[Vidéo] Pourquoi YouTube a supprimé toutes ses vidéos musicales. Une seule vidéo anti-vax, même si elle est parodique, peut conduire YouTube à supprimer tout votre contenu sur 16 ans et à vous bannir à vie (Substack)

L'histoire de Kylan deGhetaldi : Pourquoi YouTube a supprimé toutes ses vidéos musicales

Article originel : Kylan deGhetaldi's story: Why YouTube removed all his music videos

Par Steve Kirsch

Substack, 19.03.23 Une seule vidéo anti-vax, même si elle est parodique, peut conduire YouTube à supprimer tout votre contenu sur 16 ans et à vous bannir à vie.

Résumé Kylan deGhetaldi est un musicien incroyablement talentueux. Au cours des 16 dernières années, il a réalisé sans problème des centaines d'enregistrements sur sa chaîne YouTube. Puis il a posté cette vidéo : "The speed of science" (voir sur Odysee) qui est chantée sur l'air de la chanson de MTA.

The Kingston Trio - M.T.A. The Kingston Trio - M.T.A. "M.T.A.", souvent appelée "The MTA Song", est une chanson de 1949 de Jacqueline Steiner et Bess Lomax Hawes. Connue officieusement sous le nom de "Charlie on the MTA", les paroles de la chanson racontent l'histoire d'un homme nommé Charlie, pris au piège dans le métro de Boston, alors connu sous le nom de Metropolitan Transit Authority (MTA).

Pouvez-vous deviner ce qui s'est passé ensuite ? Oui. YouTube l'a fait sortir de ses gonds : Non seulement sa chanson a été bannie de YouTube, mais toute sa chaîne YouTube a été supprimée à jamais. Des centaines de vidéos. Pourquoi ? Parce qu'il avait osé parodier la chanson de MTA. Je suppose qu'il ne faut pas se frotter à la MTA ! Cela devrait servir d'avertissement à tous ceux qui postent des vidéos sur YouTube. Si vous faites quoi que ce soit qu'ils n'approuvent pas, ils effaceront tout votre contenu et vous couperont les vivres en un clin d'œil. Aucune question n'est posée. Sans appel.

Au moment où j'écris ces lignes, il est en train de diffuser en direct sur Odysee Ragtime Rising - 19 mars 2023 avec seulement 16 personnes qui le regardent. Jetez-y un coup d'œil !

Introduction J'ai demandé à Kylan de me raconter son histoire. La voici : J'ai grandi en écoutant le Kingston Trio et cette chanson a toujours été ma préférée... Je n'aurais jamais imaginé qu'elle reviendrait dans ma vie comme ça ! C'est vraiment cool que la parodie fonctionne même pour ceux qui n'ont jamais entendu l'original, mais c'est particulièrement poignant pour ceux qui l'ont entendu ! C'est vraiment dommage que l'époque de la musique "folk" ait été une époque qui *résistait* au statu quo... et pourtant, où est la résistance parmi les artistes aujourd'hui ? J'essaie simplement de remplir un rôle qui est négligé, et il n'est pas surprenant que les gens soient avides de ce type d'art. C'est une libération pour beaucoup, pas seulement pour moi ! C'est pourquoi nous sommes interdits. Ma chanson originale "Speed of Science" sur YouTube était sur le point d'atteindre les 100 000 vues (AVEC suppression, le nombre réel était bien plus élevé), et au lieu de simplement supprimer la chanson, ils ont décidé de supprimer l'ENSEMBLE de ma chaîne, vieille de 16 ans, avec des centaines de vidéos. Ce qui est fou, c'est que 99 % d'entre elles sont des vidéos de piano RAGTIME qui ne sont pas du tout controversées. On peut parler de force excessive. Comme je n'ai jamais développé d'audience sur Twitter, j'ai dû recommencer à zéro en janvier après l'interdiction, ce qui a été très difficile. Mais grâce à des gens comme vous, je vois vraiment la lumière. Je suis sérieux quand je dis que vous et vos collègues serez considérés comme les grands héros de cette période sombre. Le fait que je puisse même avoir l'impression d'avoir joué un petit rôle dans ce réveil suffit à me donner un incroyable sentiment d'accomplissement que je chérirai toujours. Je vous suis depuis le début ! Recevoir votre soutien signifie beaucoup pour moi, merci du fond du cœur ! J'ai plusieurs autres chansons qui pourraient vous plaire, comme cette petite chanson que j'ai écrite pour Fauci... Merci encore pour tout ! -Kylan ...

Lire la suite