La spectaculaire volte-face du ministre allemand de la santé sur les vaccins à ARNm contre la COVID-19 : Le vaccin contre la COVID-19 pose problème (Vidéo)

La spectaculaire volte-face du ministre allemand de la santé sur le vaccin à ARNm contre la COVID-19 -Lauterbach : Le vaccin contre la COVID-19 pose problème

Le récit de masse des lésions provoquées par le vaccin contre la COVID-19 dans les pays développés pourrait subir une pression supplémentaire suite aux récents commentaires du ministre allemand de la santé, Karl Lauterbach. Alors que M. Lauterbach était un défenseur de la stratégie de vaccination de masse contre la COVID-19 en Allemagne, tout comme une grande partie de la classe dirigeante centriste et libérale, des éléments de droite (AfD) et de gauche tels que Sahra Wagenknecht se sont opposés aux politiques de M. Lauterbach en raison des inquiétudes concernant les effets secondaires de masse associés aux nouveaux vaccins à ARNm contre la COVID-19. Redoublant d'efforts pour répondre à ces critiques, M. Lauterbach a non seulement tweeté, mais a également déclaré lors de talk-shows que les vaccins COVID-19 n'étaient associés à aucun effet secondaire ! Mais comment a-t-il pu faire une telle déclaration alors que le ministère allemand de la santé a fait état d'effets indésirables graves dans un cas sur 5 000 vaccins ? Aujourd'hui, il a changé de discours, un brusque "demi-tour" qui doit rendre les autres ministres de la santé nerveux... Lire la suite

Le ministre allemand de la santé change de discours sur les lésions dues aux vaccins

En dehors de l'Allemagne, peu de gens ont entendu parler de Karl Lauterbach, ministre allemand de la santé. Pourtant, il est l'un des principaux acteurs de la riposte occidentale à la pandémie. Autrefois considéré comme un héros, il est aujourd'hui plongé dans le plus grand scandale de blessures causées par des vaccins depuis la pandémie. M. Lauterbach occupe ce poste depuis décembre 2021, sous la coalition de feux tricolores dirigée par Olaf Scholz. Souvent décrit comme le "Fauci allemand", Lauterbach - professeur d'économie de la santé et d'épidémiologie et membre de longue date du SPD - s'est fait connaître au niveau national dès le début de la pandémie en tant que partisan de la ligne dure de la Covid. En tant que conseiller d'Angela Merkel et commentateur de premier plan à la télévision et sur Twitter, puis en tant que ministre de la santé, M. Lauterbach a adopté une position agressivement favorable au confinement et à la vaccination, affirmant que son objectif était de vacciner tous les Allemands - en imposant des mandats, si nécessaire - afin d'obtenir ce que l'on appelle une "immunité collective".



Comme la plupart des pays, l'Allemagne n'a pas rendu la vaccination légalement obligatoire pour l'ensemble de la population, mais l'a rendue de facto obligatoire en faisant du statut Covid une condition préalable à toute vie normale et en rendant la vie impossible aux personnes non vaccinées, notamment par le biais de fermetures ciblées. Une minorité de politiciens, petite mais bruyante, dont l'extrême gauche Sahra Wagenknecht et l'extrême droite AfD, s'est opposée aux politiques de vaccination de masse de Lauterbach, mettant en garde contre les effets secondaires de ces nouveaux vaccins à base d'ARNm. M. Lauterbach a répondu en affirmant - non seulement dans un tweet désormais célèbre, mais aussi dans plusieurs talk-shows - que les vaccins contre la Covid étaient "sans effets secondaires". Il s'agit d'une affirmation étonnante, étant donné que les chiffres du ministère allemand de la santé ont montré (également répétés par Lauterbach lui-même) que les effets indésirables graves signalés se produisaient dans un cas sur 5 000 vaccinations. Ce chiffre est passé à 2 sur 1 000 pour tous les effets indésirables présumés.



Ces mots reviennent aujourd'hui hanter Lauterbach. Au cours des deux dernières années, plus de 300 000 cas d'effets secondaires de vaccins se sont accumulés dans le système du ministère, et de plus en plus de personnes déposent des demandes d'indemnisation contre l'État - qui, sur la base des contrats signés par l'UE avec les fabricants de vaccins, est responsable de tout dommage lié aux vaccins. Entre-temps, le sujet des lésions dues aux vaccins a commencé à être ouvertement abordé dans les grands médias allemands.

Tout cela a contraint M. Lauterbach à faire une volte-face spectaculaire. Dans une récente interview télévisée, il a admis que les lésions dues aux vaccins constituaient un problème sérieux et que son ministère prévoyait de lancer un programme visant à étudier les conséquences négatives de la vaccination Covid et à améliorer les soins dès que possible. En outre, M. Lauterbach a déclaré qu'il espérait que les sociétés pharmaceutiques contribueraient volontairement à indemniser les personnes lésées par les vaccins. "C'est parce que les profits ont été exorbitants", a-t-il déclaré. Il y a tout juste un an, il avait déclaré : "Les entreprises pharmaceutiques ne s'enrichiront pas : "Les laboratoires pharmaceutiques ne s'enrichiront pas avec les vaccins".

Vaccinés contre la maladie de la Covid - après quoi, dans de rares cas, des personnes font état de problèmes durables et massifs. Les personnes concernées souffrent de douleurs, d'angoisses et même d'incapacité professionnelle. Le chemin est souvent long jusqu'à la prise en charge des coûts. Plus d'informations à ce sujet et d'autres nouvelles du jour dans heute journal.

Les propos de M. Lauterbach ont été salués par les partis d'opposition, la CDU réclamant désormais une enquête sur la réaction du gouvernement à l'affaire de la Covid, mais ils ont suscité des réactions mitigées de la part de ses propres alliés au sein de la coalition. "De telles déclarations ne contribuent pas à renforcer l'Allemagne en tant que site de recherche et de médecine", a déclaré l'expert en produits pharmaceutiques du parti de coalition FDP, en référence à la récente décision de BioNTech d'augmenter ses investissements dans le pays. Cela explique également le silence de M. Scholz. Il est difficile d'imaginer une chute plus ruineuse pour Lauterbach : en un peu plus d'un an, il est passé du statut de héros national à celui de symbole des échecs de la pandémie. Sur cette question, nous ne faisons peut-être que commencer à gratter la surface.