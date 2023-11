Toute la vérité sur l'attaque du 7 octobre (Vidéos)

Que s'est-il réellement passé en Israël le 7 octobre ? avec Max Blumenthal

Article originel : What Really Happened in Israel on Oct. 7? w/ Max Blumenthal

Chris Hedges

Scheer Post, 17.11.23

The GrayZone, 18.11.23

Max Blumenthal, de la Grayzone, rejoint Chris Hedges pour discuter de son enquête sur l'utilisation aveugle d'armes lourdes par Israël contre des citoyens israéliens le 7 octobre, et de la campagne de désinformation choquante qu'il a ensuite utilisée pour créer un espace politique en vue de son assaut brutal contre Gaza. Note de la rédaction : depuis la publication de cette interview, une enquête de la police israélienne a confirmé que des hélicoptères Apache israéliens ont tué de nombreux citoyens israéliens lors du festival de musique électronique Nova et dans ses environs, et que le Hamas n'était pas au courant de l'existence du festival. Le gouvernement israélien a également reconnu que 200 des personnes considérées comme des victimes israéliennes étaient en fait des militants du Hamas tués par ses forces le 7 octobre, et qu'il avait peut-être présenté au public des images de leurs corps carbonisés comme une preuve de la brutalité du Hamas.

What really happened in Israel on Oct. 7? w/Max Blumenthal | The Chris Hedges Report / Que s'est-il réellement passé en Israël le 7 octobre ? w/Max Blumenthal | The Chris Hedges Report Malgré tout le sensationnalisme qui entoure les événements du 7 octobre, lorsque le Hamas a franchi la clôture de Gaza et s'est emparé de territoires dans l'enveloppe de Gaza dans le cadre de l'opération "Déluge d'Al-Aqsa", il y a encore beaucoup de choses que nous ne savons pas. Le bilan officiel des victimes israéliennes de l'attaque est estimé à 1 200 civils, contre une estimation initiale de 1 400.

Transcription: Chris Hedges : Il est de plus en plus évident que, lors des combats chaotiques qui ont eu lieu après l'entrée des militants du Hamas en Israël le 7 octobre, l'armée israélienne a décidé de cibler non seulement les combattants du Hamas, mais aussi les prisonniers israéliens qui se trouvaient avec eux. Tuval Escapa, membre de l'équipe de sécurité du kibboutz Be'eri, a déclaré à la presse israélienne qu'il avait mis en place une ligne téléphonique pour assurer la coordination entre les résidents du kibboutz et l'armée israélienne. Escapa a déclaré au journal israélien Haaretz que le désespoir commençait à l'envahir. "Les commandants sur le terrain ont pris des décisions difficiles, y compris le bombardement des maisons sur leurs occupants afin d'éliminer les terroristes avec les otages. Le journal rapporte que les commandants israéliens ont été "contraints de demander une frappe aérienne contre leurs propres installations à l'intérieur du point de passage d'Erez vers Gaza afin de repousser les terroristes qui en avaient pris le contrôle". Cette base abritait des officiers et des soldats de l'administration civile israélienne. En 1986, Israël a institué une politique militaire appelée "directive Hannibal", apparemment nommée d'après le général carthaginois qui s'est empoisonné plutôt que d'être capturé par les Romains, à la suite de la capture de deux soldats israéliens par le Hezbollah. Cette directive vise à empêcher les troupes israéliennes de tomber aux mains de l'ennemi en faisant un usage maximal de la force, même au prix de la mort des soldats et des civils capturés. La directive a été exécutée pendant l'assaut israélien de 2014 sur Gaza, connu sous le nom d'opération "Bordure protectrice". Le 1er août 2014, des combattants du Hamas ont capturé un soldat israélien, le lieutenant Hadar Golden. En réponse, Israël a largué plus de 2 000 bombes, missiles et obus sur la zone où il était détenu. Golden a été tué ainsi que plus de 100 civils palestiniens. La directive aurait été annulée en 2016. Max Blumenthal, qui a enquêté pour The Grayzone, me rejoint pour discuter des rapports selon lesquels Israël bombarde ses propres citoyens avec des chars et des missiles. Vous avez fait un excellent travail en rassemblant les informations en provenance d'Israël. Pourquoi ne pas décrire ce à quoi les commandants israéliens ont dû faire face environ 10 heures, plusieurs heures après cette incursion, et ensuite peut-être me donner quelques détails sur ce que vous avez découvert ?

Max Blumenthal : Merci, Chris. J'essaie toujours de reconstituer ce qui s'est passé le 7 octobre. L'une des raisons pour lesquelles je continue d'enquêter, même après ce rapport que je pensais exhaustif, c'est que face à tant de morts et de destructions causées par l'armée israélienne à Gaza - ce qui équivaut à un génocide -, il y a un massacre systématique à Gaza. - Toutes les personnes que je connais là-bas ont... Heureusement, je ne connais personne qui a été tué, mais toutes les personnes que je connais là-bas ont perdu des voisins ou des parents. Ils ont tous perdu leur maison. L'armée israélienne et le bureau du Premier ministre, le bureau de Netanyahu, recyclent les atrocités du 7 octobre et introduisent également de nouvelles tromperies pour tenter de maintenir l'attention des médias sur le 7 octobre, alors qu'ils commencent à se concentrer sur l'horreur de Gaza. Nous avons toutes ces nouvelles histoires de bébés cuits dans des fours, nous avons entendu des histoires de bébés sortis du ventre de leur mère par de soi-disant terroristes du Hamas, de viols, de viols collectifs, de femmes après avoir été enlevées, de viols collectifs dans les rues de la ville de Gaza. Tous ces mensonges ont été diffusés. Les 40 bébés décapités ont été répétés par Biden, qui a affirmé avoir vu des photos. Tous ces mensonges ont été répétés et mis en avant afin de donner à Israël la latitude de mener cet assaut génocidaire dont nous sommes aujourd'hui les témoins. Et nous pouvons voir que Biden a été tellement abasourdi par la propagande qui lui a été imposée par le bureau de Netanyahou et les médias pro-israéliens qu'il a immédiatement cédé. Tony Blinken, dans son récent témoignage au Sénat, a également répété certains de ces mensonges. J'essaie toujours de les démêler, car ce sont ces mensonges, qui vont au-delà des meurtres et des atrocités commis par des hommes armés de la bande de Gaza le 7 octobre, qui ont permis à Israël de cibler et d'exterminer des centaines de familles entières dans la bande de Gaza, ainsi que des hôpitaux et des centres médicaux. J'ai donc commencé mon enquête lorsque des témoignages ont commencé à filtrer dans les médias israéliens qui contredisaient l'histoire officielle du 7 octobre.

Chris Hedges : Oui, allons-y parce que, dans votre article, que les gens peuvent lire sur The Grayzone, vous imprimez des images. Je vous laisse partir de là. Les preuves photographiques semblent contredire les déclarations faites à Jérusalem. Max Blumenthal : Il est important de comprendre que l'objectif principal de cette offensive militaire du Hamas et du Jihad islamique palestinien était de rassembler autant de captifs que possible, en particulier des soldats israéliens, afin de déclencher l'échange de prisonniers auquel on a assisté lors de la libération de Gilad Shalit en 2011. Le soldat israélien capturé en 2006, qui opérait un char d'assaut à l'extérieur de Gaza, a été capturé en échange de 1 027 prisonniers palestiniens, dont l'actuel premier ministre de Gaza, Yahya Sinwar. Toute cette opération contre le déluge d'Al Aqsa se comprend donc dans le contexte de l'échange de prisonniers Gilad Shalit. Des hommes armés ont donc été envoyés, munis de cartes détaillées, dans des centres de population et des bases militaires. Dans les bases militaires, ils ont évidemment reçu l'ordre d'attaquer et de tuer les soldats israéliens qui maintenaient le siège de Gaza. Une grande partie de la division de Gaza, qui a également été responsable de tant de massacres à l'intérieur de Gaza au fil des ans, a été anéantie. Le passage d'Erez... Je ne sais pas si vous êtes passé par là, Chris.

Chris Hedges : Oui, plusieurs fois. De nombreuses fois, oui. Max Blumenthal : D'accord. Oui, parce que vous êtes allé à Gaza, j'y suis allé trois fois. C'est le point névralgique, le centre nerveux du siège de Gaza. Ce n'est pas seulement l'endroit où l'on passe si l'on veut entrer dans Gaza et en revenir, ou si l'on est un résident de Gaza, il faut passer par là pour obtenir un traitement médical à l'extérieur. C'est le siège de l'administration civile, de la bureaucratie de l'occupation panoptique de Gaza. Le bâtiment a donc été immédiatement pris d'assaut par des hommes armés qui en ont fait une cible militaire, et avec tous ces soldats à l'intérieur, le chef de la division de Gaza s'est en fait réfugié dans un bunker souterrain. Il a raconté cette histoire à Haaretz et a pris la décision difficile de bombarder le point de passage d'Erez et d'envoyer des missiles Hellfire sur le point de passage d'Erez à partir d'hélicoptères Apache. C'est ainsi qu'a débuté l'opération "Épée de fer" lancée par M. Netanyahu quelques jours plus tard, qui consiste essentiellement en un bombardement en tapis de Gaza. Les hélicoptères Apache ont été lancés dans la matinée. L'assaut a commencé vers 6 heures du matin, au lever du jour, et à 10 h 30, selon les médias israéliens, toutes les équipes de commandos des forces spéciales et les équipes bien entraînées du Hamas avaient déjà quitté les lieux. À ce moment-là, deux escadrons d'hélicoptères Apache avaient été mobilisés, et ils n'ont atteint leur pleine capacité qu'à 12 heures. Il y a donc eu une action au point de passage d'Erez, puis au kibboutz Be'eri, qui est le site qui a enregistré le plus grand nombre de victimes parmi les non-combattants. J'ai compté quelque chose comme 150 parmi les morts confirmés publiés par Haaretz et la plupart d'entre eux n'étaient pas des soldats. Il s'agissait de personnes qui avaient été prises dans les tirs croisés, des hommes armés du Hamas avaient tenté de les capturer et il y avait eu des affrontements dans leurs maisons. Et lorsque les forces spéciales israéliennes sont arrivées, nombre de ces affrontements avaient pris fin ou s'étaient terminés en bombardant les maisons avec des chars d'assaut. Selon Yasmin Porat, qui avait fui le festival de musique électronique - qui avait été attaqué, et qui se tenait juste entre le kibboutz Be'eri et le kibboutz Rahim, où se trouvent également des bases militaires - le festival se tenait sur la route entre ces deux kibboutzim et a été attaqué. De nombreux prisonniers ont été capturés. Cette femme, Yasmin Porat, a fui vers le kibboutz Be'eri, est entrée dans une maison avec son compagnon, puis ils ont été momentanément capturés par des hommes armés. Elle a raconté à la radio nationale israélienne que lorsque les forces spéciales israéliennes sont arrivées, elles ont commencé à tirer sur tout le monde et que la plupart des captifs, ainsi que les tireurs du Hamas, ont été pris entre deux feux, et que tout le monde a été tué, sauf elle et son ravisseur, qui l'a utilisée comme bouclier humain afin de garantir sa propre sécurité lorsqu'il s'est rendu. Elle a vu sa propre compagne, dont les mains avaient été liées par ses ravisseurs, se faire tirer dessus par les forces spéciales israéliennes, puis elles ont lancé deux obus de chars sur la maison où elle se trouvait. Si vous regardez les photos du kibboutz Be'eri, elles ressemblent aux maisons de Gaza que j'ai vues, ou que vous avez peut-être vues, bombardées par les chars et l'artillerie israéliens. Il est impossible que les tireurs du Hamas aient pu causer autant de dommages structurels à l'ensemble de ce kibboutz avec les armes légères dont ils étaient équipés : des kalachnikovs et quelques RPG. I24, un réseau de propagande parrainé par le ministère israélien des affaires étrangères, s'est rendu dans ce kibboutz dans le cadre d'une visite guidée et a déclaré avoir vu des traces de chars partout. Le coordinateur de la sécurité du kibboutz Be'eri, que vous avez cité au début de cette interview, a clairement indiqué ce qui s'est passé. Il était en ligne directe avec le commandement militaire israélien et ils ont décidé de bombarder les maisons sur leurs occupants, y compris des civils israéliens. Pourquoi ont-ils fait cela ? Comme vous l'avez mentionné, il y a la directive Hannibal, cette directive autrefois secrète qui a été introduite après qu'Israël a procédé à un important échange de prisonniers avec, je crois, le FPLPGC, qui opère depuis la Syrie, en échange d'Ahmed Jabril et de centaines d'autres prisonniers, afin de récupérer certains soldats israéliens qui avaient été capturés lors de la guerre civile libanaise.

Chris Hedges : Il n'y en avait que trois. Je ne pense pas que c'était très... Max Blumenthal : Oui, c'était trois. Chris Hedges : - Oui. Max Blumenthal : Il s'agit donc d'un échange de prisonniers politiquement douloureux, et le public israélien était furieux, et les politiciens de droite étaient furieux. Ils ont donc introduit cette directive nommée d'après le général carthaginois Hannibal - qui s'est suicidé, il s'est empoisonné plutôt que d'être fait prisonnier par l'ennemi - et qui autorise les commandants israéliens à tuer leurs propres soldats s'ils sont faits prisonniers par l'ennemi afin d'empêcher qu'un tel échange de prisonniers n'ait lieu. Elle a été utilisée à nouveau, et c'est à ce moment-là qu'elle a été révélée, en 2014 - le 1er août 2014, ce qu'on appelle le vendredi noir dans le sud de Gaza - et j'étais sur place à la suite de ce massacre. Un lieutenant nommé Hadar Golden a été capturé par des combattants du Hamas. Il se trouvait sur le terrain lorsqu'Israël a rompu le cessez-le-feu et a commencé à attaquer autour de la ville méridionale de Rafa. Le commandement militaire israélien a autorisé des frappes aériennes, des tirs d'artillerie et des tirs de chars afin d'appliquer toute la colère de l'armée israélienne à cette zone et de s'assurer que ce soldat ne soit pas capturé vivant.



Plus de 100 personnes ont été tuées à Rafa lors de ce massacre. Les morgues se remplissaient. C'était épouvantable. J'ai visité un hôpital appelé Kuwaiti Hospital, qui est maintenant à nouveau attaqué, et parce que les morgues étaient tellement pleines de corps ce jour-là, ils ont dû faire venir des glacières pour conserver les corps des bébés. Le médecin qui m'a interviewé, que j'ai interrogé à ce sujet, a vu toute sa famille tuée il y a environ une semaine et demie, après avoir refusé les ordres israéliens d'évacuer l'hôpital koweïtien. Mais revenons à la directive Hannibal. Nous devons nous demander si elle a été mise en œuvre le 7 octobre. En effet, le passage d'Erez, où de nombreux soldats ont été tués - et si l'on observe les conséquences de l'attentat, il est clair que le toit s'est effondré. Il y a le kibboutz Be'eri où il y a eu des tirs d'obus de chars, et puis il y a ces pilotes d'hélicoptères Apache qui ont déclaré dans leurs témoignages en hébreu aux médias israéliens qu'ils n'avaient aucun renseignement, aucun moyen de distinguer les civils des combattants au sol. Et pourtant, on leur a demandé de vider leurs réservoirs, de décharger complètement leurs munitions, puis de retourner à la base, de refaire le plein, de recharger, puis d'aller tirer sur le plus grand nombre de voitures et de personnes possible au sol. Le chaos à l'état pur. Ces témoignages ont été totalement ignorés par les médias occidentaux. Ont-ils été encouragés à tuer des captifs ou à tirer sur des voitures dont ils pensaient qu'elles contenaient des captifs ? Nous n'en savons rien. Ce que nous savons, c'est qu'il y avait des ordres venant d'en haut pour tuer des civils israéliens si des tireurs du Hamas se trouvaient autour d'eux, afin d'attraper les tireurs. Il s'agit de la même doctrine militaire que celle employée à Gaza : Tout civil est une cible s'il est le "voisin immédiat du terroriste". Israël appelle cela la "politique du voisin". Ils ne connaissent pas d'autre doctrine. Ils n'ont pas d'autres moyens de ciblage et n'étaient manifestement pas préparés à cet assaut militaire. Ils se sont donc tournés vers leur doctrine de base, qui consiste à bombarder tout ce qui est en vue. Cela nous amène au troisième scénario. Nous avons parlé du passage d'Erez et du kibboutz Be'eri, puis du chaos du festival de musique électronique Nova. C'est là qu'il apparaît clairement qu'après le départ d'un grand nombre de ces équipes de commandos du Hamas et du Jihad islamique palestinien - c'est un élément qui n'est pas pris en compte par les médias occidentaux - de nombreuses personnes de Gaza ont commencé à affluer, y compris des personnages subalternes des factions armées qui avaient peut-être des armes mais ne participaient pas à l'opération ou n'étaient pas entraînés, des badauds, des personnes qui voulaient voir ce qui se passait dans la bande de Gaza.



Beaucoup de choses se sont passées autour du Nova Music Festival. Il y a eu beaucoup de tirs entre les gardes de sécurité du festival et divers tireurs, et beaucoup de gens ont été tués, mais beaucoup de gens fuyaient le festival en voiture. Une vidéo montre des tireurs du Hamas arrêtant des voitures et tirant sur des gens. Mais il y a aussi toutes ces images que le ministère israélien des Affaires étrangères a diffusées et qui montrent des voitures complètement fondues, avec des cadavres carbonisés à l'intérieur. Pour moi, ce sont les signes révélateurs de tirs de missiles Hellfire par des hélicoptères Apache, et les équipages Apache, les escadrons. Ils ont ensuite diffusé une vidéo les montrant en train de tirer sur des voitures, de les frapper avec des missiles Hellfire, et de tirer au canon sur des piétons qui marchaient sur le sol. Nous ne savons pas qui étaient ces personnes, mais si vous regardez, beaucoup de voitures retournaient à Gaza. Il s'agissait donc très probablement de voitures de personnes originaires de Gaza qui étaient peut-être en train d'emmener des captifs, et de nombreux captifs ou candidats à la captivité ont été tués. L'un d'entre eux était-il Shawnee Luke ? Cette femme dont le ministère israélien des affaires étrangères a fait tout un plat, qui était une fêtarde, qui était séduisante et qui était citoyenne allemande. Il y a une vidéo de son enlèvement. On dit avoir trouvé un fragment de crâne sur elle.

Était-elle dans une voiture touchée par un missile Hellfire ? Ce n'est pas clair. Mais il est très clair que beaucoup de ces voitures ont été touchées par des hélicoptères Apache et les pilotes d'hélicoptères ont dit qu'ils n'avaient aucune idée de qui se trouvait à l'intérieur. Ils ont tiré sur des gens de l'autre côté de Gaza après leur entrée, dans l'après-midi du 7 octobre. Il est très clair pour moi que de nombreuses personnes ont été tuées. De nombreux Israéliens ont été tués par les forces israéliennes, ainsi que de nombreux soldats israéliens en service actif, en uniforme, qui étaient activement engagés dans le siège de Gaza et qui étaient des combattants.

Chris Hedges : Je tiens à souligner que je me suis rendu au Koweït après la première guerre du Golfe et que j'ai emprunté l'autoroute de la mort, c'est-à-dire des kilomètres et des kilomètres de véhicules militaires irakiens, qui avaient tous été touchés par des hélicoptères Apache. Lorsque j'ai vu l'une des images, celle d'une voiture avec deux cadavres complètement noircis, c'est ce que j'ai vu, véhicule après véhicule, à l'intérieur du Koweït. Certaines de ces images diffusées par les FDI ont été retirées. Peut-être pouvez-vous expliquer pourquoi vous pensez qu'elles n'ont plus été mises à la disposition du public. Max Blumenthal : Lorsque je me suis rendu pour la première fois à Gaza en 2014, au milieu de l'assaut israélien de 51 jours sur Gaza, je suis tombé sur une voiture qui se trouvait sur le bord de la route et qui avait été rôtie par un missile Hellfire avec son conducteur. Le corps du conducteur avait été enlevé, mais il était sans aucun doute carbonisé et on pouvait voir sa sandale fondue dans la pédale d'accélérateur. Il avait été touché par un missile Hellfire. J'ai inséré la photo dans mon article pour la comparer aux véhicules que le ministère israélien des affaires étrangères désignait comme preuve de la sauvagerie du Hamas, et elle est identique. Il s'agissait d'un chauffeur de taxi, un pauvre jeune homme nommé Fadi Alowa, qui avait transporté un combattant du Hamas blessé à l'hôpital sans même savoir qu'il avait été un combattant. Ils l'ont donc tué. Le ministère israélien des Affaires étrangères a un site web appelé hamas-massacre.com. Et l'ambassadeur de l'ONU - ce personnage déséquilibré nommé Gilad Iradan, qui était chargé des opérations d'ingérence d'Israël pour attaquer les étudiants qui s'organisaient pour boycotter, désinvestir et sanctionner Israël, ou qui formaient des groupes d'étudiants solidaires de la Palestine - Gilad Iradan a sorti ce code QR à son adresse à l'ONU, il y a environ deux semaines, et le code QR était censé mener à un dossier Google Drive qui contenait toutes ces images de voitures carbonisées, de corps fondus, et toutes sortes d'autres atrocités que le Hamas avait commises. Mais toutes les images ont fini par disparaître. J'ai d'abord pensé qu'ils avaient conclu que beaucoup de ces images étaient fausses, ou qu'elles pouvaient même représenter des combattants du Hamas qui étaient entrés et avaient été touchés par des missiles Hellfire. Mais Gilad Iradan, embarrassé, a ensuite déclaré qu'il s'agissait d'une erreur technique et qu'il avait essayé de réafficher les images. Et c'est logique, car ils n'ont aucune honte. Ils mentent sans relâche, sans vergogne, et il ne semble donc pas qu'ils les aient supprimées par honte. Ils les ont supprimées en raison d'une erreur technique majeure, ce qui est également ironique parce qu'Israël est censé être la nation de startups techniquement avertie qui enseigne au monde, par l'innovation et la créativité, comment nous pouvons entrer dans l'avenir de l'IA, mais ils ne peuvent même pas maintenir un simple Google Drive.

Cela montre la stupidité de toute cette opération. Mais elle a fonctionné. Elle a réussi à convaincre Bruxelles et Washington que le Hamas était ISIS. Tel est le message d'Israël : Le Hamas est ISIS, il est irrationnel, il vise simplement à tuer des Juifs, il n'a aucune revendication politique, et la seule réponse à lui donner est celle que les États-Unis ont apportée à ISIS - après avoir soutenu ISIS, soit dit en passant, en Syrie - et qui a consisté à détruire une grande partie de Raha, la base d'opération d'ISIS, ainsi que Mossoul, en Irak. L'homme qui a supervisé ces opérations, James Glynn, l'officier de marine, a été envoyé en Israël pour consulter l'armée israélienne immédiatement après le 7 octobre sur la façon dont elle devait réagir. Aujourd'hui, le Pentagone fait marche arrière et dit : "C'est un peu fou pour nous. Nous ne savons même pas ce que vous visez, ni d'où vous visez. Mais ils lui ont donné le feu vert parce qu'ils sont tombés dans le panneau de la campagne de propagande de choc et d'effroi de ces photos. Récemment, lors d'une collecte de fonds pour la Coalition juive républicaine - financée en grande partie par la famille Adelson de feu l'oligarque laconique Sheldon Adelson, mais aussi par de nombreux autres républicains fortunés et juifs pro-israéliens à Las Vegas, à l'hôtel Adelson - un personnage nommé Ellie Beir est apparu sur scène, qui est une sauveteuse bénévole et une juive orthodoxe nationaliste religieuse de New York, qui vit en Israël et qui est arrivée en tant que secouriste le 7 octobre par l'intermédiaire d'un groupe appelé United Hatzalah. Il s'agit manifestement d'un discours de collecte de fonds. Et il déclare qu'un bébé a été brûlé dans un four, qu'il a été cuit dans un four par des "terroristes" du Hamas. Je regarde ses commentaires en ce moment même. Je les ai sous les yeux. En fait, il n'a jamais vu de bébé dans un four. Il s'agissait d'une certaine Ellie Moskowitz, qui fait partie de l'équipe de secouristes de United Hatzalah. Et Ellie Moskowitz n'avait jamais vu de bébé cuit dans un four. Il a déclaré avoir trouvé un petit sac contenant des parties de corps qui avaient apparemment été pressées contre un élément chauffant. Ces parties de corps ont été exposées par Netanyahou, filtrées sur Twitter et envoyées à des influenceurs par le ministère israélien des affaires étrangères dans le bureau du Premier ministre après que Netanyahou ait été embarrassé par la rétractation de l'histoire des 40 bébés décapités. Si nous revenons au 8 octobre, CNN et Biden commencent à raconter cette histoire bidon de 40 bébés décapités, ils sont tous les deux obligés de se rétracter, Netanyahou publie une image de parties de corps brûlées, dit que c'est un bébé, et ensuite nous arrivons à cette collecte de fonds à Las Vegas où ces premiers intervenants disent qu'il y avait un bébé cuit dans un four sur la base de parties de corps qu'ils avaient dans un sac et qui ont été pressées contre un élément chauffant. Maintenant, il faut faire le lien entre les deux. Quel élément chauffant aurait pu créer autant de chaleur pour carboniser une partie du corps, qui n'appartenait même pas à un bébé, mais qui a été mise en avant par Netanyahou pour sauver la face ? Il s'agissait probablement d'un missile Hellfire et les parties du corps qui ont été réduites en morceaux par un missile Hellfire, qui appartenaient probablement à un citoyen israélien mais qui auraient pu être quelqu'un de Gaza, sont présentées comme celles d'un bébé israélien. Mais si vous regardez le nombre de morts confirmé, seul un bébé israélien a été tué. C'est horrible et tragique. Il s'agit d'un bébé de 10 mois, Millie Cohen, qui a été abattu accidentellement par des tireurs du Hamas lors d'un échange de tirs. D'autres informations seront publiées à ce sujet, mais vous pouvez consulter le bilan confirmé sur le site de Haaretz. Il n'y a pas d'autre bébé. Il n'y a pas de bébé brûlé dans un four, personne ne le dit. Il s'agit donc d'une propagande des plus horribles, qui est bidon, qui découle d'apparents tirs amis et qui est utilisée pour justifier la décapitation de bébés à l'aide de missiles dans la bande de Gaza et l'extermination systématique de toute une société. Une source sécuritaire israélienne de haut rang a déclaré à Yedioth Ahronoth, le principal tabloïd israélien, que 20 000 personnes avaient été tuées à Gaza. Personnellement, je pense qu'il pourrait s'agir d'un surdénombrement et qu'ils essaient de se vanter auprès du public israélien du nombre de personnes qu'ils ont tuées pour satisfaire la soif de sang de l'opinion publique après le 7 octobre. Mais si c'est vrai, cela représente environ 1 % de la population totale, ce qui constitue un génocide. Cette propagande a donc été utilisée pour justifier la réalisation du mensonge. De nombreux Israéliens qui participent à cette opération militaire ou qui sont vus en train de torturer des personnes en Cisjordanie, des travailleurs en Cisjordanie, devant les caméras, rejouent la propagande lugubre qu'ils croient vraie à propos du 7 octobre, et cela pourrait conduire à une guerre régionale. Parce que la fureur génocidaire a submergé la société israélienne, la propagande, la campagne de choc et d'effroi, a empêché Bruxelles et Washington d'y mettre un frein. Chris Hedges : Que pensez-vous que cela signifie pour les otages qui se trouvent à Gaza ? Max Blumenthal : C'est une excellente question, et l'un des otages y a répondu. Je ne connais pas son nom. Elle semble venir d'un des kibboutzim qui a fait le plus de captifs, près de Nir Oz, et c'est de là que viennent deux des captifs âgés qui ont été libérés. C'est un kibboutz d'où viennent de nombreuses personnes, plutôt à gauche de l'échiquier politique israélien, qui seraient des détracteurs de Netanyahou. Il se peut donc qu'il ne soit pas - Netanyahou, son gouvernement et la population israélienne - Ils sont très bien disposés à leur égard. Mais l'un de ces otages, une femme d'un certain âge, est apparue à la caméra depuis l'endroit où elle était détenue à l'intérieur de Gaza et a excorié Netanyahou en disant : "Vous n'avez aucune envie de nous avoir. Que faites-vous ? Faites un cessez-le-feu, négociez notre libération et sortez-nous d'ici. Vous avez déjà tué 50 d'entre nous. Et c'est exact. Au moins 50 captifs ont déjà été tués dans ces bombardements israéliens de type blitzkrieg où ils utilisent des bombes de 2 000 livres et des bombes Mark 82 qui détruisent les bunkers. Je ne pense donc pas qu'ils s'en sortiront vivants. Ce serait un miracle s'ils s'en sortaient vivants. Tout le monde veut qu'ils s'en sortent vivants, que l'on soit du côté antisioniste ou... Enfin, je ne devrais pas dire que tout le monde veut s'en sortir vivant. Il semble que ceux qui veulent qu'ils s'en sortent sont ceux qui protestent contre Netanyahou devant son bureau et devant le quartier général de l'armée, qui ont tendance à être des gauchistes ou des antisionistes en Israël. Et ceux qui se soucient le moins de les voir sortir sont les partisans de Netanyahou, les partisans de l'armée et les commandants militaires eux-mêmes. Car qu'est-ce qui, dans cette opération, suggère qu'ils essaient réellement de sauver des otages ? Rien. Absolument rien. Et la dynamique politique qui a été mise en place en attaquant tout le monde dans la bande de Gaza, envoie le message qu'aucune négociation n'est possible de quelque manière que ce soit. Netanyahou pourrait tomber à tout moment au cours de cette opération si certains événements se produisaient. Par exemple, si les soldats que l'armée israélienne a envoyés dans les quelques zones non peuplées du nord de Gaza où ils ont installé ces bases de facto de chars Merkava, s'ils sortent de leurs chars et pataugent dans les décombres ou tentent de percer eux-mêmes les tunnels, ils vont perdre de très nombreuses vies, et Netanyahou tombera probablement, mais il tomberait aussi s'il négociait la libération de ces captifs. Pourquoi ? À cause de la propagande qu'il a mise en place, une propagande si extrême et si grossière, et qui est allée si loin par rapport à la réalité déjà horrible du 7 octobre, que le public israélien a été poussé à une telle ferveur qu'il n'accepterait aucune négociation avec le Hamas. Le seul objectif qui puisse être mis en avant, et qui a été renforcé par Tony Blinken, est donc un changement de régime à Gaza. Et un changement de régime à Gaza signifie des mois et des mois de guerre broyante et génocidaire dans laquelle aucun captif ne pourrait survivre. Chris Hedges : N'est-ce pas simple ? Ils ont pris les captifs parce qu'ils voulaient un échange de prisonniers. Netanyahou pourrait vider les prisons israéliennes de quatre ou cinq, six, je ne sais pas, 10 000 prisonniers palestiniens, et ils y parviendraient. Les otages rentreraient chez eux, n'est-ce pas ?



Max Blumenthal : Oui. Il ne s'agit pas du Hamas en tant que tel. Le Hamas a le mandat politique de mener une lutte armée. C'est pourquoi il a été élu en 2006, y compris par des personnes qui ne sont pas nécessairement islamistes en dehors de sa base. Il a gagné des villes en Cisjordanie. Ils n'ont pas gagné Gaza, mais toute la Palestine qui a pu voter. Leur mandat consiste donc à mener une lutte armée pour résister là où le Bata et l'autorité palestinienne ont abandonné, et ils vont continuer à le faire. Mais la lutte armée palestinienne a toujours été motivée par des revendications politiques essentiellement rationnelles et liées à la fin du nettoyage ethnique et de l'occupation militaire des Palestiniens. Les dirigeants du Hamas ont présenté des revendications politiques claires au début du déluge d'Al Aqsa, comme ils l'ont fait en 2014 lors de l'opération "Plomb durci". Il s'agit d'empêcher les incursions de nationalistes religieux fanatiques dans l'enceinte d'Al Aqsa, le troisième site le plus sacré de l'Islam, de mettre fin au siège de Gaza afin que les Palestiniens puissent réellement déterminer qu'ils peuvent jouir d'une certaine souveraineté. Ils peuvent pêcher dans leur propre mer. Ils peuvent avoir une économie, ils peuvent visiter Jérusalem. En vidant les prisons israéliennes, où quelque 1 500 Palestiniens sont aujourd'hui détenus sans inculpation, 700 enfants palestiniens entrent et sortent de ces prisons chaque année. Actuellement, au moins 150, voire 200 enfants palestiniens sont détenus dans ces prisons. Ce sont des otages. Ils ont été kidnappés. J'ai assisté à leurs procès devant les tribunaux israéliens pour enfants et ils ont été kidnappés dans leur propre lit. Ahad Tamimi a été kidnappée. Je la connais depuis qu'elle est enfant et que son village, Nabi Salih, mène une lutte non armée contre l'occupation israélienne en Cisjordanie. Son père a été enlevé, Basam, qui est le chef de file de cette lutte et un héros international.

Cela concerne donc l'ensemble de l'occupation. Et le seul moyen de déclencher des négociations, selon eux, est de faire des prisonniers, car tous les canaux diplomatiques ont été coupés. L'Occident tout entier a déclaré que le Hamas était une organisation terroriste avec laquelle on ne pouvait pas négocier. Le seul moyen d'encourager les négociations est donc la violence. Et c'est ce qu'ils ont fait. Et ce qu'ils ont fait, c'est forcer la dynamique essentielle du sionisme à passer en mode accéléré. Car le sionisme, en tant que mouvement colonial fondé sur une idéologie anachronique, l'idéologie du Heron Volk du début du siècle en Europe, a montré qu'il n'était pas disposé à s'adapter à la population autochtone alors qu'il cherchait à consolider sa présence coloniale. Elle doit donc s'orienter vers le génocide, comme l'ont fait tous les autres mouvements coloniaux. C'est pourquoi nous nous trouvons actuellement dans la phase où il s'agit de savoir si Israël sera en mesure d'achever le travail qu'il a commencé en 1948 ou non. Et toutes les négociations qui auraient pu avoir lieu avec une autorité rationnelle sont interdites. Il s'agit également d'une incapacité manifeste des dirigeants américains et occidentaux à reconnaître non seulement ce à quoi ils ont affaire dans la bande de Gaza, à savoir une faction palestinienne de plus qui utilise la violence pour stimuler l'élan politique parce que tous les moyens diplomatiques lui ont été retirés, mais aussi ce à quoi ils ont affaire en Israël. Ils ont affaire à un mouvement politique fondamentalement génocidaire et à une société génocidaire. La société israélienne est préparée au génocide. Il suffit de regarder les vidéos virales. Les vidéos qui deviennent virales dans les médias sociaux israéliens montrent des parents qui utilisent leurs propres enfants comme accessoires pour se moquer des enfants palestiniens qui meurent, les habillant en hijab pour se moquer des filles palestiniennes qui meurent, qui sont affamées, qui ont soif parce que l'eau a été coupée. Un journaliste israélien de la chaîne 13 a lancé une nouvelle tendance consistant à se moquer des prisonniers palestiniens en Cisjordanie qui sont détenus pendant huit heures et contraints d'écouter sans fin une chanson pour enfants afin de les tourmenter, et à danser en se moquant de la vidéo des prisonniers. Le chanteur de cette chanson pour enfants a été amené à se produire dans une base militaire israélienne. Vous pouvez regarder les images de tous les chanteurs pop apparaissant dans des bases militaires ou dans ce que l'on appelle l'enveloppe de Gaza, où les réservistes se préparent à entrer dans Gaza, et il s'agit d'hymnes purement génocidaires sur la reconquête de Gaza, l'expulsion de ses habitants et la réimplantation de colonies israéliennes encore plus grandes que l'ancienne colonie de Gush Katif. Le ministère israélien du Renseignement a même présenté le document d'un groupe de réflexion, qui appelle au nettoyage ethnique complet de Gaza et au transfert forcé de ses habitants en Égypte. Il s'agit d'un plan officiel pour l'après-opération qu'ils appellent "Iron Swords" (épées de fer). C'est donc ce que les États-Unis ont autorisé ici. Et en essayant d'impulser une dynamique politique de base et d'assouplir le siège - le Hamas aurait pu accepter un assouplissement du siège pour pouvoir offrir quelque chose à ses électeurs - en essayant de le faire par la violence alors que toutes les voies diplomatiques ont été coupées, ce qu'ils ont fait, c'est de forcer ce conflit à entrer dans sa phase finale. Je ne pense pas qu'Israël s'arrêtera avant de croire qu'il a terminé le travail qu'il a commencé en 1948.

Chris Hedges : Très bien. C'était Max Blumenthal de The Grayzone. Vous pouvez lire son article, "October 7 Testimonies Reveal Israel's Military Shelling Israeli Citizens With Tanks and Missiles" à The Grayzone. Je tiens à remercier The Real News Network et son équipe de production : Cameron Granadino, Adam Coley, David Hebden et Kayla Rivara. Vous pouvez me trouver sur chrisedges.substack.com.

Traduction SLT

