le dissimuler. L'horrible vérité, c'est que les lockdowns ont tué des gens. La Suède a enregistré de nombreux cas de coronavirus, mais relativement peu de surmortalité. L'Australie avait peu de cas de coronavirus, mais une fermeture stricte. Elle a fini par enregistrer une surmortalité plus importante que la Suède.

Les gens sont-ils prêts à le croire ? Sommes-nous prêts à admettre que les désastres que nous connaissons encore - maladies non diagnostiquées, absentéisme, endettement, perte d'éducation, hausse des prix, problèmes de santé mentale - ont été auto-infligés ?

Il semble que non. Nous aborderons la prochaine crise avec les mêmes incitations biaisées. Et tout cela parce que, comme tant de Hancock, nous ne voulons pas "laisser entendre que nous nous sommes trompés"...

Lire l'article en entier