Les symboles nazis sur les lignes de front ukrainiennes mettent en lumière les questions épineuses de l'histoire (New York Times)

Les symboles nazis sur les lignes de front ukrainiennes mettent en lumière les questions épineuses de l'Histoire

Article originel : Nazi Symbols on Ukraine’s Front Lines Highlight Thorny Issues of History

Par Thomas Gibbons-Neff

New York Times, 5.06.23

L'utilisation par les troupes d'écussons portant des emblèmes nazis risque d'alimenter la propagande russe et de répandre des images que l'Occident a passé un demi-siècle à essayer d'éliminer.

KIEV, Ukraine - Depuis que la Russie a commencé son invasion de l'Ukraine l'année dernière, le gouvernement ukrainien et les alliés de l'OTAN ont publié, puis supprimé discrètement, trois photos apparemment inoffensives de leurs fils de médias sociaux : un soldat debout dans un groupe, un autre se reposant dans une tranchée et un secouriste posant devant un camion.



Sur chaque photo, des Ukrainiens en uniforme portaient des écussons représentant des symboles rendus célèbres par l'Allemagne nazie et qui, depuis, font partie de l'iconographie des groupes haineux d'extrême droite.

Les photographies et leur suppression mettent en évidence la relation compliquée de l'armée ukrainienne avec l'imagerie nazie, une relation forgée sous l'occupation soviétique et allemande pendant la Seconde Guerre mondiale.

Cette relation est devenue particulièrement délicate depuis que le président russe Vladimir V. Poutine a faussement déclaré que l'Ukraine était un État nazi, une affirmation qu'il a utilisée pour justifier son invasion illégale.

L'Ukraine s'efforce depuis des années, par la législation et la restructuration militaire, de contenir un mouvement marginal d'extrême droite dont les membres portent fièrement des symboles imprégnés d'histoire nazie et épousent des opinions hostiles aux gauchistes, aux mouvements L.G.B.T.Q. et aux minorités ethniques. Mais certains membres de ces groupes combattent la Russie depuis que le Kremlin a illégalement annexé une partie de la région ukrainienne de Crimée en 2014 et font désormais partie de la structure militaire élargie. Certains sont considérés comme des héros nationaux, même si l'extrême droite reste marginalisée sur le plan politique.

L'iconographie de ces groupes, notamment une tête de mort portée par les gardiens des camps de concentration et un symbole connu sous le nom de Soleil noir, apparaît désormais avec une certaine régularité sur les uniformes des soldats qui combattent sur la ligne de front, y compris des soldats qui affirment que l'imagerie symbolise la souveraineté et la fierté ukrainiennes, et non le nazisme...

Lire la suite