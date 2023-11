L'OMS demande l'évacuation de l'hôpital al-Chifa devenu une "zone de mort"

AFP, 19.11.23



...Dans son communiqué, l'OMS rapporte que la grande majorité des patients encore à l'hôpital sont victimes de fractures complexes et d'amputations, de brûlures, de traumatismes thoraciques et abdominaux, et que 29 patients souffrent de sérieuses blessures à la colonne vertébrale et sont incapables de se déplacer sans assistance médicale. De nombreux blessés souffrent par ailleurs d'infections sévères, en raison du manque d'antibiotiques et des mauvaises conditions d'hygiène....

Lire la suite