Un médecin du Wisconsin est blessé par un vaccin Covid. Il devient le défenseur des personnes blessées par les vaccins (TRialSite News)

Un médecin du Wisconsin est blessé par un vaccin Covid. Il devient le défenseur des personnes blessées par les vaccins. Article originel : Wisconsin Doctor Suffers Covid Vaccine Injury. Becomes an Advocate for the Vaccine Injured TrialSite News, 24.04.23

Les lésions causées par les vaccins continuent d'être un problème non reconnu, tant aux États-Unis que dans de nombreux pays étrangers. Il est difficile de prouver que les vaccins ont provoqué des lésions et d'obtenir une indemnisation, la faute en incombant en grande partie à une bureaucratie gouvernementale apparente. À ce jour, sur plus de 8 000 demandes déposées, seules trois ont été indemnisées. Le montant total des indemnisations s'élève à moins de 5 000 dollars. Une personne ayant eu une réaction anaphylactique à la piqûre a reçu 2 020 dollars du programme gouvernemental d'indemnisation des dommages dus aux contre-mesures (CICP).



Une autre personne ayant souffert d'une myocardite, c'est-à-dire d'une inflammation du cœur, a reçu 1 583 dollars, tandis qu'une deuxième personne ayant souffert d'une myocardite a reçu 1 033 dollars. Une troisième demande d'indemnisation pour myocardite a été approuvée, mais la personne s'est vu refuser la demande en raison de l'absence de "dépenses éligibles". Le CICP est le seul programme autorisé à indemniser les personnes qui ont été blessées par le vaccin Covid. Ceci est dû à la déclaration d'urgence Covid-19 émise par l'administration Trump. Pour obtenir une indemnisation du CICP, la preuve doit être apportée d'un "lien de causalité" entre le vaccin pris et une blessure physique grave ou un décès, ce lien étant étayé par des "preuves médicales et scientifiques irréfutables, fiables et valides". La personne doit également avoir des frais médicaux non remboursés ou une perte de revenus parce qu'elle n'a pas pu travailler en raison de la blessure. Cependant, il est évident que les blessures causées par les vaccins Covid ne font pas de discrimination. Le programme américain d'indemnisation des dommages causés par les vaccins diffère nettement de celui des pays asiatiques, en particulier lorsqu'on le compare à des systèmes tels que ceux de Taïwan, du Japon ou de Singapour, qui accordent désormais régulièrement des indemnisations.



Sous l'administration Biden, la vaccination contre la COVID-19 a été annoncée comme obligatoire pour de larges segments de la population étatsunienne (bien que les tribunaux l'aient repoussée dans des domaines clés, tels que tous les employés des entreprises de 100 salariés ou plus, où les règles de l'OSHA s'appliquent). Mais tous les professionnels de la santé, y compris les médecins travaillant dans des cliniques bénéficiant de subventions fédérales telles que Medicare et Medicaid, devaient s'y conformer. Divers groupes de défense des patients ont été créés pour soutenir les personnes blessées par des vaccins qui, dans la plupart des cas, n'ont pas accès à l'aide, et malheureusement, beaucoup de ces blessés sont confrontés à des calamités économiques, car les personnes qui ne peuvent pas travailler en raison de leurs blessures peuvent finir par se déclarer en faillite personnelle. TrialSite s'est associé à l'une de ces associations à but non lucratif de défense des victimes du vaccin COVID-19, React19. TrialSite soutient bénévolement l'organisation fondée par un chirurgien orthopédique du Wisconsin et une mère de famille de l'Utah qui ont été blessés par le vaccin d'AstraZeneca au cours de l'essai clinique de phase 3...



