Un homme est décédé 3 jours après avoir reçu le vaccin contre la COVID-19 - le gouvernement indemnise sa femme et ses 4 enfants (TrialSite News)

Un homme est décédé 3 jours après avoir reçu le vaccin contre la COVID-19 - le gouvernement indemnise sa femme et ses 4 enfants Article originel : Man Died 3 Days After COVID-19 Vaccine—Gov. Compensates Wife & 4 Children TrialSite News, 21.03.23

Une autre personne est décédée au Japon après avoir reçu un vaccin Ccontre la OVID-19. Un an après que l'épouse de cet homme ait demandé une indemnisation après son décès, le ministère de la santé, du travail et des affaires sociales a accordé une somme forfaitaire à cette épouse survivante. Shotaro Suda, 36 ans, qui tenait un magasin de spiritueux à Taiwa, dans la préfecture de Miyagi, est décédé le 20 octobre 2021, trois jours seulement après avoir reçu sa deuxième injection du vaccin contre la COVID-19. L'homme n'avait pas de problèmes de santé préexistants et avait subi un contrôle annuel sans qu'aucun problème n'ait été signalé. Son épouse, Mutsuko, âgée de 35 ans, a déposé une demande d'indemnisation liée au vaccin contre la COVID-19 pour le décès de son mari auprès du gouvernement préfectoral. Contrairement à ce qui se passe aux États-Unis, les médias grand public couvrent des blessures aussi graves. Un grand média a confirmé que Mutsuko Suda, qui était enceinte de leur quatrième enfant lorsque son mari est décédé, serait indemnisée par l'intermédiaire du gouvernement municipal de Taiwa, à environ 380 kilomètres au nord de Tokyo.

Autre cas de décès au Japon, Mme Suda s'est exprimée au nom d'autres proches qui ont perdu leur conjoint et des membres de leur famille à cause de la campagne de vaccination contre le virus de la COVID-19 ...



