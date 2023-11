Ceci n'est pas une guerre mais un génocide (Electronic Intifada)

Ceci n'est pas une guerre mais un génocide

Article originel : Not war but genocide

Par Ruwaida Amer*

Electronic Intifada, 2.11.23

Ce que nous vivons ici à Gaza n'est pas une guerre, mais un génocide. Des bombes et des missiles lourds tombent sur des civils qui devraient être en sécurité dans leurs maisons. L'objectif est de tuer des familles entières. Dans ces maisons, un enfant se repose dans les bras de son père, lui racontant ses rêves d'avenir. Mais le bruit des bombardements l'inquiète car il sait que ces missiles qui explosent toute la nuit le tueront et mettront fin à ses rêves. La guerre oppose des pays qui ont des armées, des armes et des forces aériennes. On ne fait pas la guerre à 2,3 millions de civils qui vivent dans une zone de 360 km2 et qui sont assiégés depuis plus de 17 ans. Nous, les 2,3 millions de Palestiniens de Gaza, faisons de notre mieux pour vivre malgré le siège et la pénurie de tout.

Une journée à Gaza passe lentement et est remplie de peur et d’anxiété. Tout ce que vous voulez faire est de rester dans un endroit sûr et de suivre les nouvelles. Les larmes ne cessent jamais : larmes sur les scènes de mort et de destruction; larmes sur les cris des mères et des pères. Nous suivons l’actualité et craignons d’être le prochain sujet d’actualité.

Personne à Gaza n’est en sécurité. Malgré le fait que la journée est très ennuyeuse et que personne n’a le désir de faire quoi que ce soit, nous mangeons pour pouvoir marcher et avoir un peu d’énergie pour penser à ce qui nous arrive. Avant la guerre, nous mangions trois repas par jour. Maintenant, nous ne mangeons qu’un repas par jour. Israël a coupé les vivres à Gaza. En plein jour, vous entendez les sons des explosions différemment, selon qu’elles sont faites par des missiles de l’air, du sol ou des obus de char. Et nous nous demandons : Quel est ce son? Est-ce un avion de combat ou un char? Il n’y a pas de différence essentielle entre eux, bien sûr, parce que les deux visent à tuer et à détruire, mais nous voulons savoir, si nous étions tués, quel en est la cause ?

Jour et nuit Les enfants dans les rues font les sons habituels que les enfants font en jouant dans les rues. Ils sont étouffés en restant dans des maisons extrêmement surpeuplées après qu’un million de personnes ont été forcées d’évacuer leurs propres maisons. Ils veulent jouer avec d’autres enfants. Lorsque le bruit des bombardements revient, ils crient et cherchent leur famille. Lorsque les bruits de bombardement s’arrêtent, ils sortent à nouveau pour jouer. Pendant la journée, nous essayons de répondre à nos besoins. Nous remplissons les contenants d’eau et achetons les aliments disponibles sur le marché. Obtenir du pain n’est pas chose facile, car les files d’attente dans les boulangeries sont si longues que cela peut prendre sept ou huit heures. Parfois, nous n’achetons pas à la boulangerie. Ma mère essaie de faire du pain à la maison. Mais nous n’avons pas de gaz pour cuisiner et nous ne pouvons pas en obtenir.

Israël a coupé l’approvisionnement en carburant à Gaza. Israël a également coupé l’approvisionnement en électricité de Gaza. Je dois recharger mon téléphone et mon ordinateur portable tous les jours. Je dois rester en contact avec mes amis et ma famille. Et je dois travailler. Il n’y a pas d’électricité ou d’autres sources d’énergie à la maison, mais je vis à côté de l’hôpital européen. Chaque jour, mon père va charger mes appareils. C’est devenu une routine. Si le carburant alimentant les générateurs de l’hôpital s’épuise, il n’y aura pas de charge et nous écouterons les missiles tomber sans savoir où ou bien ce qui se passe autour de nous. Et je vais devoir arrêter de couvrir ce génocide. Plus d’anxiété commence à s’installer vers le soir. Les bombardements, qu’ils proviennent d’avions de combat ou de chars, s’intensifient. Ma famille dort dans une pièce pour se sentir plus en sécurité. Mais il n’y a pas de sommeil. Les bruits de bombardement ne cessent jamais, et ils secouent violemment la maison. Si nous dormons quelques minutes, nous voyons un cauchemar de guerre : des martyrs, des enfants en lambeaux et des linceuls blancs. Nous nous réveillons dans la peur pour vérifier que la famille va bien.

La nuit est longue à Gaza. Avant la guerre, nous souhaitions que la nuit soit longue afin de pouvoir nous reposer de la journée. Maintenant, nous voulons qu'elle soit courte. Nous regardons l'horloge, peut-être que la nuit est passée et que le jour est arrivé, mais malheureusement non. Le temps passe lentement. Nous craignons que les bombes nous frappent à tout moment. Nous restons assis toute la nuit à regarder les nouvelles sur nos téléphones, même si elles sont toujours mauvaises. Nous nous inquiétons si nous quittons notre téléphone un seul instant. Les longues heures de la nuit sont l'histoire du génocide à Gaza. Des milliers de personnes sont tombées en martyrs et des dizaines de milliers ont été blessées. Dans la nuit, nous avons perdu beaucoup de gens sous les décombres. Ils sont toujours là. Il n'y a pas d'équipement à Gaza pour les sortir de là. Israël a cessé tout approvisionnement à Gaza. Nous voyons la mort la nuit. Et pendant la journée, le monde assiste à un génocide. Il ne fait rien pour l'arrêter. Je veux rentrer chez moi. Je veux dormir une nuit entière.

Ruwaida Amer est une journaliste basée à Gaza.