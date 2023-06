Henry Kissinger, l'ascension sociale la plus sanglante de l'histoire (The Intercept)

Henry Kissinger, l'ascension sociale la plus sanglante de l'histoire

Article originel : Henry Kissinger, History’s Bloodiest Social Climber

Par John Shwartz

The Intercept, 27.05.23



Les gens les plus sages des Etats-Unis adorent Kissinger. Est-ce en dépit de sa monstruosité ou à cause d'elle ?

En 2002, l'ancien secrétaire d'État Henry Kissinger et son épouse ont participé à un élégant dîner organisé par Barbara Walters. Parmi les autres participants figuraient le rédacteur en chef de Time, Henry Grunwald, l'ancien président d'ABC, Thomas Murphy, et Peter Jennings, qui présentait alors l'émission "World News Tonight" sur ABC. À un moment de la soirée, comme le raconte le magazine New York, Jennings s'est adressé à Kissinger et lui a demandé : "Qu'est-ce que ça fait d'être un criminel de guerre, Henry ?". Kissinger n'a pas répondu. Cependant, Grunwald a informé Jennings que cette question n'était pas "appropriée". Walters, qui considérait Kissinger comme "l'ami le plus loyal", a déclaré plus tard : "J'ai essayé de changer de sujet, mais c'était un moment très inconfortable. [Nancy, l'épouse de Kissinger, a réagi très vivement et a été blessée. Il y a plusieurs choses remarquables à ce sujet. Tout d'abord, les personnes au sommet de la société américaine adorent Henry Kissinger. C'est leur compatriote bien-aimé, et ils tiennent à protéger ses sentiments délicats. Deuxièmement, Jennings croyait sincèrement que Kissinger était un criminel de guerre et, chose inhabituelle, il était prêt à le dire en privé. Pourtant, il n'a pas eu le courage de le dire en public, à son auditoire de dizaines de millions d'Etatsuniens. On peut supposer qu'il n'aurait alors plus été invité à ce genre de soirées. Troisièmement, les amis chics, célèbres et riches de Kissinger ne contesteront pas vraiment le fait que Kissinger est un monstre. L'évoquer est plutôt un faux pas social embarrassant, comme, par exemple, mentionner que tout le monde sait que votre ami trompe sa femme, qui est assise à côté de vous. Pourquoi voudriez-vous gâcher l'ambiance alors que nous nous sentons tous gâtés par le Chambertin Grand Cru et que nous passons un si bon moment ?

Pensez à la façon dont Kissinger vit, confortablement installé dans l'étreinte soyeuse de la richesse et du pouvoir, lorsque vous lisez le nouveau rapport de Nick Turse sur les actions qu'il a menées pendant son mandat. Il s'avère que Kissinger a été responsable d'encore plus de misère et de morts lors du bombardement du Cambodge par les États-Unis que ce que l'on savait déjà - ce qui n'est pas peu dire. Au sommet de la pyramide, Kissinger jouit de banquets sans fin et d'océans d'acclamations. Sous l'administration Nixon, Kissinger était aimé d'Hollywood, souvent au sens propre. En 1996, il a pris la parole lors des funérailles d'un criminel de guerre moins connu, Thomas Enders, auxquelles ont également assisté David Rockefeller (petit-fils de John D., président du Council on Foreign Relations, PDG de la Chase Manhattan Bank), Paul Volcker (président de la Réserve fédérale qui a déclaré : "Le niveau de vie de l'Américain moyen doit baisser"), Amalia Lacroze de Fortabat (milliardaire argentine) et Gustavo Cisneros (milliardaire vénézuélien). Au plus fort de la guerre en Irak, le vice-président Dick Cheney a déclaré : "Je parle probablement à Henry Kissinger plus qu'à n'importe qui d'autre. Il ne fait que passer". Hillary Clinton a parlé de Kissinger comme d'un "ami, et je me suis appuyée sur ses conseils lorsque j'étais secrétaire d'État". (Mme Clinton a réorganisé son emploi du temps pour remettre un prix au créateur Oscar de la Renta afin qu'elle et ce dernier puissent assister au 90e anniversaire de M. Kissinger). En 2014, il a assisté à un match des Yankees avec la célèbre humanitaire Samantha Power, qui a ensuite reçu un prix portant le nom de Kissinger et qui lui a été remis par ce dernier.

Il a siégé au conseil d'administration de la société frauduleuse Theranos avec Jim Mattis, le général du corps des Marines qui allait devenir le secrétaire à la défense de Donald Trump, et George Shultz, qui a été secrétaire d'État de Ronald Reagan. M. Kissinger a plaisanté en disant qu'il n'avait pas posé de questions à Elizabeth Holmes, la fondatrice de Theranos, parce que "nous avions tous peur d'elle". Cette semaine, le Washington Post a accordé au fils de Kissinger, David - président de la société de production de Conan O'Brien - un espace pour nous dire que pour fêter son 100e anniversaire, Kissinger participe à des "célébrations du centenaire qui l'emmèneront de New York à Londres et enfin dans sa ville natale de Fürth, en Allemagne". L'un des événements de lancement a eu lieu au Yale Club à Manhattan :

Pensez ensuite à ceux qui se trouvent au bas de la pyramide : les Cambodgiens, les Vietnamiens, les Laotiens, les Timorais, les Pakistanais, les Latino-Américains et bien d'autres encore, dont les vies et les corps ont été déchiquetés par Kissinger. (Le "beaucoup plus" inclut ici les soldats américains, que Kissinger qualifiait d'"animaux stupides et idiots à utiliser"). Voici ce que Turse écrit à propos d'une personne qu'il a rencontrée lors d'un reportage au Cambodge : Meas Lorn a perdu un frère aîné dans une attaque d'hélicoptère de combat, un oncle et des cousins dans des tirs d'artillerie. Pendant des décennies, une question l'a hantée : "Je me demande toujours pourquoi ces avions ont toujours attaqué dans cette zone. Pourquoi ont-ils largué des bombes ici ?" Meas Lorn n'obtiendra jamais de réponse. Turse décrit une rencontre avec Kissinger au cours de laquelle il a pu transmettre sa question : Lorsqu'il a été interrogé sur le fond de la question, à savoir que des Cambodgiens avaient été bombardés et tués, Kissinger s'est visiblement mis en colère. "Qu'essayez-vous de prouver ? a-t-il grogné, puis, comme je refusais d'abandonner, il m'a coupée dans mon élan : "Jouez avec ça", m'a-t-il dit. "Amusez-vous bien. Je lui ai demandé de répondre à la question de Meas Lorn : "Pourquoi ont-ils largué des bombes ici ?" Il a refusé. "Je ne suis pas assez intelligent pour vous", a déclaré Kissinger avec sarcasme, en tapant du pied sur sa canne. "Je n'ai ni votre intelligence ni votre qualité morale. Il s'en va à grands pas. "Jouez avec ça". Il est réconfortant de comprendre que les personnes qui dirigent ce pays trouvent ce genre d'être humain charmant et délicieux. On se demande s'il y a des tueurs dans l'histoire qu'ils ne célébreraient pas, en supposant que les tueurs aient mené leur massacre dans le but de maintenir les élites étatsuniennes riches, au chaud et en sécurité derrière une phalange de fusils.