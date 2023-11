L'existence du peuple palestinien est en jeu Par Jeremy Corbyn* Publié sur ICH avec le titre : "Jeremy Corbyn : La CPI doit enquêter sur le crime de génocide à Gaza" (Jeremy Corbyn; The ICC must investigate the crime of genocide in Gaza )

Ma dernière visite au camp de réfugiés d'Al-Shati remonte au début de l'année 2013. Situé sur la côte méditerranéenne au nord de Gaza, Al-Shati était également connu sous le nom de "Beach Camp". Des vendeurs proposent des fruits sous des parasols multicolores. Des chats dormaient au milieu des allées étroites. Les enfants se bousculaient pour jouer à la corde à sauter à l'ombre.

Le Beach Camp a été créé en 1948 après que 750 000 Palestiniens ont été déplacés de force lors de la Nakba. Au départ, le camp accueillait environ 23 000 réfugiés. Au cours des sept décennies qui ont suivi, ce nombre est passé à 90 000, entassés sur un terrain de 0,5 km², soit 70 fois plus peuplé que le centre-ville de Londres.

Les habitants de Gaza vivent sous blocus depuis 16 ans et l'occupation israélienne contrôle la majeure partie de ce qui entre et sort de Gaza. Le camp de Beach ne fait pas exception à la règle et ses habitants dépendent largement de l'aide et des services de l'Office de secours et de travaux des Nations unies (UNRWA) pour survivre, notamment d'un centre de santé, d'un centre de distribution de nourriture et d'un centre d'accueil pour les réfugiés.

L'école était dirigée par des enseignants inspirants et travailleurs, dont la philosophie était de créer une atmosphère calme pour la découverte, la musique, le théâtre et l'art. Certains élèves m'ont montré leur travail. Beaucoup étaient des dessins d'avions, de clôtures et de bombes. Mais il y avait aussi d'autres dessins : de leurs parents, de leurs frères, de leurs sœurs et de leurs amis. Tous ces enfants avaient évidemment subi des traumatismes sous-jacents, mais ils avaient aussi envie d'apprendre, de partager et de jouer.

Le 9 octobre, deux jours après la déplorable attaque du Hamas dans le sud d'Israël, des informations ont fait état d'une frappe aérienne israélienne sur Beach Camp. Ce n'était pas la première fois que le camp était touché. En mai 2021, au moins 10 Palestiniens, dont huit enfants, ont été tués dans une frappe aérienne. Ce n'était pas non plus la dernière. Le camp de Beach a été pris pour cible à plusieurs reprises au cours des trois dernières semaines.

Lorsque j'entends parler de bombardements à Gaza, je pense à l'école de Beach Camp. Je ne sais pas si elle est toujours là. Je ne sais pas si les enfants et les enseignants sont encore en vie. Je ne sais pas si ces enfants et ces enseignants sont encore en vie. Je ne sais pas.

L'armée israélienne a largué 25 000 tonnes de bombes sur une minuscule bande de terre peuplée de 2,3 millions d'habitants. Il n'y a aucune raison de penser qu'elle essaie d'éviter la mort de civils. Plus de 9 900 personnes ont été tuées à Gaza, dont plus de 4 800 enfants.

Les survivants toujours assiégés manquent de moyens de survie de base : eau, carburant, nourriture et fournitures médicales. Les médecins pratiquent des opérations chirurgicales sans anesthésie. Les mères voient leurs bébés lutter pour leur survie dans des couveuses à court d'électricité. Les gens sont forcés de boire de l'eau de mer. Plus d'un million de personnes ont été déplacées.

L'attaque du Hamas, qui a tué 1 400 Israéliens et pris 200 otages, est tout à fait épouvantable et doit être condamnée. Les victimes et les otages sont des jeunes qui voulaient écouter de la musique. Ce sont des nièces et des neveux. Des créateurs de bijoux. Des ouvriers d'usine. Ce sont des militants pour la paix. La douleur et l'angoisse que ressentent leurs familles seront éternelles.

Cela ne peut justifier les bombardements aveugles et la famine du peuple palestinien, qui est puni pour un crime odieux qu'il n'a pas commis. Après l'horreur, nous avons besoin de voix pour la désescalade et la paix. Au lieu de cela, les hommes politiques du monde entier continuent à donner au gouvernement israélien le feu vert pour affamer et massacrer le peuple palestinien au nom de l'autodéfense.